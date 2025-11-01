BurzaDEX+
Koupit kryptoměnyTrhySpotFutures500XEarnUdálosti
Více
Blue Chip Blitz
Dnešní aktuální cena Gloat je 0.00000556 USD. Sledujte aktualizace cen GLOAT v USD, živé grafy, tržní kapitalizaci, 24hodinový objem a další ukazatele v reálném čase. Nyní můžete na MEXC snadno prozkoumat cenový trend GLOAT.Dnešní aktuální cena Gloat je 0.00000556 USD. Sledujte aktualizace cen GLOAT v USD, živé grafy, tržní kapitalizaci, 24hodinový objem a další ukazatele v reálném čase. Nyní můžete na MEXC snadno prozkoumat cenový trend GLOAT.

Více informací o GLOAT

Informace o ceně GLOAT

Co je to GLOAT

Oficiální webové stránky GLOAT

Tokenomika pro GLOAT

Předpověď cen GLOAT

Výdělek

Airdrop+

Novinky

Blog

Vzdělávání

Logo Gloat

Gloat Cena (GLOAT)

Zalistování zrušeno

Aktuální cena 1 GLOAT na USD

--
----
-5.00%1D
mexc
Tyto data o tokenech pocházejí od třetích stran. MEXC působí pouze jako agregátor informací. Prozkoumejte další zalistované tokeny na spotovém trhu MEXC!
USD
Graf aktuální ceny Gloat (GLOAT)
Poslední aktualizace stránky: 2025-11-01 19:49:26 (UTC+8)

Informace o ceně Gloat (GLOAT) (USD)

24hodinová změna ceny:
$ 0.00000545
$ 0.00000545$ 0.00000545
Nejnižší za 24 h
$ 0.00000591
$ 0.00000591$ 0.00000591
Nejvyšší za 24 h

$ 0.00000545
$ 0.00000545$ 0.00000545

$ 0.00000591
$ 0.00000591$ 0.00000591

$ 0.00019182
$ 0.00019182$ 0.00019182

$ 0.00000545
$ 0.00000545$ 0.00000545

+0.17%

-5.07%

-11.95%

-11.95%

Cena Gloat (GLOAT) v reálném čase je $0.00000556. Za posledních 24 hodin se GLOAT obchodoval v rozmezí od minima $ 0.00000545 do maxima $ 0.00000591, což poukazuje na aktivní volatilitu trhu. Nejvyšší cena GLOAT v historii je $ 0.00019182, zatímco nejnižší cena v historii je $ 0.00000545.

Pokud jde o krátkodobou výkonnost, cena GLOAT se za poslední hodinu změnila o +0.17%, za 24 hodin o -5.07% a za posledních 7 dní o -11.95%. Získáte tak rychlý přehled o jeho nejnovějších cenových trendech a tržní dynamice na MEXC.

Informace o trhu Gloat (GLOAT)

$ 5.59K
$ 5.59K$ 5.59K

--
----

$ 5.59K
$ 5.59K$ 5.59K

1.00B
1.00B 1.00B

1,000,000,000.0
1,000,000,000.0 1,000,000,000.0

Aktuální tržní kapitalizace Gloat je $ 5.59K, přičemž objem obchodů za 24 hodin činí --. Objem v oběhu GLOAT je 1.00B, přičemž celková zásoba je 1000000000.0. Jeho plně zředěné ocenění (FDV) je $ 5.59K.

Historie cen v USD pro Gloat (GLOAT)

Během dnešního dne byla změna ceny Gloat na USD  $ 0.
Za posledních 30 dní byla změna ceny Gloat na USD  $ -0.0000018543.
Za posledních 60 dní byla změna ceny Gloat na USD  $ -0.0000053349.
Za posledních 90 dní byla změna ceny Gloat na USD  $ 0.

ObdobíZměnit (USD)Změnit (%)
Dnes$ 0-5.07%
30 dní$ -0.0000018543-33.35%
60 dní$ -0.0000053349-95.95%
90 dní$ 0--

Co je Gloat (GLOAT)

GLOAT is a Solana-based community token created to represent the culture of confidence, winning, and celebration within the meme coin space. While it is primarily a meme-driven project, its purpose is to build a strong community around humor, resilience, and engagement. GLOAT has no complex utility beyond being a digital asset for trading, collecting, and participating in community activities, but its function lies in fostering identity and shared culture among holders. The project is open, transparent, and fully tradable on Solana DEXs, where liquidity and community interaction drive its value.

MEXC je přední kryptoměnová burza, které důvěřuje více než 10 milionů uživatelů po celém světě. Je známá jako burza s nejširším výběrem tokenů, nejrychlejšími listingy tokenů a nejnižšími poplatky za obchodování na trhu. Připojte se k MEXC a získejte špičkovou likviditu a nejkonkurenčnější poplatky na trhu!

Zdroj Gloat (GLOAT)

Oficiální webová stránka

Předpověď ceny Gloat (USD)

Jakou hodnotu v USD bude mít Gloat (GLOAT) zítra, za týden nebo za měsíc? Na jakou hodnotu by mohla být vaše aktiva Gloat (GLOAT) oceněna v roce 2025, 2026, 2027, 2028 - nebo dokonce za 10 či 20 let? Pomocí našeho nástroje pro předpověď ceny můžete procházet krátkodobé i dlouhodobé předpovědi pro Gloat.

Zkontrolujte si nyní předpověď ceny Gloat!

GLOAT na místní měny

Tokenomika pro Gloat (GLOAT)

Pochopení tokenomiky Gloat (GLOAT) může poskytnout podrobnější informace ohledně dlouhodobé hodnoty a růstového potenciálu tokenu. Tokenomika odhaluje základní strukturu ekonomiky projektu - od způsobu distribuce tokenů až po řízení jejich objemu. Seznamte se s podrobnou tokenomikou tokenu GLOAT hned teď!

Lidé se také ptají: Další otázky ohledně Gloat (GLOAT)

Jakou hodnotu má dnes Gloat (GLOAT)?
Aktuální cena GLOAT v USD je 0.00000556 USD, aktualizovaná v reálném čase podle nejnovějších údajů z trhu.
Jaká je aktuální cena GLOAT v USD?
Aktuální cena GLOAT v USD je $ 0.00000556. Podívejte se na nástroj MEXC pro konverzi pro přesnou konverzi tokenů.
Jaká je tržní kapitalizace Gloat?
Tržní kapitalizace GLOAT je $ 5.59K USD. Tržní kapitalizace = aktuální cena × objem v oběhu. Uvádí celkovou tržní hodnotu tokenu a jeho pořadí.
Jaký je objem GLOAT v oběhu?
Objem GLOAT v oběhu je 1.00B USD.
Jaká byla historicky nejvyšší cena (ATH) GLOAT?
GLOAT dosáhl historicky nejvyšší ceny (ATH) 0.00019182 USD.
Jaká byla historicky nejnižší cena (ATL) GLOAT?
GLOAT dosáhl historicky nejnižší ceny (ATL) 0.00000545 USD.
Jaký je objem obchodování GLOAT?
Aktuální 24hodinový objem obchodování GLOAT je -- USD.
Dosáhne GLOAT letos vyšší ceny?
GLOAT může v letošním roce vzrůst v závislosti na podmínkách na trhu a vývoji projektů. Podívejte se na předpověď cenGLOAT, kde najdete podrobnější analýzu.
Poslední aktualizace stránky: 2025-11-01 19:49:26 (UTC+8)

Důležité novinky z odvětví týkající se Gloat (GLOAT)

Čas (UTC+8)TypInformace
11-01 15:13:00Novinky z odvětví
Říjnová měsíční svíčka Bitcoinu uzavřela s poklesem 3,69 %, což znamená třetí klesající říjen v historii
11-01 13:14:00Novinky z odvětví
Kryptotrh vykazuje mírné oteplení, všechny tři hlavní americké akciové indexy zaznamenávají nejméně šest po sobě jdoucích měsíčních růstů
10-31 18:37:21Novinky z odvětví
Index kryptoměnového strachu a chamtivosti je aktuálně na hodnotě 29, nálada na trhu zůstává ve "Strachu"
10-31 15:48:21Novinky z odvětví
Data: Maximální obchodní objem CEX na tomto kryptoměnovém býčím trhu je stále hluboko pod úrovní roku 2021
10-31 05:09:00Novinky z odvětví
$1,134 miliardy likvidováno na trhu za posledních 24 hodin, převážně dlouhé pozice
10-31 01:38:24Informace od odborníků
Besent: Oceňuje snížení sazby Fedu o 25 bazických bodů, ale není spokojen s formulací

Prohlášení

Ceny kryptoměn podléhají vysokým tržním rizikům a volatilitě cen. Měli byste investovat do projektů a produktů, které dobře znáte a u kterých chápete související rizika. Před jakoukoli investicí byste měli pečlivě zvážit své investiční zkušenosti, finanční situaci, investiční cíle a toleranci k riziku a poradit se s nezávislým finančním poradcem. Tento materiál by neměl být vykládán jako finanční poradenství. Minulý výkon není spolehlivým ukazatelem budoucích výsledků. Hodnota vaší investice může klesnout stejně jako stoupnout a nemusí se vám vrátit investovaná částka. Za svá investiční rozhodnutí nesete výhradní odpovědnost. MEXC nenese odpovědnost za případné ztráty, které vám mohou vzniknout. Další informace naleznete v našich podmínkách používání a varování před rizikem. Pamatujte, že údaje týkající se výše uvedené kryptoměny (jako je její aktuální cena) jsou založeny na zdrojích třetích stran. Jsou vám předkládány ve stavu „jak leží a běží“, a to výhradně pro informační účely, bez jakékoli záruky nebo garance. Odkazy na stránky třetích stran také nejsou pod kontrolou společnosti MEXC. Společnost MEXC neodpovídá za spolehlivost a přesnost těchto stránek třetích stran ani jejich obsahu.

NEJŽHAVĚJŠÍ

Aktuálně trendy kryptoměny, které získávají významnou pozornost trhu

Logo Bitcoin

Bitcoin

BTC

$110,089.49
$110,089.49$110,089.49

-0.12%

Logo Ethereum

Ethereum

ETH

$3,876.64
$3,876.64$3,876.64

+0.40%

Logo PayAI Network

PayAI Network

PAYAI

$0.02403
$0.02403$0.02403

-25.32%

Logo Solana

Solana

SOL

$185.98
$185.98$185.98

-1.15%

Logo USDCoin

USDCoin

USDC

$1.0003
$1.0003$1.0003

0.00%

NEJVĚTŠÍ objem

Kryptoměny s nejvyšším objemem obchodování

Logo Ethereum

Ethereum

ETH

$3,876.64
$3,876.64$3,876.64

+0.40%

Logo Bitcoin

Bitcoin

BTC

$110,089.49
$110,089.49$110,089.49

-0.12%

Logo Solana

Solana

SOL

$185.98
$185.98$185.98

-1.15%

Logo XRP

XRP

XRP

$2.5021
$2.5021$2.5021

-0.86%

Logo USDCoin

USDCoin

USDC

$1.0003
$1.0003$1.0003

0.00%

Nově přidané

Nedávno zalistované kryptoměny, které jsou k dispozici pro obchodování

Logo Credia Layer

Credia Layer

CRED

$0.00000
$0.00000$0.00000

0.00%

Logo NXT Protocol

NXT Protocol

NXT

$0.00000
$0.00000$0.00000

0.00%

Logo Kite AI

Kite AI

KITE

$0.00000
$0.00000$0.00000

0.00%

Logo Audiera

Audiera

BEAT

$0.10048
$0.10048$0.10048

+100.96%

Logo WhisperFi

WhisperFi

WISP

$0.01972
$0.01972$0.01972

-1.40%

Nejvíce stoupající tokeny

Největší dnešní růsty kryptoměn

Logo Nubila Network

Nubila Network

NB

$0.08195
$0.08195$0.08195

+719.50%

Logo AEGIS

AEGIS

AEGIS

$0.00720
$0.00720$0.00720

+500.00%

Logo FYNOR

FYNOR

FYNOR

$0.0051910
$0.0051910$0.0051910

+164.57%

Logo DramaBits

DramaBits

DRAMA

$0.000336
$0.000336$0.000336

+68.00%

Logo ORBIO

ORBIO

ORBIO

$0.0000825
$0.0000825$0.0000825

+65.00%