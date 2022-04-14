Tokenomika pro Gifto (GFT)
Informace o Gifto (GFT)
Gifto as a network protocol, is a brainchild of Andy Tian, the co-founder and CEO of Asia Innovations Group (AIG). The team at AIG comprises of crypto-technology and blockchain enthusiasts.
Andy saw potential in designing a decentralized network powered by the Ethereum blockchain to fix the current broken content monetization model with a better model. Most people introduced to the global content industry will identify the following problems with the current model: The Gifto network was launched in December 2017 and has been tested along with AIG’s flagship product, Uplive. Uplive is a live streaming mobile application with over 20 million users.
An official Gifto report in February 2018, stated that Gifto featured in the top 10 traded cryptocurrencies by volume. The universal blockchain-based virtual gifting protocol has not only bridged the gap between content creators and the audience but has also introduced a way to acknowledge and reward the content creators. Besides monetizing decentralized content, it has revamped the modern creator-audience relationship.
It has already received support from a number of large institutional investors including KPCB and Wicklow Capital. This can only be seen a positive for Gifto as it proves that the idea has been scrutinized and accepted by a fairly large number of people.
Gifto (GFT): tokenomika a analýza cen
Prozkoumejte klíčové tokenomická a cenové data pro Gifto (GFT), včetně tržní kapitalizace, údajů o objemu, FDV a historie cen. Zjistěte na první pohled aktuální hodnotu tokenu a jeho postavení na trhu v přehledném shrnutí.
Tokenomika Gifto (GFT): Vysvětlení klíčových ukazatelů a případy použití
Pochopení tokenomiky pro Gifto (GFT) je nezbytné pro analýzu jeho dlouhodobé hodnoty, udržitelnosti a potenciálu.
Klíčové ukazatele a jejich výpočet:
Celkový objem:
Maximální počet tokenů GFT, které byly nebo budou kdy vytvořeny.
Objem v oběhu:
Počet tokenů, které jsou v současné době k dispozici na trhu a v rukou veřejnosti.
Maximální objem:
Pevný limit pro celkový počet tokenu GFT, které mohou existovat.
FDV (plně zředěná kapitalizace):
Vypočítá se jako aktuální cena × maximální objem, čímž se získá projekce celkové tržní kapitalizace, pokud jsou všechny tokeny v oběhu.
Míra inflace:
Odráží rychlost zavádění nových tokenů, což ovlivňuje jejich nedostatek a dlouhodobý pohyb ceny.
Proč jsou tyto ukazatele pro obchodníky důležité?
Velký objem v oběhu = vyšší likvidita.
Omezený maximální objem + nízká inflace = potenciál dlouhodobého zhodnocení.
Transparentní rozdělování tokenů = větší důvěra v projekt a nižší riziko centralizované kontroly.
Vysoká FDV při nízké aktuální tržní kapitalizaci = možné signály nadhodnocení.
Teď, když už tokenomice pro GFT rozumíte
Prohlášení
Data o tokenomice na této stránce pochází ze externích zdrojů. Společnost MEXC nezaručuje jejich přesnost. Před investicí prosím proveďte důkladný průzkum.