Tokenomika pro ghffb47yii2rteeyy10op (GHFFB47YII2RTEEYY10OP)

Zjistěte klíčové informace o ghffb47yii2rteeyy10op (GHFFB47YII2RTEEYY10OP), včetně jeho objemu tokenů, modelu rozdělení a tržních dat v reálném čase.
USD

Informace o ghffb47yii2rteeyy10op (GHFFB47YII2RTEEYY10OP)

The memecoin ghffb47yii2rteeyy10op was launched using Clanker's advanced autonomous memecoin launchpad on the Base blockchain. Clanker is an AI-powered "tokenbot" that simplifies the process of creating tokens, making it as straightforward as posting a message on social media. This particular memecoin has gained significant attention, becoming a topic of discussion on platforms like Farcaster, where it was highlighted for its rapid rise and impact in the crypto community. It's part of a broader trend where AI agents and tools like Clanker are used to deploy tokens that can quickly go viral and achieve substantial market capitalization.

Oficiální webové stránky:
https://warpcast.com/mk/0xb900eb09

ghffb47yii2rteeyy10op (GHFFB47YII2RTEEYY10OP): tokenomika a analýza cen

Prozkoumejte klíčové tokenomická a cenové data pro ghffb47yii2rteeyy10op (GHFFB47YII2RTEEYY10OP), včetně tržní kapitalizace, údajů o objemu, FDV a historie cen. Zjistěte na první pohled aktuální hodnotu tokenu a jeho postavení na trhu v přehledném shrnutí.

Tržní kapitalizace:
$ 236.93K
$ 236.93K
Celkový objem:
$ 100.00B
$ 100.00B
Objem v oběhu:
$ 100.00B
$ 100.00B
FDV (plně zředěná kapitalizace):
$ 236.93K
$ 236.93K
Historické maximum:
$ 0
$ 0
Historické minimum:
$ 0
$ 0
Aktuální cena:
$ 0
$ 0

Tokenomika ghffb47yii2rteeyy10op (GHFFB47YII2RTEEYY10OP): Vysvětlení klíčových ukazatelů a případy použití

Pochopení tokenomiky pro ghffb47yii2rteeyy10op (GHFFB47YII2RTEEYY10OP) je nezbytné pro analýzu jeho dlouhodobé hodnoty, udržitelnosti a potenciálu.

Klíčové ukazatele a jejich výpočet:

Celkový objem:

Maximální počet tokenů GHFFB47YII2RTEEYY10OP, které byly nebo budou kdy vytvořeny.

Objem v oběhu:

Počet tokenů, které jsou v současné době k dispozici na trhu a v rukou veřejnosti.

Maximální objem:

Pevný limit pro celkový počet tokenu GHFFB47YII2RTEEYY10OP, které mohou existovat.

FDV (plně zředěná kapitalizace):

Vypočítá se jako aktuální cena × maximální objem, čímž se získá projekce celkové tržní kapitalizace, pokud jsou všechny tokeny v oběhu.

Míra inflace:

Odráží rychlost zavádění nových tokenů, což ovlivňuje jejich nedostatek a dlouhodobý pohyb ceny.

Proč jsou tyto ukazatele pro obchodníky důležité?

Velký objem v oběhu = vyšší likvidita.

Omezený maximální objem + nízká inflace = potenciál dlouhodobého zhodnocení.

Transparentní rozdělování tokenů = větší důvěra v projekt a nižší riziko centralizované kontroly.

Vysoká FDV při nízké aktuální tržní kapitalizaci = možné signály nadhodnocení.

Teď, když už tokenomice pro GHFFB47YII2RTEEYY10OP rozumíte, zjistěte aktuální cenu tokenuGHFFB47YII2RTEEYY10OP!

Předpověď ceny GHFFB47YII2RTEEYY10OP

Chcete vědět, kam může GHFFB47YII2RTEEYY10OP zamířit? Naše stránka s předpověďmi cen GHFFB47YII2RTEEYY10OP kombinuje tržní sentiment, historické trendy a technické ukazatele a nabízí tak výhled do budoucna.

Prohlášení

Data o tokenomice na této stránce pochází ze externích zdrojů. Společnost MEXC nezaručuje jejich přesnost. Před investicí prosím proveďte důkladný průzkum.