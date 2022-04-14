Tokenomika pro Giga POTUS (POTUS)

Zjistěte klíčové informace o Giga POTUS (POTUS), včetně jeho objemu tokenů, modelu rozdělení a tržních dat v reálném čase.
Informace o Giga POTUS (POTUS)

Giga POTUS is a community-driven meme token that draws humorous inspiration from presidential themes. It aims to offer an entertaining digital asset experience with references to “executive gains,” patriotic imagery, and light-hearted “presidential” branding. The token does not claim any official affiliation with real-world political figures or entities. Its primary goal is to unify enthusiastic holders under a comedic yet cohesive brand that underscores community strength and camaraderie in the crypto space, providing a fun environment where supporters can enjoy themed games, memes, and interactive engagements while celebrating the project’s satirical take on “presidential” power.

https://gigapotus.com/

Giga POTUS (POTUS): tokenomika a analýza cen

Prozkoumejte klíčové tokenomická a cenové data pro Giga POTUS (POTUS), včetně tržní kapitalizace, údajů o objemu, FDV a historie cen. Zjistěte na první pohled aktuální hodnotu tokenu a jeho postavení na trhu v přehledném shrnutí.

Tržní kapitalizace:
$ 30.71K
$ 30.71K$ 30.71K
Celkový objem:
$ 999.89M
$ 999.89M$ 999.89M
Objem v oběhu:
$ 999.89M
$ 999.89M$ 999.89M
FDV (plně zředěná kapitalizace):
$ 30.71K
$ 30.71K$ 30.71K
Historické maximum:
$ 0.00232126
$ 0.00232126$ 0.00232126
Historické minimum:
$ 0
$ 0$ 0
Aktuální cena:
$ 0
$ 0$ 0

Tokenomika Giga POTUS (POTUS): Vysvětlení klíčových ukazatelů a případy použití

Pochopení tokenomiky pro Giga POTUS (POTUS) je nezbytné pro analýzu jeho dlouhodobé hodnoty, udržitelnosti a potenciálu.

Klíčové ukazatele a jejich výpočet:

Celkový objem:

Maximální počet tokenů POTUS, které byly nebo budou kdy vytvořeny.

Objem v oběhu:

Počet tokenů, které jsou v současné době k dispozici na trhu a v rukou veřejnosti.

Maximální objem:

Pevný limit pro celkový počet tokenu POTUS, které mohou existovat.

FDV (plně zředěná kapitalizace):

Vypočítá se jako aktuální cena × maximální objem, čímž se získá projekce celkové tržní kapitalizace, pokud jsou všechny tokeny v oběhu.

Míra inflace:

Odráží rychlost zavádění nových tokenů, což ovlivňuje jejich nedostatek a dlouhodobý pohyb ceny.

Proč jsou tyto ukazatele pro obchodníky důležité?

Velký objem v oběhu = vyšší likvidita.

Omezený maximální objem + nízká inflace = potenciál dlouhodobého zhodnocení.

Transparentní rozdělování tokenů = větší důvěra v projekt a nižší riziko centralizované kontroly.

Vysoká FDV při nízké aktuální tržní kapitalizaci = možné signály nadhodnocení.

Teď, když už tokenomice pro POTUS rozumíte, zjistěte aktuální cenu tokenuPOTUS!

Předpověď ceny POTUS

Chcete vědět, kam může POTUS zamířit? Naše stránka s předpověďmi cen POTUS kombinuje tržní sentiment, historické trendy a technické ukazatele a nabízí tak výhled do budoucna.

Prohlášení

Data o tokenomice na této stránce pochází ze externích zdrojů. Společnost MEXC nezaručuje jejich přesnost. Před investicí prosím proveďte důkladný průzkum.