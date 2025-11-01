BurzaDEX+
Dnešní aktuální cena GetTheGirl je 0.00046302 USD. Sledujte aktualizace cen GTG v USD, živé grafy, tržní kapitalizaci, 24hodinový objem a další ukazatele v reálném čase. Nyní můžete na MEXC snadno prozkoumat cenový trend GTG.

Více informací o GTG

Informace o ceně GTG

Co je to GTG

Bílá kniha pro GTG

Oficiální webové stránky GTG

Tokenomika pro GTG

Předpověď cen GTG

Logo GetTheGirl

GetTheGirl Cena (GTG)

Zalistování zrušeno

Aktuální cena 1 GTG na USD

$0.00046298
$0.00046298$0.00046298
+0.40%1D
mexc
Tyto data o tokenech pocházejí od třetích stran. MEXC působí pouze jako agregátor informací. Prozkoumejte další zalistované tokeny na spotovém trhu MEXC!
USD
Graf aktuální ceny GetTheGirl (GTG)
Poslední aktualizace stránky: 2025-11-01 16:58:33 (UTC+8)

Informace o ceně GetTheGirl (GTG) (USD)

24hodinová změna ceny:
$ 0.00046075
$ 0.00046075$ 0.00046075
Nejnižší za 24 h
$ 0.00046821
$ 0.00046821$ 0.00046821
Nejvyšší za 24 h

$ 0.00046075
$ 0.00046075$ 0.00046075

$ 0.00046821
$ 0.00046821$ 0.00046821

$ 0.00128154
$ 0.00128154$ 0.00128154

$ 0.0002285
$ 0.0002285$ 0.0002285

+0.08%

+0.49%

-8.98%

-8.98%

Cena GetTheGirl (GTG) v reálném čase je $0.00046302. Za posledních 24 hodin se GTG obchodoval v rozmezí od minima $ 0.00046075 do maxima $ 0.00046821, což poukazuje na aktivní volatilitu trhu. Nejvyšší cena GTG v historii je $ 0.00128154, zatímco nejnižší cena v historii je $ 0.0002285.

Pokud jde o krátkodobou výkonnost, cena GTG se za poslední hodinu změnila o +0.08%, za 24 hodin o +0.49% a za posledních 7 dní o -8.98%. Získáte tak rychlý přehled o jeho nejnovějších cenových trendech a tržní dynamice na MEXC.

Informace o trhu GetTheGirl (GTG)

$ 380.41K
$ 380.41K$ 380.41K

--
----

$ 380.41K
$ 380.41K$ 380.41K

822.71M
822.71M 822.71M

822,713,514.237148
822,713,514.237148 822,713,514.237148

Aktuální tržní kapitalizace GetTheGirl je $ 380.41K, přičemž objem obchodů za 24 hodin činí --. Objem v oběhu GTG je 822.71M, přičemž celková zásoba je 822713514.237148. Jeho plně zředěné ocenění (FDV) je $ 380.41K.

Historie cen v USD pro GetTheGirl (GTG)

Během dnešního dne byla změna ceny GetTheGirl na USD  $ 0.
Za posledních 30 dní byla změna ceny GetTheGirl na USD  $ -0.0002409102.
Za posledních 60 dní byla změna ceny GetTheGirl na USD  $ -0.0002094800.
Za posledních 90 dní byla změna ceny GetTheGirl na USD  $ +0.0000075350894825163.

ObdobíZměnit (USD)Změnit (%)
Dnes$ 0+0.49%
30 dní$ -0.0002409102-52.03%
60 dní$ -0.0002094800-45.24%
90 dní$ +0.0000075350894825163+1.65%

Co je GetTheGirl (GTG)

GTG (Get The Girl) is an interactive AI-powered relationship game built on the Solana blockchain. Players engage in emotionally driven scenarios with an in-game character named Celine, progressing through levels that simulate modern romance and decision-making. GTG integrates GameFi mechanics with token utility by rewarding top players through a monthly jackpot, while 50% of all in-game spending is used to buy and burn tokens, creating a deflationary ecosystem. The project aims to gamify crypto adoption through entertainment, with features such as staking, NFTs, multiplayer mini-games, and DAO governance planned in future updates. GTG is designed to be community-focused and self-sustaining, blending token utility with immersive gameplay and ongoing expansion of the GTG universe.

MEXC je přední kryptoměnová burza, které důvěřuje více než 10 milionů uživatelů po celém světě. Je známá jako burza s nejširším výběrem tokenů, nejrychlejšími listingy tokenů a nejnižšími poplatky za obchodování na trhu. Připojte se k MEXC a získejte špičkovou likviditu a nejkonkurenčnější poplatky na trhu!

Předpověď ceny GetTheGirl (USD)

Jakou hodnotu v USD bude mít GetTheGirl (GTG) zítra, za týden nebo za měsíc? Na jakou hodnotu by mohla být vaše aktiva GetTheGirl (GTG) oceněna v roce 2025, 2026, 2027, 2028 - nebo dokonce za 10 či 20 let? Pomocí našeho nástroje pro předpověď ceny můžete procházet krátkodobé i dlouhodobé předpovědi pro GetTheGirl.

Zkontrolujte si nyní předpověď ceny GetTheGirl!

GTG na místní měny

Tokenomika pro GetTheGirl (GTG)

Pochopení tokenomiky GetTheGirl (GTG) může poskytnout podrobnější informace ohledně dlouhodobé hodnoty a růstového potenciálu tokenu. Tokenomika odhaluje základní strukturu ekonomiky projektu - od způsobu distribuce tokenů až po řízení jejich objemu. Seznamte se s podrobnou tokenomikou tokenu GTG hned teď!

Lidé se také ptají: Další otázky ohledně GetTheGirl (GTG)

Jakou hodnotu má dnes GetTheGirl (GTG)?
Aktuální cena GTG v USD je 0.00046302 USD, aktualizovaná v reálném čase podle nejnovějších údajů z trhu.
Jaká je aktuální cena GTG v USD?
Aktuální cena GTG v USD je $ 0.00046302. Podívejte se na nástroj MEXC pro konverzi pro přesnou konverzi tokenů.
Jaká je tržní kapitalizace GetTheGirl?
Tržní kapitalizace GTG je $ 380.41K USD. Tržní kapitalizace = aktuální cena × objem v oběhu. Uvádí celkovou tržní hodnotu tokenu a jeho pořadí.
Jaký je objem GTG v oběhu?
Objem GTG v oběhu je 822.71M USD.
Jaká byla historicky nejvyšší cena (ATH) GTG?
GTG dosáhl historicky nejvyšší ceny (ATH) 0.00128154 USD.
Jaká byla historicky nejnižší cena (ATL) GTG?
GTG dosáhl historicky nejnižší ceny (ATL) 0.0002285 USD.
Jaký je objem obchodování GTG?
Aktuální 24hodinový objem obchodování GTG je -- USD.
Dosáhne GTG letos vyšší ceny?
GTG může v letošním roce vzrůst v závislosti na podmínkách na trhu a vývoji projektů. Podívejte se na předpověď cenGTG, kde najdete podrobnější analýzu.
Poslední aktualizace stránky: 2025-11-01 16:58:33 (UTC+8)

Důležité novinky z odvětví týkající se GetTheGirl (GTG)

Čas (UTC+8)TypInformace
10-31 05:09:00Novinky z odvětví
$1,134 miliardy likvidováno na trhu za posledních 24 hodin, převážně dlouhé pozice
10-31 01:38:24Informace od odborníků
Besent: Oceňuje snížení sazby Fedu o 25 bazických bodů, ale není spokojen s formulací
10-30 11:46:23Měnová politika
Kryptotrh hledá podporu na spodní hranici uprostřed nejistých očekávání ohledně snížení sazeb Fedu
10-30 07:20:09Měnová politika
Federální rezervní systém snižuje úrokové sazby o 25 bazických bodů podle očekávání
10-28 21:35:49Novinky z odvětví
Některé meme coiny v ekosystému Solana dnes vykazují významné zisky, CHILLHOUSE vzrostl o více než 130 % za jediný den
10-28 14:23:33Novinky z odvětví
Říjnový výnos Bitcoinu v tomto roce je prozatímně hlášen na 0,39 %, ve srovnání s historickým průměrným výnosem 21,89 %

Prohlášení

Ceny kryptoměn podléhají vysokým tržním rizikům a volatilitě cen. Měli byste investovat do projektů a produktů, které dobře znáte a u kterých chápete související rizika. Před jakoukoli investicí byste měli pečlivě zvážit své investiční zkušenosti, finanční situaci, investiční cíle a toleranci k riziku a poradit se s nezávislým finančním poradcem. Tento materiál by neměl být vykládán jako finanční poradenství. Minulý výkon není spolehlivým ukazatelem budoucích výsledků. Hodnota vaší investice může klesnout stejně jako stoupnout a nemusí se vám vrátit investovaná částka. Za svá investiční rozhodnutí nesete výhradní odpovědnost. MEXC nenese odpovědnost za případné ztráty, které vám mohou vzniknout. Další informace naleznete v našich podmínkách používání a varování před rizikem. Pamatujte, že údaje týkající se výše uvedené kryptoměny (jako je její aktuální cena) jsou založeny na zdrojích třetích stran. Jsou vám předkládány ve stavu „jak leží a běží“, a to výhradně pro informační účely, bez jakékoli záruky nebo garance. Odkazy na stránky třetích stran také nejsou pod kontrolou společnosti MEXC. Společnost MEXC neodpovídá za spolehlivost a přesnost těchto stránek třetích stran ani jejich obsahu.

