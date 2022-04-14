Tokenomika pro Gigabrain by virtuals (BRAIN)

Tokenomika pro Gigabrain by virtuals (BRAIN)

Zjistěte klíčové informace o Gigabrain by virtuals (BRAIN), včetně jeho objemu tokenů, modelu rozdělení a tržních dat v reálném čase.
Informace o Gigabrain by virtuals (BRAIN)

Our vision for building the ultimate intelligence platform for degens. Here's what we're working on to give you that institutional-grade edge. After 6 months of building in stealth, I am excited to announce that $BRAIN is live on @virtuals_io We built an institutional-grade trading terminal powered by AI, but made it for crypto natives who understand what real alpha means. Our results speak for themselves: $8k → $94k in Q4 2024 testing. But more importantly: caught every major move early. Zero VC backing. Built what traders actually need - because we're traders ourselves. The Gigabrain Terminal combines: • Real-time market intelligence • Advanced on-chain analytics • Protocol-specific signals • Sentiment analysis that matters

Oficiální webové stránky:
https://gigabrain.gg/
Bílá kniha:
https://gigabrain.gg/token

Gigabrain by virtuals (BRAIN): tokenomika a analýza cen

Prozkoumejte klíčové tokenomická a cenové data pro Gigabrain by virtuals (BRAIN), včetně tržní kapitalizace, údajů o objemu, FDV a historie cen. Zjistěte na první pohled aktuální hodnotu tokenu a jeho postavení na trhu v přehledném shrnutí.

Tržní kapitalizace:
$ 10.06M
$ 10.06M$ 10.06M
Celkový objem:
$ 1.00B
$ 1.00B$ 1.00B
Objem v oběhu:
$ 1.00B
$ 1.00B$ 1.00B
FDV (plně zředěná kapitalizace):
$ 10.06M
$ 10.06M$ 10.06M
Historické maximum:
$ 0.01611427
$ 0.01611427$ 0.01611427
Historické minimum:
$ 0.00115011
$ 0.00115011$ 0.00115011
Aktuální cena:
$ 0.0100669
$ 0.0100669$ 0.0100669

Tokenomika Gigabrain by virtuals (BRAIN): Vysvětlení klíčových ukazatelů a případy použití

Pochopení tokenomiky pro Gigabrain by virtuals (BRAIN) je nezbytné pro analýzu jeho dlouhodobé hodnoty, udržitelnosti a potenciálu.

Klíčové ukazatele a jejich výpočet:

Celkový objem:

Maximální počet tokenů BRAIN, které byly nebo budou kdy vytvořeny.

Objem v oběhu:

Počet tokenů, které jsou v současné době k dispozici na trhu a v rukou veřejnosti.

Maximální objem:

Pevný limit pro celkový počet tokenu BRAIN, které mohou existovat.

FDV (plně zředěná kapitalizace):

Vypočítá se jako aktuální cena × maximální objem, čímž se získá projekce celkové tržní kapitalizace, pokud jsou všechny tokeny v oběhu.

Míra inflace:

Odráží rychlost zavádění nových tokenů, což ovlivňuje jejich nedostatek a dlouhodobý pohyb ceny.

Proč jsou tyto ukazatele pro obchodníky důležité?

Velký objem v oběhu = vyšší likvidita.

Omezený maximální objem + nízká inflace = potenciál dlouhodobého zhodnocení.

Transparentní rozdělování tokenů = větší důvěra v projekt a nižší riziko centralizované kontroly.

Vysoká FDV při nízké aktuální tržní kapitalizaci = možné signály nadhodnocení.

Teď, když už tokenomice pro BRAIN rozumíte, zjistěte aktuální cenu tokenuBRAIN!

Předpověď ceny BRAIN

Chcete vědět, kam může BRAIN zamířit? Naše stránka s předpověďmi cen BRAIN kombinuje tržní sentiment, historické trendy a technické ukazatele a nabízí tak výhled do budoucna.

Kupte si krypto jen s 1 USDT: Nejjednodušší cesta ke kryptoměnám!

Prohlášení

Data o tokenomice na této stránce pochází ze externích zdrojů. Společnost MEXC nezaručuje jejich přesnost. Před investicí prosím proveďte důkladný průzkum.