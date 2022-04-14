Tokenomika pro Glint Coin (GLINT)

Zjistěte klíčové informace o Glint Coin (GLINT), včetně jeho objemu tokenů, modelu rozdělení a tržních dat v reálném čase.
USD

Informace o Glint Coin (GLINT)

Glint Coin (GLINT) is a utility token from TON Diamonds, a curated NFT Marketplace for digital artists on TON Blockchain.

Glint Coin (GLINT) enhances the TON Diamonds user experience in the following ways: — Purchasing NFT on TON Diamonds marketplace with Glint Coin. — Covering NFT trading fees on the TON Diamonds marketplace. — Granting DAO voting rights to decide on the listing of new or other NFT collections and artists on the marketplace.

Oficiální webové stránky:
https://ton.diamonds/glint-coin
Bílá kniha:
https://nft.ton.diamonds/glint-coin-litepaper.pdf

Glint Coin (GLINT): tokenomika a analýza cen

Prozkoumejte klíčové tokenomická a cenové data pro Glint Coin (GLINT), včetně tržní kapitalizace, údajů o objemu, FDV a historie cen. Zjistěte na první pohled aktuální hodnotu tokenu a jeho postavení na trhu v přehledném shrnutí.

Tržní kapitalizace: $ 0.00
$ 0.00
$ 0.00$ 0.00
Celkový objem:
$ 22.00M
$ 22.00M$ 22.00M
Objem v oběhu: $ 0.00
$ 0.00
$ 0.00$ 0.00
FDV (plně zředěná kapitalizace): $ 312.41K
$ 312.41K
$ 312.41K$ 312.41K
Historické maximum:
$ 0.89279
$ 0.89279$ 0.89279
Historické minimum:
$ 0.01175941
$ 0.01175941$ 0.01175941
Aktuální cena:
$ 0.01420057
$ 0.01420057$ 0.01420057

Tokenomika Glint Coin (GLINT): Vysvětlení klíčových ukazatelů a případy použití

Pochopení tokenomiky pro Glint Coin (GLINT) je nezbytné pro analýzu jeho dlouhodobé hodnoty, udržitelnosti a potenciálu.

Klíčové ukazatele a jejich výpočet:

Celkový objem:

Maximální počet tokenů GLINT, které byly nebo budou kdy vytvořeny.

Objem v oběhu:

Počet tokenů, které jsou v současné době k dispozici na trhu a v rukou veřejnosti.

Maximální objem:

Pevný limit pro celkový počet tokenu GLINT, které mohou existovat.

FDV (plně zředěná kapitalizace):

Vypočítá se jako aktuální cena × maximální objem, čímž se získá projekce celkové tržní kapitalizace, pokud jsou všechny tokeny v oběhu.

Míra inflace:

Odráží rychlost zavádění nových tokenů, což ovlivňuje jejich nedostatek a dlouhodobý pohyb ceny.

Proč jsou tyto ukazatele pro obchodníky důležité?

Velký objem v oběhu = vyšší likvidita.

Omezený maximální objem + nízká inflace = potenciál dlouhodobého zhodnocení.

Transparentní rozdělování tokenů = větší důvěra v projekt a nižší riziko centralizované kontroly.

Vysoká FDV při nízké aktuální tržní kapitalizaci = možné signály nadhodnocení.

Teď, když už tokenomice pro GLINT rozumíte, zjistěte aktuální cenu tokenuGLINT!

Předpověď ceny GLINT

Chcete vědět, kam může GLINT zamířit? Naše stránka s předpověďmi cen GLINT kombinuje tržní sentiment, historické trendy a technické ukazatele a nabízí tak výhled do budoucna.

Proč byste měli zvolit MEXC?

Prohlášení

Data o tokenomice na této stránce pochází ze externích zdrojů. Společnost MEXC nezaručuje jejich přesnost. Před investicí prosím proveďte důkladný průzkum.