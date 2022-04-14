Tokenomika pro Ghibli Kapibala (KAPIBALA)

Tokenomika pro Ghibli Kapibala (KAPIBALA)

Zjistěte klíčové informace o Ghibli Kapibala (KAPIBALA), včetně jeho objemu tokenů, modelu rozdělení a tržních dat v reálném čase.
Informace o Ghibli Kapibala (KAPIBALA)

Meme token build with community. Before the chains, before the charts, there was only one thing hanging in the balance: Ballsack. A parody so bold it slaps — born from the sack of internet culture and dangling right where Bitcoin dropped the ball. We’re not chasing trends; we’re jiggling tradition. Ever wish life had a pause button? The Kapibala figured it out. Hang out where the steam rises, the snacks never run out, and everyone’s welcome to vibe. Bring your towel, leave the worries — we’re already halfway to the clouds.

Oficiální webové stránky:
https://ghibli-kapibala.fun/

Ghibli Kapibala (KAPIBALA): tokenomika a analýza cen

Prozkoumejte klíčové tokenomická a cenové data pro Ghibli Kapibala (KAPIBALA), včetně tržní kapitalizace, údajů o objemu, FDV a historie cen. Zjistěte na první pohled aktuální hodnotu tokenu a jeho postavení na trhu v přehledném shrnutí.

Tržní kapitalizace: $ 12.09K
$ 12.09K
$ 12.09K$ 12.09K
Celkový objem:
$ 999.33M
$ 999.33M$ 999.33M
Objem v oběhu:
$ 999.33M
$ 999.33M$ 999.33M
FDV (plně zředěná kapitalizace): $ 12.09K
$ 12.09K
$ 12.09K$ 12.09K
Historické maximum:
$ 0.01480693
$ 0.01480693$ 0.01480693
Historické minimum: $ 0
$ 0
$ 0$ 0
Aktuální cena: $ 0
$ 0
$ 0$ 0

Tokenomika Ghibli Kapibala (KAPIBALA): Vysvětlení klíčových ukazatelů a případy použití

Pochopení tokenomiky pro Ghibli Kapibala (KAPIBALA) je nezbytné pro analýzu jeho dlouhodobé hodnoty, udržitelnosti a potenciálu.

Klíčové ukazatele a jejich výpočet:

Celkový objem:

Maximální počet tokenů KAPIBALA, které byly nebo budou kdy vytvořeny.

Objem v oběhu:

Počet tokenů, které jsou v současné době k dispozici na trhu a v rukou veřejnosti.

Maximální objem:

Pevný limit pro celkový počet tokenu KAPIBALA, které mohou existovat.

FDV (plně zředěná kapitalizace):

Vypočítá se jako aktuální cena × maximální objem, čímž se získá projekce celkové tržní kapitalizace, pokud jsou všechny tokeny v oběhu.

Míra inflace:

Odráží rychlost zavádění nových tokenů, což ovlivňuje jejich nedostatek a dlouhodobý pohyb ceny.

Proč jsou tyto ukazatele pro obchodníky důležité?

Velký objem v oběhu = vyšší likvidita.

Omezený maximální objem + nízká inflace = potenciál dlouhodobého zhodnocení.

Transparentní rozdělování tokenů = větší důvěra v projekt a nižší riziko centralizované kontroly.

Vysoká FDV při nízké aktuální tržní kapitalizaci = možné signály nadhodnocení.

Teď, když už tokenomice pro KAPIBALA rozumíte, zjistěte aktuální cenu tokenuKAPIBALA!

Předpověď ceny KAPIBALA

Chcete vědět, kam může KAPIBALA zamířit? Naše stránka s předpověďmi cen KAPIBALA kombinuje tržní sentiment, historické trendy a technické ukazatele a nabízí tak výhled do budoucna.

Prohlášení

Data o tokenomice na této stránce pochází ze externích zdrojů. Společnost MEXC nezaručuje jejich přesnost. Před investicí prosím proveďte důkladný průzkum.