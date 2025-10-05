Dnešní aktuální cena Germinal je 0.00000849 USD. Sledujte aktualizace cen GERM v USD, živé grafy, tržní kapitalizaci, 24hodinový objem a další ukazatele v reálném čase. Nyní můžete na MEXC snadno prozkoumat cenový trend GERM.Dnešní aktuální cena Germinal je 0.00000849 USD. Sledujte aktualizace cen GERM v USD, živé grafy, tržní kapitalizaci, 24hodinový objem a další ukazatele v reálném čase. Nyní můžete na MEXC snadno prozkoumat cenový trend GERM.

Germinal Cena (GERM)

Zalistování zrušeno

Aktuální cena 1 GERM na USD

--
----
-0.60%1D
Graf aktuální ceny Germinal (GERM)
Poslední aktualizace stránky: 2025-10-05 18:39:56 (UTC+8)

Informace o ceně Germinal (GERM) (USD)

24hodinová změna ceny:
Nejnižší za 24 h
Nejvyšší za 24 h

-0.68%

-0.68%

+14.20%

+14.20%

Cena Germinal (GERM) v reálném čase je $0.00000849. Za posledních 24 hodin se GERM obchodoval v rozmezí od minima $ 0.00000855 do maxima $ 0.00000855, což poukazuje na aktivní volatilitu trhu. Nejvyšší cena GERM v historii je $ 0.00003102, zatímco nejnižší cena v historii je $ 0.00000697.

Pokud jde o krátkodobou výkonnost, cena GERM se za poslední hodinu změnila o -0.68%, za 24 hodin o -0.68% a za posledních 7 dní o +14.20%. Získáte tak rychlý přehled o jeho nejnovějších cenových trendech a tržní dynamice na MEXC.

Informace o trhu Germinal (GERM)

--
----

Aktuální tržní kapitalizace Germinal je $ 8.48K, přičemž objem obchodů za 24 hodin činí --. Objem v oběhu GERM je 999.02M, přičemž celková zásoba je 999024561.260988. Jeho plně zředěné ocenění (FDV) je $ 8.48K.

Historie cen v USD pro Germinal (GERM)

Během dnešního dne byla změna ceny Germinal na USD  $ 0.
Za posledních 30 dní byla změna ceny Germinal na USD  $ +0.0000003918.
Za posledních 60 dní byla změna ceny Germinal na USD  $ +0.0000011348.
Za posledních 90 dní byla změna ceny Germinal na USD  $ -0.000006037724191082792.

ObdobíZměnit (USD)Změnit (%)
Dnes$ 0-0.68%
30 dní$ +0.0000003918+4.62%
60 dní$ +0.0000011348+13.37%
90 dní$ -0.000006037724191082792-41.56%

Co je Germinal (GERM)

The Gorbagana Germinal.

  • Official Solana CLI

MEXC je přední kryptoměnová burza, které důvěřuje více než 10 milionů uživatelů po celém světě. Je známá jako burza s nejširším výběrem tokenů, nejrychlejšími listingy tokenů a nejnižšími poplatky za obchodování na trhu. Připojte se k MEXC a získejte špičkovou likviditu a nejkonkurenčnější poplatky na trhu!

Oficiální webová stránka

Předpověď ceny Germinal (USD)

Jakou hodnotu v USD bude mít Germinal (GERM) zítra, za týden nebo za měsíc? Na jakou hodnotu by mohla být vaše aktiva Germinal (GERM) oceněna v roce 2025, 2026, 2027, 2028 - nebo dokonce za 10 či 20 let? Pomocí našeho nástroje pro předpověď ceny můžete procházet krátkodobé i dlouhodobé předpovědi pro Germinal.

Zkontrolujte si nyní předpověď ceny Germinal!

GERM na místní měny

Tokenomika pro Germinal (GERM)

Pochopení tokenomiky Germinal (GERM) může poskytnout podrobnější informace ohledně dlouhodobé hodnoty a růstového potenciálu tokenu. Tokenomika odhaluje základní strukturu ekonomiky projektu - od způsobu distribuce tokenů až po řízení jejich objemu. Seznamte se s podrobnou tokenomikou tokenu GERM hned teď!

Lidé se také ptají: Další otázky ohledně Germinal (GERM)

Jakou hodnotu má dnes Germinal (GERM)?
Aktuální cena GERM v USD je 0.00000849 USD, aktualizovaná v reálném čase podle nejnovějších údajů z trhu.
Jaká je aktuální cena GERM v USD?
Aktuální cena GERM v USD je $ 0.00000849. Podívejte se na nástroj MEXC pro konverzi pro přesnou konverzi tokenů.
Jaká je tržní kapitalizace Germinal?
Tržní kapitalizace GERM je $ 8.48K USD. Tržní kapitalizace = aktuální cena × objem v oběhu. Uvádí celkovou tržní hodnotu tokenu a jeho pořadí.
Jaký je objem GERM v oběhu?
Objem GERM v oběhu je 999.02M USD.
Jaká byla historicky nejvyšší cena (ATH) GERM?
GERM dosáhl historicky nejvyšší ceny (ATH) 0.00003102 USD.
Jaká byla historicky nejnižší cena (ATL) GERM?
GERM dosáhl historicky nejnižší ceny (ATL) 0.00000697 USD.
Jaký je objem obchodování GERM?
Aktuální 24hodinový objem obchodování GERM je -- USD.
Dosáhne GERM letos vyšší ceny?
GERM může v letošním roce vzrůst v závislosti na podmínkách na trhu a vývoji projektů. Podívejte se na předpověď cenGERM, kde najdete podrobnější analýzu.
Důležité novinky z odvětví týkající se Germinal (GERM)

Čas (UTC+8)TypInformace
Prohlášení

Ceny kryptoměn podléhají vysokým tržním rizikům a volatilitě cen. Měli byste investovat do projektů a produktů, které dobře znáte a u kterých chápete související rizika. Před jakoukoli investicí byste měli pečlivě zvážit své investiční zkušenosti, finanční situaci, investiční cíle a toleranci k riziku a poradit se s nezávislým finančním poradcem. Tento materiál by neměl být vykládán jako finanční poradenství. Minulý výkon není spolehlivým ukazatelem budoucích výsledků. Hodnota vaší investice může klesnout stejně jako stoupnout a nemusí se vám vrátit investovaná částka. Za svá investiční rozhodnutí nesete výhradní odpovědnost. MEXC nenese odpovědnost za případné ztráty, které vám mohou vzniknout. Další informace naleznete v našich podmínkách používání a varování před rizikem. Pamatujte, že údaje týkající se výše uvedené kryptoměny (jako je její aktuální cena) jsou založeny na zdrojích třetích stran. Jsou vám předkládány ve stavu „jak leží a běží“, a to výhradně pro informační účely, bez jakékoli záruky nebo garance. Odkazy na stránky třetích stran také nejsou pod kontrolou společnosti MEXC. Společnost MEXC neodpovídá za spolehlivost a přesnost těchto stránek třetích stran ani jejich obsahu.