Tokenomika pro Gigadad (GIGADAD)
Informace o Gigadad (GIGADAD)
GigaDad is what happens when testosterone meets tech. He’s GigaChad’s father, mentor. Raised on steak, forged in bull runs, and powered by pure degeneracy, GigaDad doesn’t trade—he dominates. He once rugged a rug pull just to prove a point. He grills with one hand, snipes shitcoins with the other, and still has time to remind you he’s disappointed in your portfolio. GigaDad isn’t here to play nice—he’s here to meme hard, stack harder, and leave a trail of liquidated shorts behind him.
Gigadad (GIGADAD): tokenomika a analýza cen
Prozkoumejte klíčové tokenomická a cenové data pro Gigadad (GIGADAD), včetně tržní kapitalizace, údajů o objemu, FDV a historie cen. Zjistěte na první pohled aktuální hodnotu tokenu a jeho postavení na trhu v přehledném shrnutí.
Tokenomika Gigadad (GIGADAD): Vysvětlení klíčových ukazatelů a případy použití
Pochopení tokenomiky pro Gigadad (GIGADAD) je nezbytné pro analýzu jeho dlouhodobé hodnoty, udržitelnosti a potenciálu.
Klíčové ukazatele a jejich výpočet:
Celkový objem:
Maximální počet tokenů GIGADAD, které byly nebo budou kdy vytvořeny.
Objem v oběhu:
Počet tokenů, které jsou v současné době k dispozici na trhu a v rukou veřejnosti.
Maximální objem:
Pevný limit pro celkový počet tokenu GIGADAD, které mohou existovat.
FDV (plně zředěná kapitalizace):
Vypočítá se jako aktuální cena × maximální objem, čímž se získá projekce celkové tržní kapitalizace, pokud jsou všechny tokeny v oběhu.
Míra inflace:
Odráží rychlost zavádění nových tokenů, což ovlivňuje jejich nedostatek a dlouhodobý pohyb ceny.
Proč jsou tyto ukazatele pro obchodníky důležité?
Velký objem v oběhu = vyšší likvidita.
Omezený maximální objem + nízká inflace = potenciál dlouhodobého zhodnocení.
Transparentní rozdělování tokenů = větší důvěra v projekt a nižší riziko centralizované kontroly.
Vysoká FDV při nízké aktuální tržní kapitalizaci = možné signály nadhodnocení.
Teď, když už tokenomice pro GIGADAD rozumíte, zjistěte aktuální cenu tokenuGIGADAD!
Předpověď ceny GIGADAD
Chcete vědět, kam může GIGADAD zamířit? Naše stránka s předpověďmi cen GIGADAD kombinuje tržní sentiment, historické trendy a technické ukazatele a nabízí tak výhled do budoucna.
Proč byste měli zvolit MEXC?
MEXC je jednou z nejlepších kryptoměnových burz na světě, které důvěřují miliony uživatelů po celém světě. Ať už jste začátečník, nebo profesionál, MEXC je vaší nejjednodušší cesta ke kryptoměnám.
Prohlášení
Data o tokenomice na této stránce pochází ze externích zdrojů. Společnost MEXC nezaručuje jejich přesnost. Před investicí prosím proveďte důkladný průzkum.