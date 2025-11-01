BurzaDEX+
Dnešní aktuální cena GLOBAL MONEY SUPPLY je 0.00003488 USD. Sledujte aktualizace cen M2 v USD, živé grafy, tržní kapitalizaci, 24hodinový objem a další ukazatele v reálném čase. Nyní můžete na MEXC snadno prozkoumat cenový trend M2.

Více informací o M2

Informace o ceně M2

Co je to M2

Oficiální webové stránky M2

Tokenomika pro M2

Předpověď cen M2

Logo GLOBAL MONEY SUPPLY

GLOBAL MONEY SUPPLY Cena (M2)

Zalistování zrušeno

Aktuální cena 1 M2 na USD

-22.50%1D
Tyto data o tokenech pocházejí od třetích stran.
Graf aktuální ceny GLOBAL MONEY SUPPLY (M2)
Poslední aktualizace stránky: 2025-11-01 18:39:22 (UTC+8)

Informace o ceně GLOBAL MONEY SUPPLY (M2) (USD)

24hodinová změna ceny:
$ 0.00003443
Nejnižší za 24 h
$ 0.00004522
Nejvyšší za 24 h

$ 0.00003443
$ 0.00004522
$ 0.00092394
$ 0.00003279
+0.33%

-22.08%

-3.58%

-3.58%

Cena GLOBAL MONEY SUPPLY (M2) v reálném čase je $0.00003488. Za posledních 24 hodin se M2 obchodoval v rozmezí od minima $ 0.00003443 do maxima $ 0.00004522, což poukazuje na aktivní volatilitu trhu. Nejvyšší cena M2 v historii je $ 0.00092394, zatímco nejnižší cena v historii je $ 0.00003279.

Pokud jde o krátkodobou výkonnost, cena M2 se za poslední hodinu změnila o +0.33%, za 24 hodin o -22.08% a za posledních 7 dní o -3.58%. Získáte tak rychlý přehled o jeho nejnovějších cenových trendech a tržní dynamice na MEXC.

Informace o trhu GLOBAL MONEY SUPPLY (M2)

$ 34.69K
--
$ 34.69K
999.82M
999,819,254.320125
Aktuální tržní kapitalizace GLOBAL MONEY SUPPLY je $ 34.69K, přičemž objem obchodů za 24 hodin činí --. Objem v oběhu M2 je 999.82M, přičemž celková zásoba je 999819254.320125. Jeho plně zředěné ocenění (FDV) je $ 34.69K.

Historie cen v USD pro GLOBAL MONEY SUPPLY (M2)

Během dnešního dne byla změna ceny GLOBAL MONEY SUPPLY na USD  $ 0.
Za posledních 30 dní byla změna ceny GLOBAL MONEY SUPPLY na USD  $ -0.0000218934.
Za posledních 60 dní byla změna ceny GLOBAL MONEY SUPPLY na USD  $ -0.0000309745.
Za posledních 90 dní byla změna ceny GLOBAL MONEY SUPPLY na USD  $ -0.000262433135862462.

ObdobíZměnit (USD)Změnit (%)
Dnes$ 0-22.08%
30 dní$ -0.0000218934-62.76%
60 dní$ -0.0000309745-88.80%
90 dní$ -0.000262433135862462-88.26%

Co je GLOBAL MONEY SUPPLY (M2)

The M2 token on Solana is a powerful cryptographic technology encompassing the world's global money supply at any given time.

MEXC je přední kryptoměnová burza, které důvěřuje více než 10 milionů uživatelů po celém světě. Je známá jako burza s nejširším výběrem tokenů, nejrychlejšími listingy tokenů a nejnižšími poplatky za obchodování na trhu. Připojte se k MEXC a získejte špičkovou likviditu a nejkonkurenčnější poplatky na trhu!

Zdroj GLOBAL MONEY SUPPLY (M2)

Oficiální webová stránka

Předpověď ceny GLOBAL MONEY SUPPLY (USD)

Jakou hodnotu v USD bude mít GLOBAL MONEY SUPPLY (M2) zítra, za týden nebo za měsíc? Na jakou hodnotu by mohla být vaše aktiva GLOBAL MONEY SUPPLY (M2) oceněna v roce 2025, 2026, 2027, 2028 - nebo dokonce za 10 či 20 let? Pomocí našeho nástroje pro předpověď ceny můžete procházet krátkodobé i dlouhodobé předpovědi pro GLOBAL MONEY SUPPLY.

Zkontrolujte si nyní předpověď ceny GLOBAL MONEY SUPPLY!

M2 na místní měny

Tokenomika pro GLOBAL MONEY SUPPLY (M2)

Pochopení tokenomiky GLOBAL MONEY SUPPLY (M2) může poskytnout podrobnější informace ohledně dlouhodobé hodnoty a růstového potenciálu tokenu. Tokenomika odhaluje základní strukturu ekonomiky projektu - od způsobu distribuce tokenů až po řízení jejich objemu. Seznamte se s podrobnou tokenomikou tokenu M2 hned teď!

Lidé se také ptají: Další otázky ohledně GLOBAL MONEY SUPPLY (M2)

Jakou hodnotu má dnes GLOBAL MONEY SUPPLY (M2)?
Aktuální cena M2 v USD je 0.00003488 USD, aktualizovaná v reálném čase podle nejnovějších údajů z trhu.
Jaká je aktuální cena M2 v USD?
Aktuální cena M2 v USD je $ 0.00003488. Podívejte se na nástroj MEXC pro konverzi pro přesnou konverzi tokenů.
Jaká je tržní kapitalizace GLOBAL MONEY SUPPLY?
Tržní kapitalizace M2 je $ 34.69K USD. Tržní kapitalizace = aktuální cena × objem v oběhu. Uvádí celkovou tržní hodnotu tokenu a jeho pořadí.
Jaký je objem M2 v oběhu?
Objem M2 v oběhu je 999.82M USD.
Jaká byla historicky nejvyšší cena (ATH) M2?
M2 dosáhl historicky nejvyšší ceny (ATH) 0.00092394 USD.
Jaká byla historicky nejnižší cena (ATL) M2?
M2 dosáhl historicky nejnižší ceny (ATL) 0.00003279 USD.
Jaký je objem obchodování M2?
Aktuální 24hodinový objem obchodování M2 je -- USD.
Dosáhne M2 letos vyšší ceny?
M2 může v letošním roce vzrůst v závislosti na podmínkách na trhu a vývoji projektů. Podívejte se na předpověď cenM2, kde najdete podrobnější analýzu.
Důležité novinky z odvětví týkající se GLOBAL MONEY SUPPLY (M2)

Čas (UTC+8)TypInformace
11-01 15:13:00Novinky z odvětví
Říjnová měsíční svíčka Bitcoinu uzavřela s poklesem 3,69 %, což znamená třetí klesající říjen v historii
11-01 13:14:00Novinky z odvětví
Kryptotrh vykazuje mírné oteplení, všechny tři hlavní americké akciové indexy zaznamenávají nejméně šest po sobě jdoucích měsíčních růstů
10-31 18:37:21Novinky z odvětví
Index kryptoměnového strachu a chamtivosti je aktuálně na hodnotě 29, nálada na trhu zůstává ve "Strachu"
10-31 15:48:21Novinky z odvětví
Data: Maximální obchodní objem CEX na tomto kryptoměnovém býčím trhu je stále hluboko pod úrovní roku 2021
10-31 05:09:00Novinky z odvětví
$1,134 miliardy likvidováno na trhu za posledních 24 hodin, převážně dlouhé pozice
10-31 01:38:24Informace od odborníků
Besent: Oceňuje snížení sazby Fedu o 25 bazických bodů, ale není spokojen s formulací

Prohlášení

Ceny kryptoměn podléhají vysokým tržním rizikům a volatilitě cen. Měli byste investovat do projektů a produktů, které dobře znáte a u kterých chápete související rizika. Před jakoukoli investicí byste měli pečlivě zvážit své investiční zkušenosti, finanční situaci, investiční cíle a toleranci k riziku a poradit se s nezávislým finančním poradcem. Tento materiál by neměl být vykládán jako finanční poradenství. Minulý výkon není spolehlivým ukazatelem budoucích výsledků. Hodnota vaší investice může klesnout stejně jako stoupnout a nemusí se vám vrátit investovaná částka. Za svá investiční rozhodnutí nesete výhradní odpovědnost. MEXC nenese odpovědnost za případné ztráty, které vám mohou vzniknout. Další informace naleznete v našich podmínkách používání a varování před rizikem. Pamatujte, že údaje týkající se výše uvedené kryptoměny (jako je její aktuální cena) jsou založeny na zdrojích třetích stran. Jsou vám předkládány ve stavu „jak leží a běží“, a to výhradně pro informační účely, bez jakékoli záruky nebo garance. Odkazy na stránky třetích stran také nejsou pod kontrolou společnosti MEXC. Společnost MEXC neodpovídá za spolehlivost a přesnost těchto stránek třetích stran ani jejich obsahu.

