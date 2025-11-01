BurzaDEX+
Dnešní aktuální cena Glif Staked ICNT je 0.303561 USD. Sledujte aktualizace cen STICNT v USD, živé grafy, tržní kapitalizaci, 24hodinový objem a další ukazatele v reálném čase. Nyní můžete na MEXC snadno prozkoumat cenový trend STICNT.

Více informací o STICNT

Informace o ceně STICNT

Co je to STICNT

Oficiální webové stránky STICNT

Tokenomika pro STICNT

Předpověď cen STICNT

Logo Glif Staked ICNT

Glif Staked ICNT Cena (STICNT)

Zalistování zrušeno

Aktuální cena 1 STICNT na USD

$0.303561
0.00%1D
mexc
Tyto data o tokenech pocházejí od třetích stran. MEXC působí pouze jako agregátor informací. Prozkoumejte další zalistované tokeny na spotovém trhu MEXC!
USD
Graf aktuální ceny Glif Staked ICNT (STICNT)
Poslední aktualizace stránky: 2025-11-01 17:57:00 (UTC+8)

Informace o ceně Glif Staked ICNT (STICNT) (USD)

24hodinová změna ceny:
$ 0
Nejnižší za 24 h
$ 0
Nejvyšší za 24 h

$ 0
$ 0
$ 0.446536
$ 0.264716
--

--

0.00%

0.00%

Cena Glif Staked ICNT (STICNT) v reálném čase je $0.303561. Za posledních 24 hodin se STICNT obchodoval v rozmezí od minima $ 0 do maxima $ 0, což poukazuje na aktivní volatilitu trhu. Nejvyšší cena STICNT v historii je $ 0.446536, zatímco nejnižší cena v historii je $ 0.264716.

Pokud jde o krátkodobou výkonnost, cena STICNT se za poslední hodinu změnila o --, za 24 hodin o -- a za posledních 7 dní o 0.00%. Získáte tak rychlý přehled o jeho nejnovějších cenových trendech a tržní dynamice na MEXC.

Informace o trhu Glif Staked ICNT (STICNT)

$ 403.18K
--
$ 403.18K
1.33M
1,328,177.581342443
Aktuální tržní kapitalizace Glif Staked ICNT je $ 403.18K, přičemž objem obchodů za 24 hodin činí --. Objem v oběhu STICNT je 1.33M, přičemž celková zásoba je 1328177.581342443. Jeho plně zředěné ocenění (FDV) je $ 403.18K.

Historie cen v USD pro Glif Staked ICNT (STICNT)

Během dnešního dne byla změna ceny Glif Staked ICNT na USD  $ 0.
Za posledních 30 dní byla změna ceny Glif Staked ICNT na USD  $ 0.0000000000.
Za posledních 60 dní byla změna ceny Glif Staked ICNT na USD  $ +0.0050463069.
Za posledních 90 dní byla změna ceny Glif Staked ICNT na USD  $ +0.0370251370030683.

ObdobíZměnit (USD)Změnit (%)
Dnes$ 0--
30 dní$ 0.00000000000.00%
60 dní$ +0.0050463069+1.66%
90 dní$ +0.0370251370030683+13.89%

Co je Glif Staked ICNT (STICNT)

stICNT is a liquid staking protocol built by GLIF that lets users stake $ICNT (Impossible Cloud Network's native token) without having to run hardware and provide storage or compute. Users deposit ICNT and receive stICNT shares that grow in value as staking rewards accumulate. On the backend, the protocol automatically manages staking across multiple nodes with different lockup periods to optimize returns. The protocol is built as an ERC-4626 vault and deployed on the Base network.

MEXC je přední kryptoměnová burza, které důvěřuje více než 10 milionů uživatelů po celém světě. Je známá jako burza s nejširším výběrem tokenů, nejrychlejšími listingy tokenů a nejnižšími poplatky za obchodování na trhu. Připojte se k MEXC a získejte špičkovou likviditu a nejkonkurenčnější poplatky na trhu!

Zdroj Glif Staked ICNT (STICNT)

Oficiální webová stránka

Předpověď ceny Glif Staked ICNT (USD)

Jakou hodnotu v USD bude mít Glif Staked ICNT (STICNT) zítra, za týden nebo za měsíc? Na jakou hodnotu by mohla být vaše aktiva Glif Staked ICNT (STICNT) oceněna v roce 2025, 2026, 2027, 2028 - nebo dokonce za 10 či 20 let? Pomocí našeho nástroje pro předpověď ceny můžete procházet krátkodobé i dlouhodobé předpovědi pro Glif Staked ICNT.

Zkontrolujte si nyní předpověď ceny Glif Staked ICNT!

STICNT na místní měny

Tokenomika pro Glif Staked ICNT (STICNT)

Pochopení tokenomiky Glif Staked ICNT (STICNT) může poskytnout podrobnější informace ohledně dlouhodobé hodnoty a růstového potenciálu tokenu. Tokenomika odhaluje základní strukturu ekonomiky projektu - od způsobu distribuce tokenů až po řízení jejich objemu. Seznamte se s podrobnou tokenomikou tokenu STICNT hned teď!

Lidé se také ptají: Další otázky ohledně Glif Staked ICNT (STICNT)

Jakou hodnotu má dnes Glif Staked ICNT (STICNT)?
Aktuální cena STICNT v USD je 0.303561 USD, aktualizovaná v reálném čase podle nejnovějších údajů z trhu.
Jaká je aktuální cena STICNT v USD?
Aktuální cena STICNT v USD je $ 0.303561. Podívejte se na nástroj MEXC pro konverzi pro přesnou konverzi tokenů.
Jaká je tržní kapitalizace Glif Staked ICNT?
Tržní kapitalizace STICNT je $ 403.18K USD. Tržní kapitalizace = aktuální cena × objem v oběhu. Uvádí celkovou tržní hodnotu tokenu a jeho pořadí.
Jaký je objem STICNT v oběhu?
Objem STICNT v oběhu je 1.33M USD.
Jaká byla historicky nejvyšší cena (ATH) STICNT?
STICNT dosáhl historicky nejvyšší ceny (ATH) 0.446536 USD.
Jaká byla historicky nejnižší cena (ATL) STICNT?
STICNT dosáhl historicky nejnižší ceny (ATL) 0.264716 USD.
Jaký je objem obchodování STICNT?
Aktuální 24hodinový objem obchodování STICNT je -- USD.
Dosáhne STICNT letos vyšší ceny?
STICNT může v letošním roce vzrůst v závislosti na podmínkách na trhu a vývoji projektů. Podívejte se na předpověď cenSTICNT, kde najdete podrobnější analýzu.
Poslední aktualizace stránky: 2025-11-01 17:57:00 (UTC+8)

Důležité novinky z odvětví týkající se Glif Staked ICNT (STICNT)

Čas (UTC+8)TypInformace
10-31 18:37:21Novinky z odvětví
Index kryptoměnového strachu a chamtivosti je aktuálně na hodnotě 29, nálada na trhu zůstává ve "Strachu"
10-31 15:48:21Novinky z odvětví
Data: Maximální obchodní objem CEX na tomto kryptoměnovém býčím trhu je stále hluboko pod úrovní roku 2021
10-31 05:09:00Novinky z odvětví
$1,134 miliardy likvidováno na trhu za posledních 24 hodin, převážně dlouhé pozice
10-31 01:38:24Informace od odborníků
Besent: Oceňuje snížení sazby Fedu o 25 bazických bodů, ale není spokojen s formulací
10-30 11:46:23Měnová politika
Kryptotrh hledá podporu na spodní hranici uprostřed nejistých očekávání ohledně snížení sazeb Fedu
10-30 07:20:09Měnová politika
Federální rezervní systém snižuje úrokové sazby o 25 bazických bodů podle očekávání

Prohlášení

Ceny kryptoměn podléhají vysokým tržním rizikům a volatilitě cen. Měli byste investovat do projektů a produktů, které dobře znáte a u kterých chápete související rizika. Před jakoukoli investicí byste měli pečlivě zvážit své investiční zkušenosti, finanční situaci, investiční cíle a toleranci k riziku a poradit se s nezávislým finančním poradcem. Tento materiál by neměl být vykládán jako finanční poradenství. Minulý výkon není spolehlivým ukazatelem budoucích výsledků. Hodnota vaší investice může klesnout stejně jako stoupnout a nemusí se vám vrátit investovaná částka. Za svá investiční rozhodnutí nesete výhradní odpovědnost. MEXC nenese odpovědnost za případné ztráty, které vám mohou vzniknout. Další informace naleznete v našich podmínkách používání a varování před rizikem. Pamatujte, že údaje týkající se výše uvedené kryptoměny (jako je její aktuální cena) jsou založeny na zdrojích třetích stran. Jsou vám předkládány ve stavu „jak leží a běží“, a to výhradně pro informační účely, bez jakékoli záruky nebo garance. Odkazy na stránky třetích stran také nejsou pod kontrolou společnosti MEXC. Společnost MEXC neodpovídá za spolehlivost a přesnost těchto stránek třetích stran ani jejich obsahu.

