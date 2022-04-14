Tokenomika pro Ghibli Elon (GHIBLI ELON)

Zjistěte klíčové informace o Ghibli Elon (GHIBLI ELON), včetně jeho objemu tokenů, modelu rozdělení a tržních dat v reálném čase.
Informace o Ghibli Elon (GHIBLI ELON)

Ghibli Elon is a Solana-based project inspired by the whimsical charm and artistry of Ghibli-style anime. Merging nostalgic visuals with cutting-edge blockchain technology, our mission is to create a vibrant ecosystem of anime lovers, collectors, and degens who appreciate the beauty of storytelling and community. Whether you're here for the art, the memes, or the moonshots — Ghibli Elon is your portal to an anime-infused crypto adventure.

Oficiální webové stránky:
https://linktr.ee/Ghibli_ElonMusk

Prozkoumejte klíčové tokenomická a cenové data pro Ghibli Elon (GHIBLI ELON), včetně tržní kapitalizace, údajů o objemu, FDV a historie cen. Zjistěte na první pohled aktuální hodnotu tokenu a jeho postavení na trhu v přehledném shrnutí.

Tržní kapitalizace:
$ 6.19K
$ 6.19K$ 6.19K
Celkový objem:
$ 999.63M
$ 999.63M$ 999.63M
Objem v oběhu:
$ 999.63M
$ 999.63M$ 999.63M
FDV (plně zředěná kapitalizace):
$ 6.19K
$ 6.19K$ 6.19K
Historické maximum:
$ 0
$ 0$ 0
Historické minimum:
$ 0
$ 0$ 0
Aktuální cena:
$ 0
$ 0$ 0

Tokenomika Ghibli Elon (GHIBLI ELON): Vysvětlení klíčových ukazatelů a případy použití

Pochopení tokenomiky pro Ghibli Elon (GHIBLI ELON) je nezbytné pro analýzu jeho dlouhodobé hodnoty, udržitelnosti a potenciálu.

Klíčové ukazatele a jejich výpočet:

Celkový objem:

Maximální počet tokenů GHIBLI ELON, které byly nebo budou kdy vytvořeny.

Objem v oběhu:

Počet tokenů, které jsou v současné době k dispozici na trhu a v rukou veřejnosti.

Maximální objem:

Pevný limit pro celkový počet tokenu GHIBLI ELON, které mohou existovat.

FDV (plně zředěná kapitalizace):

Vypočítá se jako aktuální cena × maximální objem, čímž se získá projekce celkové tržní kapitalizace, pokud jsou všechny tokeny v oběhu.

Míra inflace:

Odráží rychlost zavádění nových tokenů, což ovlivňuje jejich nedostatek a dlouhodobý pohyb ceny.

Proč jsou tyto ukazatele pro obchodníky důležité?

Velký objem v oběhu = vyšší likvidita.

Omezený maximální objem + nízká inflace = potenciál dlouhodobého zhodnocení.

Transparentní rozdělování tokenů = větší důvěra v projekt a nižší riziko centralizované kontroly.

Vysoká FDV při nízké aktuální tržní kapitalizaci = možné signály nadhodnocení.

Teď, když už tokenomice pro GHIBLI ELON rozumíte, zjistěte aktuální cenu tokenuGHIBLI ELON!

Kupte si krypto jen s 1 USDT: Nejjednodušší cesta ke kryptoměnám!

