Get Rich or Die Trying Cena (GRODT)
+0.41%
+9.95%
-0.58%
-0.58%
Cena Get Rich or Die Trying (GRODT) v reálném čase je $0.00242306. Za posledních 24 hodin se GRODT obchodoval v rozmezí od minima $ 0.00219852 do maxima $ 0.00243171, což poukazuje na aktivní volatilitu trhu. Nejvyšší cena GRODT v historii je $ 0.00588249, zatímco nejnižší cena v historii je $ 0.00183633.
Pokud jde o krátkodobou výkonnost, cena GRODT se za poslední hodinu změnila o +0.41%, za 24 hodin o +9.95% a za posledních 7 dní o -0.58%. Získáte tak rychlý přehled o jeho nejnovějších cenových trendech a tržní dynamice na MEXC.
Aktuální tržní kapitalizace Get Rich or Die Trying je $ 2.42M, přičemž objem obchodů za 24 hodin činí --. Objem v oběhu GRODT je 1000.00M, přičemž celková zásoba je 999999998.0. Jeho plně zředěné ocenění (FDV) je $ 2.42M.
Během dnešního dne byla změna ceny Get Rich or Die Trying na USD $ +0.00021929.
Za posledních 30 dní byla změna ceny Get Rich or Die Trying na USD $ -0.0011802558.
Za posledních 60 dní byla změna ceny Get Rich or Die Trying na USD $ 0.
Za posledních 90 dní byla změna ceny Get Rich or Die Trying na USD $ 0.
|Období
|Změnit (USD)
|Změnit (%)
|Dnes
|$ +0.00021929
|+9.95%
|30 dní
|$ -0.0011802558
|-48.70%
|60 dní
|$ 0
|--
|90 dní
|$ 0
|--
$GRODT is more than just a meme token, it’s a movement born from the trenches of crypto where risk, humor, and ambition collide. Every wallet in the grind knows the truth: this space is not for the faint of heart, it’s for those bold enough to chase generational wealth with full conviction. We are here to embrace the highs, endure the lows, and live by the mantra that defines every true degen: get rich or die trying. With $GRODT, the culture becomes the currency.
MEXC je přední kryptoměnová burza, které důvěřuje více než 10 milionů uživatelů po celém světě. Je známá jako burza s nejširším výběrem tokenů, nejrychlejšími listingy tokenů a nejnižšími poplatky za obchodování na trhu. Připojte se k MEXC a získejte špičkovou likviditu a nejkonkurenčnější poplatky na trhu!
Jakou hodnotu v USD bude mít Get Rich or Die Trying (GRODT) zítra, za týden nebo za měsíc? Na jakou hodnotu by mohla být vaše aktiva Get Rich or Die Trying (GRODT) oceněna v roce 2025, 2026, 2027, 2028 - nebo dokonce za 10 či 20 let? Pomocí našeho nástroje pro předpověď ceny můžete procházet krátkodobé i dlouhodobé předpovědi pro Get Rich or Die Trying.
Zkontrolujte si nyní předpověď ceny Get Rich or Die Trying!
Pochopení tokenomiky Get Rich or Die Trying (GRODT) může poskytnout podrobnější informace ohledně dlouhodobé hodnoty a růstového potenciálu tokenu. Tokenomika odhaluje základní strukturu ekonomiky projektu - od způsobu distribuce tokenů až po řízení jejich objemu. Seznamte se s podrobnou tokenomikou tokenu GRODT hned teď!
|Čas (UTC+8)
|Typ
|Informace
|10-31 05:09:00
|Novinky z odvětví
$1,134 miliardy likvidováno na trhu za posledních 24 hodin, převážně dlouhé pozice
|10-31 01:38:24
|Informace od odborníků
Besent: Oceňuje snížení sazby Fedu o 25 bazických bodů, ale není spokojen s formulací
|10-30 11:46:23
|Měnová politika
Kryptotrh hledá podporu na spodní hranici uprostřed nejistých očekávání ohledně snížení sazeb Fedu
|10-30 07:20:09
|Měnová politika
Federální rezervní systém snižuje úrokové sazby o 25 bazických bodů podle očekávání
|10-28 21:35:49
|Novinky z odvětví
Některé meme coiny v ekosystému Solana dnes vykazují významné zisky, CHILLHOUSE vzrostl o více než 130 % za jediný den
|10-28 14:23:33
|Novinky z odvětví
Říjnový výnos Bitcoinu v tomto roce je prozatímně hlášen na 0,39 %, ve srovnání s historickým průměrným výnosem 21,89 %
Ceny kryptoměn podléhají vysokým tržním rizikům a volatilitě cen. Měli byste investovat do projektů a produktů, které dobře znáte a u kterých chápete související rizika. Před jakoukoli investicí byste měli pečlivě zvážit své investiční zkušenosti, finanční situaci, investiční cíle a toleranci k riziku a poradit se s nezávislým finančním poradcem. Tento materiál by neměl být vykládán jako finanční poradenství. Minulý výkon není spolehlivým ukazatelem budoucích výsledků. Hodnota vaší investice může klesnout stejně jako stoupnout a nemusí se vám vrátit investovaná částka. Za svá investiční rozhodnutí nesete výhradní odpovědnost. MEXC nenese odpovědnost za případné ztráty, které vám mohou vzniknout. Další informace naleznete v našich podmínkách používání a varování před rizikem. Pamatujte, že údaje týkající se výše uvedené kryptoměny (jako je její aktuální cena) jsou založeny na zdrojích třetích stran. Jsou vám předkládány ve stavu „jak leží a běží“, a to výhradně pro informační účely, bez jakékoli záruky nebo garance. Odkazy na stránky třetích stran také nejsou pod kontrolou společnosti MEXC. Společnost MEXC neodpovídá za spolehlivost a přesnost těchto stránek třetích stran ani jejich obsahu.
Aktuálně trendy kryptoměny, které získávají významnou pozornost trhu
Kryptoměny s nejvyšším objemem obchodování
Nedávno zalistované kryptoměny, které jsou k dispozici pro obchodování
Největší dnešní růsty kryptoměn