Tokenomika pro Ginza Network (GINZA)
Informace o Ginza Network (GINZA)
Ginza Network is an NFT issuance platform supported by (Gene International IT & AI Limited) and built on BSC (Binance Smart Chain).
In Ginza Network, users can deploy and issue NFTs with one click without and code. Ginza Network also joined the current innovative DeFi concept in the blockchain. Users can experience liquid mining, staking and other functions in the Ginza Network project. For the NFT+DeFi gameplay, the team will develop functions such as NFT mortgage lending and NFT casting decomposition to improve the liquidity of NFT within the ecosystem.
Ginza Network will adopt the Layer 2 solution. Through cross-chain technology, it will connect multiple blockchains such as Ethereum and Polkadot in the future. Ginza Network will enable blockchain projects to acquire users and develop more diversified NFT applications.
Ginza Network (GINZA): tokenomika a analýza cen
Prozkoumejte klíčové tokenomická a cenové data pro Ginza Network (GINZA), včetně tržní kapitalizace, údajů o objemu, FDV a historie cen. Zjistěte na první pohled aktuální hodnotu tokenu a jeho postavení na trhu v přehledném shrnutí.
Tokenomika Ginza Network (GINZA): Vysvětlení klíčových ukazatelů a případy použití
Pochopení tokenomiky pro Ginza Network (GINZA) je nezbytné pro analýzu jeho dlouhodobé hodnoty, udržitelnosti a potenciálu.
Klíčové ukazatele a jejich výpočet:
Celkový objem:
Maximální počet tokenů GINZA, které byly nebo budou kdy vytvořeny.
Objem v oběhu:
Počet tokenů, které jsou v současné době k dispozici na trhu a v rukou veřejnosti.
Maximální objem:
Pevný limit pro celkový počet tokenu GINZA, které mohou existovat.
FDV (plně zředěná kapitalizace):
Vypočítá se jako aktuální cena × maximální objem, čímž se získá projekce celkové tržní kapitalizace, pokud jsou všechny tokeny v oběhu.
Míra inflace:
Odráží rychlost zavádění nových tokenů, což ovlivňuje jejich nedostatek a dlouhodobý pohyb ceny.
Proč jsou tyto ukazatele pro obchodníky důležité?
Velký objem v oběhu = vyšší likvidita.
Omezený maximální objem + nízká inflace = potenciál dlouhodobého zhodnocení.
Transparentní rozdělování tokenů = větší důvěra v projekt a nižší riziko centralizované kontroly.
Vysoká FDV při nízké aktuální tržní kapitalizaci = možné signály nadhodnocení.
Prohlášení
Data o tokenomice na této stránce pochází ze externích zdrojů. Společnost MEXC nezaručuje jejich přesnost. Před investicí prosím proveďte důkladný průzkum.