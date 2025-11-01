GetTheGirl Cena (GTG)
+0.08%
+0.49%
-8.98%
-8.98%
Cena GetTheGirl (GTG) v reálném čase je $0.00046302. Za posledních 24 hodin se GTG obchodoval v rozmezí od minima $ 0.00046075 do maxima $ 0.00046821, což poukazuje na aktivní volatilitu trhu. Nejvyšší cena GTG v historii je $ 0.00128154, zatímco nejnižší cena v historii je $ 0.0002285.
Pokud jde o krátkodobou výkonnost, cena GTG se za poslední hodinu změnila o +0.08%, za 24 hodin o +0.49% a za posledních 7 dní o -8.98%. Získáte tak rychlý přehled o jeho nejnovějších cenových trendech a tržní dynamice na MEXC.
Aktuální tržní kapitalizace GetTheGirl je $ 380.41K, přičemž objem obchodů za 24 hodin činí --. Objem v oběhu GTG je 822.71M, přičemž celková zásoba je 822713514.237148. Jeho plně zředěné ocenění (FDV) je $ 380.41K.
Během dnešního dne byla změna ceny GetTheGirl na USD $ 0.
Za posledních 30 dní byla změna ceny GetTheGirl na USD $ -0.0002409102.
Za posledních 60 dní byla změna ceny GetTheGirl na USD $ -0.0002094800.
Za posledních 90 dní byla změna ceny GetTheGirl na USD $ +0.0000075350894825163.
|Období
|Změnit (USD)
|Změnit (%)
|Dnes
|$ 0
|+0.49%
|30 dní
|$ -0.0002409102
|-52.03%
|60 dní
|$ -0.0002094800
|-45.24%
|90 dní
|$ +0.0000075350894825163
|+1.65%
GTG (Get The Girl) is an interactive AI-powered relationship game built on the Solana blockchain. Players engage in emotionally driven scenarios with an in-game character named Celine, progressing through levels that simulate modern romance and decision-making. GTG integrates GameFi mechanics with token utility by rewarding top players through a monthly jackpot, while 50% of all in-game spending is used to buy and burn tokens, creating a deflationary ecosystem. The project aims to gamify crypto adoption through entertainment, with features such as staking, NFTs, multiplayer mini-games, and DAO governance planned in future updates. GTG is designed to be community-focused and self-sustaining, blending token utility with immersive gameplay and ongoing expansion of the GTG universe.
|Čas (UTC+8)
|Typ
|Informace
|10-31 05:09:00
|Novinky z odvětví
$1,134 miliardy likvidováno na trhu za posledních 24 hodin, převážně dlouhé pozice
|10-31 01:38:24
|Informace od odborníků
Besent: Oceňuje snížení sazby Fedu o 25 bazických bodů, ale není spokojen s formulací
|10-30 11:46:23
|Měnová politika
Kryptotrh hledá podporu na spodní hranici uprostřed nejistých očekávání ohledně snížení sazeb Fedu
|10-30 07:20:09
|Měnová politika
Federální rezervní systém snižuje úrokové sazby o 25 bazických bodů podle očekávání
|10-28 21:35:49
|Novinky z odvětví
Některé meme coiny v ekosystému Solana dnes vykazují významné zisky, CHILLHOUSE vzrostl o více než 130 % za jediný den
|10-28 14:23:33
|Novinky z odvětví
Říjnový výnos Bitcoinu v tomto roce je prozatímně hlášen na 0,39 %, ve srovnání s historickým průměrným výnosem 21,89 %
Ceny kryptoměn podléhají vysokým tržním rizikům a volatilitě cen. Měli byste investovat do projektů a produktů, které dobře znáte a u kterých chápete související rizika. Před jakoukoli investicí byste měli pečlivě zvážit své investiční zkušenosti, finanční situaci, investiční cíle a toleranci k riziku a poradit se s nezávislým finančním poradcem. Tento materiál by neměl být vykládán jako finanční poradenství. Minulý výkon není spolehlivým ukazatelem budoucích výsledků. Hodnota vaší investice může klesnout stejně jako stoupnout a nemusí se vám vrátit investovaná částka. Za svá investiční rozhodnutí nesete výhradní odpovědnost. MEXC nenese odpovědnost za případné ztráty, které vám mohou vzniknout. Další informace naleznete v našich podmínkách používání a varování před rizikem. Pamatujte, že údaje týkající se výše uvedené kryptoměny (jako je její aktuální cena) jsou založeny na zdrojích třetích stran. Jsou vám předkládány ve stavu „jak leží a běží“, a to výhradně pro informační účely, bez jakékoli záruky nebo garance. Odkazy na stránky třetích stran také nejsou pod kontrolou společnosti MEXC. Společnost MEXC neodpovídá za spolehlivost a přesnost těchto stránek třetích stran ani jejich obsahu.
