BurzaDEX+
Koupit kryptoměnyTrhySpotFutures500XEarnUdálosti
Více
Blue Chip Blitz
Dnešní aktuální cena Get Rich or Die Trying je 0.00242306 USD. Sledujte aktualizace cen GRODT v USD, živé grafy, tržní kapitalizaci, 24hodinový objem a další ukazatele v reálném čase. Nyní můžete na MEXC snadno prozkoumat cenový trend GRODT.Dnešní aktuální cena Get Rich or Die Trying je 0.00242306 USD. Sledujte aktualizace cen GRODT v USD, živé grafy, tržní kapitalizaci, 24hodinový objem a další ukazatele v reálném čase. Nyní můžete na MEXC snadno prozkoumat cenový trend GRODT.

Více informací o GRODT

Informace o ceně GRODT

Co je to GRODT

Bílá kniha pro GRODT

Oficiální webové stránky GRODT

Tokenomika pro GRODT

Předpověď cen GRODT

Výdělek

Airdrop+

Novinky

Blog

Vzdělávání

Logo Get Rich or Die Trying

Get Rich or Die Trying Cena (GRODT)

Zalistování zrušeno

Aktuální cena 1 GRODT na USD

$0.00241602
$0.00241602$0.00241602
+9.60%1D
mexc
Tyto data o tokenech pocházejí od třetích stran. MEXC působí pouze jako agregátor informací. Prozkoumejte další zalistované tokeny na spotovém trhu MEXC!
USD
Graf aktuální ceny Get Rich or Die Trying (GRODT)
Poslední aktualizace stránky: 2025-11-01 16:58:27 (UTC+8)

Informace o ceně Get Rich or Die Trying (GRODT) (USD)

24hodinová změna ceny:
$ 0.00219852
$ 0.00219852$ 0.00219852
Nejnižší za 24 h
$ 0.00243171
$ 0.00243171$ 0.00243171
Nejvyšší za 24 h

$ 0.00219852
$ 0.00219852$ 0.00219852

$ 0.00243171
$ 0.00243171$ 0.00243171

$ 0.00588249
$ 0.00588249$ 0.00588249

$ 0.00183633
$ 0.00183633$ 0.00183633

+0.41%

+9.95%

-0.58%

-0.58%

Cena Get Rich or Die Trying (GRODT) v reálném čase je $0.00242306. Za posledních 24 hodin se GRODT obchodoval v rozmezí od minima $ 0.00219852 do maxima $ 0.00243171, což poukazuje na aktivní volatilitu trhu. Nejvyšší cena GRODT v historii je $ 0.00588249, zatímco nejnižší cena v historii je $ 0.00183633.

Pokud jde o krátkodobou výkonnost, cena GRODT se za poslední hodinu změnila o +0.41%, za 24 hodin o +9.95% a za posledních 7 dní o -0.58%. Získáte tak rychlý přehled o jeho nejnovějších cenových trendech a tržní dynamice na MEXC.

Informace o trhu Get Rich or Die Trying (GRODT)

$ 2.42M
$ 2.42M$ 2.42M

--
----

$ 2.42M
$ 2.42M$ 2.42M

1000.00M
1000.00M 1000.00M

999,999,998.0
999,999,998.0 999,999,998.0

Aktuální tržní kapitalizace Get Rich or Die Trying je $ 2.42M, přičemž objem obchodů za 24 hodin činí --. Objem v oběhu GRODT je 1000.00M, přičemž celková zásoba je 999999998.0. Jeho plně zředěné ocenění (FDV) je $ 2.42M.

Historie cen v USD pro Get Rich or Die Trying (GRODT)

Během dnešního dne byla změna ceny Get Rich or Die Trying na USD  $ +0.00021929.
Za posledních 30 dní byla změna ceny Get Rich or Die Trying na USD  $ -0.0011802558.
Za posledních 60 dní byla změna ceny Get Rich or Die Trying na USD  $ 0.
Za posledních 90 dní byla změna ceny Get Rich or Die Trying na USD  $ 0.

ObdobíZměnit (USD)Změnit (%)
Dnes$ +0.00021929+9.95%
30 dní$ -0.0011802558-48.70%
60 dní$ 0--
90 dní$ 0--

Co je Get Rich or Die Trying (GRODT)

$GRODT is more than just a meme token, it’s a movement born from the trenches of crypto where risk, humor, and ambition collide. Every wallet in the grind knows the truth: this space is not for the faint of heart, it’s for those bold enough to chase generational wealth with full conviction. We are here to embrace the highs, endure the lows, and live by the mantra that defines every true degen: get rich or die trying. With $GRODT, the culture becomes the currency.

MEXC je přední kryptoměnová burza, které důvěřuje více než 10 milionů uživatelů po celém světě. Je známá jako burza s nejširším výběrem tokenů, nejrychlejšími listingy tokenů a nejnižšími poplatky za obchodování na trhu. Připojte se k MEXC a získejte špičkovou likviditu a nejkonkurenčnější poplatky na trhu!

Zdroj Get Rich or Die Trying (GRODT)

Bílá kniha
Oficiální webová stránka

Předpověď ceny Get Rich or Die Trying (USD)

Jakou hodnotu v USD bude mít Get Rich or Die Trying (GRODT) zítra, za týden nebo za měsíc? Na jakou hodnotu by mohla být vaše aktiva Get Rich or Die Trying (GRODT) oceněna v roce 2025, 2026, 2027, 2028 - nebo dokonce za 10 či 20 let? Pomocí našeho nástroje pro předpověď ceny můžete procházet krátkodobé i dlouhodobé předpovědi pro Get Rich or Die Trying.

Zkontrolujte si nyní předpověď ceny Get Rich or Die Trying!

GRODT na místní měny

Tokenomika pro Get Rich or Die Trying (GRODT)

Pochopení tokenomiky Get Rich or Die Trying (GRODT) může poskytnout podrobnější informace ohledně dlouhodobé hodnoty a růstového potenciálu tokenu. Tokenomika odhaluje základní strukturu ekonomiky projektu - od způsobu distribuce tokenů až po řízení jejich objemu. Seznamte se s podrobnou tokenomikou tokenu GRODT hned teď!

Lidé se také ptají: Další otázky ohledně Get Rich or Die Trying (GRODT)

Jakou hodnotu má dnes Get Rich or Die Trying (GRODT)?
Aktuální cena GRODT v USD je 0.00242306 USD, aktualizovaná v reálném čase podle nejnovějších údajů z trhu.
Jaká je aktuální cena GRODT v USD?
Aktuální cena GRODT v USD je $ 0.00242306. Podívejte se na nástroj MEXC pro konverzi pro přesnou konverzi tokenů.
Jaká je tržní kapitalizace Get Rich or Die Trying?
Tržní kapitalizace GRODT je $ 2.42M USD. Tržní kapitalizace = aktuální cena × objem v oběhu. Uvádí celkovou tržní hodnotu tokenu a jeho pořadí.
Jaký je objem GRODT v oběhu?
Objem GRODT v oběhu je 1000.00M USD.
Jaká byla historicky nejvyšší cena (ATH) GRODT?
GRODT dosáhl historicky nejvyšší ceny (ATH) 0.00588249 USD.
Jaká byla historicky nejnižší cena (ATL) GRODT?
GRODT dosáhl historicky nejnižší ceny (ATL) 0.00183633 USD.
Jaký je objem obchodování GRODT?
Aktuální 24hodinový objem obchodování GRODT je -- USD.
Dosáhne GRODT letos vyšší ceny?
GRODT může v letošním roce vzrůst v závislosti na podmínkách na trhu a vývoji projektů. Podívejte se na předpověď cenGRODT, kde najdete podrobnější analýzu.
Poslední aktualizace stránky: 2025-11-01 16:58:27 (UTC+8)

Důležité novinky z odvětví týkající se Get Rich or Die Trying (GRODT)

Čas (UTC+8)TypInformace
10-31 05:09:00Novinky z odvětví
$1,134 miliardy likvidováno na trhu za posledních 24 hodin, převážně dlouhé pozice
10-31 01:38:24Informace od odborníků
Besent: Oceňuje snížení sazby Fedu o 25 bazických bodů, ale není spokojen s formulací
10-30 11:46:23Měnová politika
Kryptotrh hledá podporu na spodní hranici uprostřed nejistých očekávání ohledně snížení sazeb Fedu
10-30 07:20:09Měnová politika
Federální rezervní systém snižuje úrokové sazby o 25 bazických bodů podle očekávání
10-28 21:35:49Novinky z odvětví
Některé meme coiny v ekosystému Solana dnes vykazují významné zisky, CHILLHOUSE vzrostl o více než 130 % za jediný den
10-28 14:23:33Novinky z odvětví
Říjnový výnos Bitcoinu v tomto roce je prozatímně hlášen na 0,39 %, ve srovnání s historickým průměrným výnosem 21,89 %

Prohlášení

Ceny kryptoměn podléhají vysokým tržním rizikům a volatilitě cen. Měli byste investovat do projektů a produktů, které dobře znáte a u kterých chápete související rizika. Před jakoukoli investicí byste měli pečlivě zvážit své investiční zkušenosti, finanční situaci, investiční cíle a toleranci k riziku a poradit se s nezávislým finančním poradcem. Tento materiál by neměl být vykládán jako finanční poradenství. Minulý výkon není spolehlivým ukazatelem budoucích výsledků. Hodnota vaší investice může klesnout stejně jako stoupnout a nemusí se vám vrátit investovaná částka. Za svá investiční rozhodnutí nesete výhradní odpovědnost. MEXC nenese odpovědnost za případné ztráty, které vám mohou vzniknout. Další informace naleznete v našich podmínkách používání a varování před rizikem. Pamatujte, že údaje týkající se výše uvedené kryptoměny (jako je její aktuální cena) jsou založeny na zdrojích třetích stran. Jsou vám předkládány ve stavu „jak leží a běží“, a to výhradně pro informační účely, bez jakékoli záruky nebo garance. Odkazy na stránky třetích stran také nejsou pod kontrolou společnosti MEXC. Společnost MEXC neodpovídá za spolehlivost a přesnost těchto stránek třetích stran ani jejich obsahu.

NEJŽHAVĚJŠÍ

Aktuálně trendy kryptoměny, které získávají významnou pozornost trhu

Logo Bitcoin

Bitcoin

BTC

$110,212.08
$110,212.08$110,212.08

0.00%

Logo Ethereum

Ethereum

ETH

$3,877.17
$3,877.17$3,877.17

+0.42%

Logo PayAI Network

PayAI Network

PAYAI

$0.02310
$0.02310$0.02310

-28.21%

Logo Solana

Solana

SOL

$186.30
$186.30$186.30

-0.98%

Logo USDCoin

USDCoin

USDC

$1.0003
$1.0003$1.0003

0.00%

NEJVĚTŠÍ objem

Kryptoměny s nejvyšším objemem obchodování

Logo Ethereum

Ethereum

ETH

$3,877.17
$3,877.17$3,877.17

+0.42%

Logo Bitcoin

Bitcoin

BTC

$110,212.08
$110,212.08$110,212.08

0.00%

Logo Solana

Solana

SOL

$186.30
$186.30$186.30

-0.98%

Logo XRP

XRP

XRP

$2.5106
$2.5106$2.5106

-0.53%

Logo Binance Coin

Binance Coin

BNB

$1,087.55
$1,087.55$1,087.55

+0.29%

Nově přidané

Nedávno zalistované kryptoměny, které jsou k dispozici pro obchodování

Logo Audiera

Audiera

BEAT

$0.00000
$0.00000$0.00000

0.00%

Logo Credia Layer

Credia Layer

CRED

$0.00000
$0.00000$0.00000

0.00%

Logo NXT Protocol

NXT Protocol

NXT

$0.00000
$0.00000$0.00000

0.00%

Logo Kite AI

Kite AI

KITE

$0.00000
$0.00000$0.00000

0.00%

Logo WhisperFi

WhisperFi

WISP

$1.41940
$1.41940$1.41940

+6,997.00%

Nejvíce stoupající tokeny

Největší dnešní růsty kryptoměn

Logo WhisperFi

WhisperFi

WISP

$1.41940
$1.41940$1.41940

+6,997.00%

Logo DramaBits

DramaBits

DRAMA

$0.000320
$0.000320$0.000320

+60.00%

Logo FYNOR

FYNOR

FYNOR

$0.0035256
$0.0035256$0.0035256

+79.69%

Logo HODL

HODL

HODL

$0.0041
$0.0041$0.0041

+64.00%

Logo Horizen

Horizen

ZEN

$19.944
$19.944$19.944

+55.03%