Tokenomika pro Glitch Gremlin AI (GREMLINAI)

Zjistěte klíčové informace o Glitch Gremlin AI (GREMLINAI), včetně jeho objemu tokenů, modelu rozdělení a tržních dat v reálném čase.
USD

Informace o Glitch Gremlin AI (GREMLINAI)

$GREMLINAI is more than just another memecoin – it's a revolutionary Chaos-as-a-Service (CaaS) platform designed to help developers stress-test their Solana dApps through controlled chaos. By leveraging the AI-powered Glitch Gremlin, $GREMLINAI generates unpredictable scenarios and simulates real-world attacks, enabling developers to identify vulnerabilities, improve security, and build more resilient applications. The platform combines cutting-edge technology with a gamified approach to stress-testing, making it an essential tool for blockchain developers and a unique addition to the Solana ecosystem.

Oficiální webové stránky:
https://glitchgremlin.ai/
Bílá kniha:
https://ggai.gitbook.io/ggai-docs

Glitch Gremlin AI (GREMLINAI): tokenomika a analýza cen

Prozkoumejte klíčové tokenomická a cenové data pro Glitch Gremlin AI (GREMLINAI), včetně tržní kapitalizace, údajů o objemu, FDV a historie cen. Zjistěte na první pohled aktuální hodnotu tokenu a jeho postavení na trhu v přehledném shrnutí.

Tržní kapitalizace:
$ 18.50K
$ 18.50K$ 18.50K
Celkový objem:
$ 984.61M
$ 984.61M$ 984.61M
Objem v oběhu:
$ 984.61M
$ 984.61M$ 984.61M
FDV (plně zředěná kapitalizace):
$ 18.50K
$ 18.50K$ 18.50K
Historické maximum:
$ 0.00326115
$ 0.00326115$ 0.00326115
Historické minimum:
$ 0
$ 0$ 0
Aktuální cena:
$ 0
$ 0$ 0

Tokenomika Glitch Gremlin AI (GREMLINAI): Vysvětlení klíčových ukazatelů a případy použití

Pochopení tokenomiky pro Glitch Gremlin AI (GREMLINAI) je nezbytné pro analýzu jeho dlouhodobé hodnoty, udržitelnosti a potenciálu.

Klíčové ukazatele a jejich výpočet:

Celkový objem:

Maximální počet tokenů GREMLINAI, které byly nebo budou kdy vytvořeny.

Objem v oběhu:

Počet tokenů, které jsou v současné době k dispozici na trhu a v rukou veřejnosti.

Maximální objem:

Pevný limit pro celkový počet tokenu GREMLINAI, které mohou existovat.

FDV (plně zředěná kapitalizace):

Vypočítá se jako aktuální cena × maximální objem, čímž se získá projekce celkové tržní kapitalizace, pokud jsou všechny tokeny v oběhu.

Míra inflace:

Odráží rychlost zavádění nových tokenů, což ovlivňuje jejich nedostatek a dlouhodobý pohyb ceny.

Proč jsou tyto ukazatele pro obchodníky důležité?

Velký objem v oběhu = vyšší likvidita.

Omezený maximální objem + nízká inflace = potenciál dlouhodobého zhodnocení.

Transparentní rozdělování tokenů = větší důvěra v projekt a nižší riziko centralizované kontroly.

Vysoká FDV při nízké aktuální tržní kapitalizaci = možné signály nadhodnocení.

Teď, když už tokenomice pro GREMLINAI rozumíte, zjistěte aktuální cenu tokenuGREMLINAI!

Předpověď ceny GREMLINAI

Chcete vědět, kam může GREMLINAI zamířit? Naše stránka s předpověďmi cen GREMLINAI kombinuje tržní sentiment, historické trendy a technické ukazatele a nabízí tak výhled do budoucna.

