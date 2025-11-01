BurzaDEX+
Koupit kryptoměnyTrhySpotFutures500XEarnUdálosti
Více
Blue Chip Blitz
Dnešní aktuální cena Ging Gong Kaew je 0 USD. Sledujte aktualizace cen GGK v USD, živé grafy, tržní kapitalizaci, 24hodinový objem a další ukazatele v reálném čase. Nyní můžete na MEXC snadno prozkoumat cenový trend GGK.Dnešní aktuální cena Ging Gong Kaew je 0 USD. Sledujte aktualizace cen GGK v USD, živé grafy, tržní kapitalizaci, 24hodinový objem a další ukazatele v reálném čase. Nyní můžete na MEXC snadno prozkoumat cenový trend GGK.

Více informací o GGK

Informace o ceně GGK

Co je to GGK

Oficiální webové stránky GGK

Tokenomika pro GGK

Předpověď cen GGK

Výdělek

Airdrop+

Novinky

Blog

Vzdělávání

Logo Ging Gong Kaew

Ging Gong Kaew Cena (GGK)

Zalistování zrušeno

Aktuální cena 1 GGK na USD

--
----
-16.90%1D
mexc
Tyto data o tokenech pocházejí od třetích stran. MEXC působí pouze jako agregátor informací. Prozkoumejte další zalistované tokeny na spotovém trhu MEXC!
USD
Graf aktuální ceny Ging Gong Kaew (GGK)
Poslední aktualizace stránky: 2025-11-01 18:39:15 (UTC+8)

Informace o ceně Ging Gong Kaew (GGK) (USD)

24hodinová změna ceny:
$ 0
$ 0$ 0
Nejnižší za 24 h
$ 0
$ 0$ 0
Nejvyšší za 24 h

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

$ 0.00224676
$ 0.00224676$ 0.00224676

$ 0
$ 0$ 0

-1.47%

-16.96%

-45.66%

-45.66%

Cena Ging Gong Kaew (GGK) v reálném čase je --. Za posledních 24 hodin se GGK obchodoval v rozmezí od minima $ 0 do maxima $ 0, což poukazuje na aktivní volatilitu trhu. Nejvyšší cena GGK v historii je $ 0.00224676, zatímco nejnižší cena v historii je $ 0.

Pokud jde o krátkodobou výkonnost, cena GGK se za poslední hodinu změnila o -1.47%, za 24 hodin o -16.96% a za posledních 7 dní o -45.66%. Získáte tak rychlý přehled o jeho nejnovějších cenových trendech a tržní dynamice na MEXC.

Informace o trhu Ging Gong Kaew (GGK)

$ 67.23K
$ 67.23K$ 67.23K

--
----

$ 67.23K
$ 67.23K$ 67.23K

999.84M
999.84M 999.84M

999,842,322.433915
999,842,322.433915 999,842,322.433915

Aktuální tržní kapitalizace Ging Gong Kaew je $ 67.23K, přičemž objem obchodů za 24 hodin činí --. Objem v oběhu GGK je 999.84M, přičemž celková zásoba je 999842322.433915. Jeho plně zředěné ocenění (FDV) je $ 67.23K.

Historie cen v USD pro Ging Gong Kaew (GGK)

Během dnešního dne byla změna ceny Ging Gong Kaew na USD  $ 0.
Za posledních 30 dní byla změna ceny Ging Gong Kaew na USD  $ 0.
Za posledních 60 dní byla změna ceny Ging Gong Kaew na USD  $ 0.
Za posledních 90 dní byla změna ceny Ging Gong Kaew na USD  $ 0.

ObdobíZměnit (USD)Změnit (%)
Dnes$ 0-16.96%
30 dní$ 0-75.38%
60 dní$ 0--
90 dní$ 0--

Co je Ging Gong Kaew (GGK)

Ging, Gong and Kaew. The cute Capybara siblings newly named at Khao Kheow Zoo.

The naming process had a total of 94000 votes and posts with these capybaras has surpassed 1 million views.

Every day there are posts of them exceeding 100000 views. We believe in time there will be international interest in these animals similar to the phenomenon of Moo Deng the Pygmy Hippo

This is a memecoin on Solana with a growing and active community

MEXC je přední kryptoměnová burza, které důvěřuje více než 10 milionů uživatelů po celém světě. Je známá jako burza s nejširším výběrem tokenů, nejrychlejšími listingy tokenů a nejnižšími poplatky za obchodování na trhu. Připojte se k MEXC a získejte špičkovou likviditu a nejkonkurenčnější poplatky na trhu!

Zdroj Ging Gong Kaew (GGK)

Oficiální webová stránka

Předpověď ceny Ging Gong Kaew (USD)

Jakou hodnotu v USD bude mít Ging Gong Kaew (GGK) zítra, za týden nebo za měsíc? Na jakou hodnotu by mohla být vaše aktiva Ging Gong Kaew (GGK) oceněna v roce 2025, 2026, 2027, 2028 - nebo dokonce za 10 či 20 let? Pomocí našeho nástroje pro předpověď ceny můžete procházet krátkodobé i dlouhodobé předpovědi pro Ging Gong Kaew.

Zkontrolujte si nyní předpověď ceny Ging Gong Kaew!

GGK na místní měny

Tokenomika pro Ging Gong Kaew (GGK)

Pochopení tokenomiky Ging Gong Kaew (GGK) může poskytnout podrobnější informace ohledně dlouhodobé hodnoty a růstového potenciálu tokenu. Tokenomika odhaluje základní strukturu ekonomiky projektu - od způsobu distribuce tokenů až po řízení jejich objemu. Seznamte se s podrobnou tokenomikou tokenu GGK hned teď!

Lidé se také ptají: Další otázky ohledně Ging Gong Kaew (GGK)

Jakou hodnotu má dnes Ging Gong Kaew (GGK)?
Aktuální cena GGK v USD je 0 USD, aktualizovaná v reálném čase podle nejnovějších údajů z trhu.
Jaká je aktuální cena GGK v USD?
Aktuální cena GGK v USD je $ 0. Podívejte se na nástroj MEXC pro konverzi pro přesnou konverzi tokenů.
Jaká je tržní kapitalizace Ging Gong Kaew?
Tržní kapitalizace GGK je $ 67.23K USD. Tržní kapitalizace = aktuální cena × objem v oběhu. Uvádí celkovou tržní hodnotu tokenu a jeho pořadí.
Jaký je objem GGK v oběhu?
Objem GGK v oběhu je 999.84M USD.
Jaká byla historicky nejvyšší cena (ATH) GGK?
GGK dosáhl historicky nejvyšší ceny (ATH) 0.00224676 USD.
Jaká byla historicky nejnižší cena (ATL) GGK?
GGK dosáhl historicky nejnižší ceny (ATL) 0 USD.
Jaký je objem obchodování GGK?
Aktuální 24hodinový objem obchodování GGK je -- USD.
Dosáhne GGK letos vyšší ceny?
GGK může v letošním roce vzrůst v závislosti na podmínkách na trhu a vývoji projektů. Podívejte se na předpověď cenGGK, kde najdete podrobnější analýzu.
Poslední aktualizace stránky: 2025-11-01 18:39:15 (UTC+8)

Důležité novinky z odvětví týkající se Ging Gong Kaew (GGK)

Čas (UTC+8)TypInformace
11-01 15:13:00Novinky z odvětví
Říjnová měsíční svíčka Bitcoinu uzavřela s poklesem 3,69 %, což znamená třetí klesající říjen v historii
11-01 13:14:00Novinky z odvětví
Kryptotrh vykazuje mírné oteplení, všechny tři hlavní americké akciové indexy zaznamenávají nejméně šest po sobě jdoucích měsíčních růstů
10-31 18:37:21Novinky z odvětví
Index kryptoměnového strachu a chamtivosti je aktuálně na hodnotě 29, nálada na trhu zůstává ve "Strachu"
10-31 15:48:21Novinky z odvětví
Data: Maximální obchodní objem CEX na tomto kryptoměnovém býčím trhu je stále hluboko pod úrovní roku 2021
10-31 05:09:00Novinky z odvětví
$1,134 miliardy likvidováno na trhu za posledních 24 hodin, převážně dlouhé pozice
10-31 01:38:24Informace od odborníků
Besent: Oceňuje snížení sazby Fedu o 25 bazických bodů, ale není spokojen s formulací

Prohlášení

Ceny kryptoměn podléhají vysokým tržním rizikům a volatilitě cen. Měli byste investovat do projektů a produktů, které dobře znáte a u kterých chápete související rizika. Před jakoukoli investicí byste měli pečlivě zvážit své investiční zkušenosti, finanční situaci, investiční cíle a toleranci k riziku a poradit se s nezávislým finančním poradcem. Tento materiál by neměl být vykládán jako finanční poradenství. Minulý výkon není spolehlivým ukazatelem budoucích výsledků. Hodnota vaší investice může klesnout stejně jako stoupnout a nemusí se vám vrátit investovaná částka. Za svá investiční rozhodnutí nesete výhradní odpovědnost. MEXC nenese odpovědnost za případné ztráty, které vám mohou vzniknout. Další informace naleznete v našich podmínkách používání a varování před rizikem. Pamatujte, že údaje týkající se výše uvedené kryptoměny (jako je její aktuální cena) jsou založeny na zdrojích třetích stran. Jsou vám předkládány ve stavu „jak leží a běží“, a to výhradně pro informační účely, bez jakékoli záruky nebo garance. Odkazy na stránky třetích stran také nejsou pod kontrolou společnosti MEXC. Společnost MEXC neodpovídá za spolehlivost a přesnost těchto stránek třetích stran ani jejich obsahu.

NEJŽHAVĚJŠÍ

Aktuálně trendy kryptoměny, které získávají významnou pozornost trhu

Logo Bitcoin

Bitcoin

BTC

$109,982.09
$109,982.09$109,982.09

-0.21%

Logo Ethereum

Ethereum

ETH

$3,873.97
$3,873.97$3,873.97

+0.33%

Logo PayAI Network

PayAI Network

PAYAI

$0.02413
$0.02413$0.02413

-25.01%

Logo Solana

Solana

SOL

$185.66
$185.66$185.66

-1.32%

Logo USDCoin

USDCoin

USDC

$1.0004
$1.0004$1.0004

0.00%

NEJVĚTŠÍ objem

Kryptoměny s nejvyšším objemem obchodování

Logo Ethereum

Ethereum

ETH

$3,873.97
$3,873.97$3,873.97

+0.33%

Logo Bitcoin

Bitcoin

BTC

$109,982.09
$109,982.09$109,982.09

-0.21%

Logo Solana

Solana

SOL

$185.66
$185.66$185.66

-1.32%

Logo XRP

XRP

XRP

$2.5080
$2.5080$2.5080

-0.63%

Logo Binance Coin

Binance Coin

BNB

$1,087.19
$1,087.19$1,087.19

+0.26%

Nově přidané

Nedávno zalistované kryptoměny, které jsou k dispozici pro obchodování

Logo Credia Layer

Credia Layer

CRED

$0.00000
$0.00000$0.00000

0.00%

Logo NXT Protocol

NXT Protocol

NXT

$0.00000
$0.00000$0.00000

0.00%

Logo Kite AI

Kite AI

KITE

$0.00000
$0.00000$0.00000

0.00%

Logo Audiera

Audiera

BEAT

$0.09348
$0.09348$0.09348

+86.96%

Logo WhisperFi

WhisperFi

WISP

$0.01760
$0.01760$0.01760

-12.00%

Nejvíce stoupající tokeny

Největší dnešní růsty kryptoměn

Logo Burnr

Burnr

BURNR

$0.00009754
$0.00009754$0.00009754

+364.03%

Logo AEGIS

AEGIS

AEGIS

$0.00426
$0.00426$0.00426

+255.00%

Logo FYNOR

FYNOR

FYNOR

$0.0053410
$0.0053410$0.0053410

+172.22%

Logo ORBIO

ORBIO

ORBIO

$0.0000811
$0.0000811$0.0000811

+62.20%

Logo HODL

HODL

HODL

$0.0040
$0.0040$0.0040

+60.00%