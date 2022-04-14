Tokenomika pro GHIBLI CHAD (GHIBLICHAD)

Tokenomika pro GHIBLI CHAD (GHIBLICHAD)

Zjistěte klíčové informace o GHIBLI CHAD (GHIBLICHAD), včetně jeho objemu tokenů, modelu rozdělení a tržních dat v reálném čase.
USD

Informace o GHIBLI CHAD (GHIBLICHAD)

$Ghiblichad is a community owned and driven memecoin that combines the cultural references of Studio Ghibli and the internet phenomenon of the "Giga Chad" meme. The coin serves as a fun and lighthearted token for the meme community, with a focus on building a vibrant, engaged community of enthusiasts. It leverages humor and pop culture to drive its appeal.The primary purpose is to foster meme-driven engagement while creating a space for meme lovers to interact and engage with the brand.

Oficiální webové stránky:
https://ghiblichad.com/wp/

GHIBLI CHAD (GHIBLICHAD): tokenomika a analýza cen

Prozkoumejte klíčové tokenomická a cenové data pro GHIBLI CHAD (GHIBLICHAD), včetně tržní kapitalizace, údajů o objemu, FDV a historie cen. Zjistěte na první pohled aktuální hodnotu tokenu a jeho postavení na trhu v přehledném shrnutí.

Tržní kapitalizace:
$ 6.75K
Celkový objem:
$ 1000.00M
Objem v oběhu:
$ 1000.00M
FDV (plně zředěná kapitalizace):
$ 6.75K
Historické maximum:
$ 0
Historické minimum:
$ 0
Aktuální cena:
$ 0
Tokenomika GHIBLI CHAD (GHIBLICHAD): Vysvětlení klíčových ukazatelů a případy použití

Pochopení tokenomiky pro GHIBLI CHAD (GHIBLICHAD) je nezbytné pro analýzu jeho dlouhodobé hodnoty, udržitelnosti a potenciálu.

Klíčové ukazatele a jejich výpočet:

Celkový objem:

Maximální počet tokenů GHIBLICHAD, které byly nebo budou kdy vytvořeny.

Objem v oběhu:

Počet tokenů, které jsou v současné době k dispozici na trhu a v rukou veřejnosti.

Maximální objem:

Pevný limit pro celkový počet tokenu GHIBLICHAD, které mohou existovat.

FDV (plně zředěná kapitalizace):

Vypočítá se jako aktuální cena × maximální objem, čímž se získá projekce celkové tržní kapitalizace, pokud jsou všechny tokeny v oběhu.

Míra inflace:

Odráží rychlost zavádění nových tokenů, což ovlivňuje jejich nedostatek a dlouhodobý pohyb ceny.

Proč jsou tyto ukazatele pro obchodníky důležité?

Velký objem v oběhu = vyšší likvidita.

Omezený maximální objem + nízká inflace = potenciál dlouhodobého zhodnocení.

Transparentní rozdělování tokenů = větší důvěra v projekt a nižší riziko centralizované kontroly.

Vysoká FDV při nízké aktuální tržní kapitalizaci = možné signály nadhodnocení.

Teď, když už tokenomice pro GHIBLICHAD rozumíte, zjistěte aktuální cenu tokenuGHIBLICHAD!

Předpověď ceny GHIBLICHAD

Chcete vědět, kam může GHIBLICHAD zamířit? Naše stránka s předpověďmi cen GHIBLICHAD kombinuje tržní sentiment, historické trendy a technické ukazatele a nabízí tak výhled do budoucna.

Prohlášení

Data o tokenomice na této stránce pochází ze externích zdrojů. Společnost MEXC nezaručuje jejich přesnost. Před investicí prosím proveďte důkladný průzkum.