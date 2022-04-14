Tokenomika pro girl economy ai (GIRLE)

Zjistěte klíčové informace o girl economy ai (GIRLE), včetně jeho objemu tokenů, modelu rozdělení a tržních dat v reálném čase.


Informace o girl economy ai (GIRLE)

girl economy AI is the fund of funds for fertility science on Solana. Created by AthenaDAO contributors, a leading DeSci DAO that launched from BIO Protocol’s first cohort, to address the reproducibility crisis in research. girl economy AI gamifies scientific research by using AI agents that give community and contributors access to information to decide which experiments they believe are replicable. Experiments are planned and exposure to the outcomes of the experiment associated tokens is managed via the $GIRLE token on daos.fun.

Oficiální webové stránky:
https://girleconomy.ai/

girl economy ai (GIRLE): tokenomika a analýza cen

Prozkoumejte klíčové tokenomická a cenové data pro girl economy ai (GIRLE), včetně tržní kapitalizace, údajů o objemu, FDV a historie cen. Zjistěte na první pohled aktuální hodnotu tokenu a jeho postavení na trhu v přehledném shrnutí.

Tržní kapitalizace:
$ 24.46K
Celkový objem:
$ 1.10B
Objem v oběhu:
$ 1.10B
FDV (plně zředěná kapitalizace):
$ 24.46K
Historické maximum:
$ 0
Historické minimum:
$ 0
Aktuální cena:
$ 0
Tokenomika girl economy ai (GIRLE): Vysvětlení klíčových ukazatelů a případy použití

Pochopení tokenomiky pro girl economy ai (GIRLE) je nezbytné pro analýzu jeho dlouhodobé hodnoty, udržitelnosti a potenciálu.

Klíčové ukazatele a jejich výpočet:

Celkový objem:

Maximální počet tokenů GIRLE, které byly nebo budou kdy vytvořeny.

Objem v oběhu:

Počet tokenů, které jsou v současné době k dispozici na trhu a v rukou veřejnosti.

Maximální objem:

Pevný limit pro celkový počet tokenu GIRLE, které mohou existovat.

FDV (plně zředěná kapitalizace):

Vypočítá se jako aktuální cena × maximální objem, čímž se získá projekce celkové tržní kapitalizace, pokud jsou všechny tokeny v oběhu.

Míra inflace:

Odráží rychlost zavádění nových tokenů, což ovlivňuje jejich nedostatek a dlouhodobý pohyb ceny.

Proč jsou tyto ukazatele pro obchodníky důležité?

Velký objem v oběhu = vyšší likvidita.

Omezený maximální objem + nízká inflace = potenciál dlouhodobého zhodnocení.

Transparentní rozdělování tokenů = větší důvěra v projekt a nižší riziko centralizované kontroly.

Vysoká FDV při nízké aktuální tržní kapitalizaci = možné signály nadhodnocení.

Teď, když už tokenomice pro GIRLE rozumíte, zjistěte aktuální cenu tokenuGIRLE!

Předpověď ceny GIRLE

Chcete vědět, kam může GIRLE zamířit? Naše stránka s předpověďmi cen GIRLE kombinuje tržní sentiment, historické trendy a technické ukazatele a nabízí tak výhled do budoucna.


Prohlášení

Data o tokenomice na této stránce pochází ze externích zdrojů. Společnost MEXC nezaručuje jejich přesnost. Před investicí prosím proveďte důkladný průzkum.