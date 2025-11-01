BurzaDEX+
Koupit kryptoměnyTrhySpotFutures500XEarnUdálosti
Více
Blue Chip Blitz
Dnešní aktuální cena GeneAlpha je 0.0094599 USD. Sledujte aktualizace cen GA v USD, živé grafy, tržní kapitalizaci, 24hodinový objem a další ukazatele v reálném čase. Nyní můžete na MEXC snadno prozkoumat cenový trend GA.Dnešní aktuální cena GeneAlpha je 0.0094599 USD. Sledujte aktualizace cen GA v USD, živé grafy, tržní kapitalizaci, 24hodinový objem a další ukazatele v reálném čase. Nyní můžete na MEXC snadno prozkoumat cenový trend GA.

Více informací o GA

Informace o ceně GA

Co je to GA

Oficiální webové stránky GA

Tokenomika pro GA

Předpověď cen GA

Výdělek

Airdrop+

Novinky

Blog

Vzdělávání

Logo GeneAlpha

GeneAlpha Cena (GA)

Zalistování zrušeno

Aktuální cena 1 GA na USD

$0.0094599
$0.0094599$0.0094599
0.00%1D
mexc
Tyto data o tokenech pocházejí od třetích stran. MEXC působí pouze jako agregátor informací. Prozkoumejte další zalistované tokeny na spotovém trhu MEXC!
USD
Graf aktuální ceny GeneAlpha (GA)
Poslední aktualizace stránky: 2025-11-01 18:38:55 (UTC+8)

Informace o ceně GeneAlpha (GA) (USD)

24hodinová změna ceny:
$ 0
$ 0$ 0
Nejnižší za 24 h
$ 0
$ 0$ 0
Nejvyšší za 24 h

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

$ 0.087988
$ 0.087988$ 0.087988

$ 0.00909004
$ 0.00909004$ 0.00909004

--

--

-14.17%

-14.17%

Cena GeneAlpha (GA) v reálném čase je $0.0094599. Za posledních 24 hodin se GA obchodoval v rozmezí od minima $ 0 do maxima $ 0, což poukazuje na aktivní volatilitu trhu. Nejvyšší cena GA v historii je $ 0.087988, zatímco nejnižší cena v historii je $ 0.00909004.

Pokud jde o krátkodobou výkonnost, cena GA se za poslední hodinu změnila o --, za 24 hodin o -- a za posledních 7 dní o -14.17%. Získáte tak rychlý přehled o jeho nejnovějších cenových trendech a tržní dynamice na MEXC.

Informace o trhu GeneAlpha (GA)

$ 54.87K
$ 54.87K$ 54.87K

--
----

$ 94.60K
$ 94.60K$ 94.60K

5.80M
5.80M 5.80M

10,000,000.0
10,000,000.0 10,000,000.0

Aktuální tržní kapitalizace GeneAlpha je $ 54.87K, přičemž objem obchodů za 24 hodin činí --. Objem v oběhu GA je 5.80M, přičemž celková zásoba je 10000000.0. Jeho plně zředěné ocenění (FDV) je $ 94.60K.

Historie cen v USD pro GeneAlpha (GA)

Během dnešního dne byla změna ceny GeneAlpha na USD  $ 0.
Za posledních 30 dní byla změna ceny GeneAlpha na USD  $ -0.0034595374.
Za posledních 60 dní byla změna ceny GeneAlpha na USD  $ -0.0062881544.
Za posledních 90 dní byla změna ceny GeneAlpha na USD  $ 0.

ObdobíZměnit (USD)Změnit (%)
Dnes$ 0--
30 dní$ -0.0034595374-36.57%
60 dní$ -0.0062881544-66.47%
90 dní$ 0--

Co je GeneAlpha (GA)

GeneAlpha is a Web3 price prediction infrastructure provider. It allows its users to build various prediction frameworks, such as classical machine learning models as well as LLM (Large Language Model)–based prediction agents. All of the models that users create can be sold in the GeneAlpha marketplace. GeneAlpha provides infrastructure for model training, tuning, and experimentation using genetic algorithms to create more accurate machine learning models for Web3 prediction.

MEXC je přední kryptoměnová burza, které důvěřuje více než 10 milionů uživatelů po celém světě. Je známá jako burza s nejširším výběrem tokenů, nejrychlejšími listingy tokenů a nejnižšími poplatky za obchodování na trhu. Připojte se k MEXC a získejte špičkovou likviditu a nejkonkurenčnější poplatky na trhu!

Zdroj GeneAlpha (GA)

Oficiální webová stránka

Předpověď ceny GeneAlpha (USD)

Jakou hodnotu v USD bude mít GeneAlpha (GA) zítra, za týden nebo za měsíc? Na jakou hodnotu by mohla být vaše aktiva GeneAlpha (GA) oceněna v roce 2025, 2026, 2027, 2028 - nebo dokonce za 10 či 20 let? Pomocí našeho nástroje pro předpověď ceny můžete procházet krátkodobé i dlouhodobé předpovědi pro GeneAlpha.

Zkontrolujte si nyní předpověď ceny GeneAlpha!

GA na místní měny

Tokenomika pro GeneAlpha (GA)

Pochopení tokenomiky GeneAlpha (GA) může poskytnout podrobnější informace ohledně dlouhodobé hodnoty a růstového potenciálu tokenu. Tokenomika odhaluje základní strukturu ekonomiky projektu - od způsobu distribuce tokenů až po řízení jejich objemu. Seznamte se s podrobnou tokenomikou tokenu GA hned teď!

Lidé se také ptají: Další otázky ohledně GeneAlpha (GA)

Jakou hodnotu má dnes GeneAlpha (GA)?
Aktuální cena GA v USD je 0.0094599 USD, aktualizovaná v reálném čase podle nejnovějších údajů z trhu.
Jaká je aktuální cena GA v USD?
Aktuální cena GA v USD je $ 0.0094599. Podívejte se na nástroj MEXC pro konverzi pro přesnou konverzi tokenů.
Jaká je tržní kapitalizace GeneAlpha?
Tržní kapitalizace GA je $ 54.87K USD. Tržní kapitalizace = aktuální cena × objem v oběhu. Uvádí celkovou tržní hodnotu tokenu a jeho pořadí.
Jaký je objem GA v oběhu?
Objem GA v oběhu je 5.80M USD.
Jaká byla historicky nejvyšší cena (ATH) GA?
GA dosáhl historicky nejvyšší ceny (ATH) 0.087988 USD.
Jaká byla historicky nejnižší cena (ATL) GA?
GA dosáhl historicky nejnižší ceny (ATL) 0.00909004 USD.
Jaký je objem obchodování GA?
Aktuální 24hodinový objem obchodování GA je -- USD.
Dosáhne GA letos vyšší ceny?
GA může v letošním roce vzrůst v závislosti na podmínkách na trhu a vývoji projektů. Podívejte se na předpověď cenGA, kde najdete podrobnější analýzu.
Poslední aktualizace stránky: 2025-11-01 18:38:55 (UTC+8)

Důležité novinky z odvětví týkající se GeneAlpha (GA)

Čas (UTC+8)TypInformace
11-01 15:13:00Novinky z odvětví
Říjnová měsíční svíčka Bitcoinu uzavřela s poklesem 3,69 %, což znamená třetí klesající říjen v historii
11-01 13:14:00Novinky z odvětví
Kryptotrh vykazuje mírné oteplení, všechny tři hlavní americké akciové indexy zaznamenávají nejméně šest po sobě jdoucích měsíčních růstů
10-31 18:37:21Novinky z odvětví
Index kryptoměnového strachu a chamtivosti je aktuálně na hodnotě 29, nálada na trhu zůstává ve "Strachu"
10-31 15:48:21Novinky z odvětví
Data: Maximální obchodní objem CEX na tomto kryptoměnovém býčím trhu je stále hluboko pod úrovní roku 2021
10-31 05:09:00Novinky z odvětví
$1,134 miliardy likvidováno na trhu za posledních 24 hodin, převážně dlouhé pozice
10-31 01:38:24Informace od odborníků
Besent: Oceňuje snížení sazby Fedu o 25 bazických bodů, ale není spokojen s formulací

Prohlášení

Ceny kryptoměn podléhají vysokým tržním rizikům a volatilitě cen. Měli byste investovat do projektů a produktů, které dobře znáte a u kterých chápete související rizika. Před jakoukoli investicí byste měli pečlivě zvážit své investiční zkušenosti, finanční situaci, investiční cíle a toleranci k riziku a poradit se s nezávislým finančním poradcem. Tento materiál by neměl být vykládán jako finanční poradenství. Minulý výkon není spolehlivým ukazatelem budoucích výsledků. Hodnota vaší investice může klesnout stejně jako stoupnout a nemusí se vám vrátit investovaná částka. Za svá investiční rozhodnutí nesete výhradní odpovědnost. MEXC nenese odpovědnost za případné ztráty, které vám mohou vzniknout. Další informace naleznete v našich podmínkách používání a varování před rizikem. Pamatujte, že údaje týkající se výše uvedené kryptoměny (jako je její aktuální cena) jsou založeny na zdrojích třetích stran. Jsou vám předkládány ve stavu „jak leží a běží“, a to výhradně pro informační účely, bez jakékoli záruky nebo garance. Odkazy na stránky třetích stran také nejsou pod kontrolou společnosti MEXC. Společnost MEXC neodpovídá za spolehlivost a přesnost těchto stránek třetích stran ani jejich obsahu.

NEJŽHAVĚJŠÍ

Aktuálně trendy kryptoměny, které získávají významnou pozornost trhu

Logo Bitcoin

Bitcoin

BTC

$109,982.08
$109,982.08$109,982.08

-0.21%

Logo Ethereum

Ethereum

ETH

$3,873.98
$3,873.98$3,873.98

+0.33%

Logo PayAI Network

PayAI Network

PAYAI

$0.02416
$0.02416$0.02416

-24.92%

Logo Solana

Solana

SOL

$185.63
$185.63$185.63

-1.34%

Logo USDCoin

USDCoin

USDC

$1.0004
$1.0004$1.0004

0.00%

NEJVĚTŠÍ objem

Kryptoměny s nejvyšším objemem obchodování

Logo Ethereum

Ethereum

ETH

$3,873.98
$3,873.98$3,873.98

+0.33%

Logo Bitcoin

Bitcoin

BTC

$109,982.08
$109,982.08$109,982.08

-0.21%

Logo Solana

Solana

SOL

$185.63
$185.63$185.63

-1.34%

Logo XRP

XRP

XRP

$2.5078
$2.5078$2.5078

-0.64%

Logo Binance Coin

Binance Coin

BNB

$1,087.23
$1,087.23$1,087.23

+0.26%

Nově přidané

Nedávno zalistované kryptoměny, které jsou k dispozici pro obchodování

Logo Credia Layer

Credia Layer

CRED

$0.00000
$0.00000$0.00000

0.00%

Logo NXT Protocol

NXT Protocol

NXT

$0.00000
$0.00000$0.00000

0.00%

Logo Kite AI

Kite AI

KITE

$0.00000
$0.00000$0.00000

0.00%

Logo Audiera

Audiera

BEAT

$0.09446
$0.09446$0.09446

+88.92%

Logo WhisperFi

WhisperFi

WISP

$0.01980
$0.01980$0.01980

-1.00%

Nejvíce stoupající tokeny

Největší dnešní růsty kryptoměn

Logo Burnr

Burnr

BURNR

$0.00009685
$0.00009685$0.00009685

+360.75%

Logo AEGIS

AEGIS

AEGIS

$0.00428
$0.00428$0.00428

+256.66%

Logo FYNOR

FYNOR

FYNOR

$0.0054866
$0.0054866$0.0054866

+179.64%

Logo ORBIO

ORBIO

ORBIO

$0.0000809
$0.0000809$0.0000809

+61.80%

Logo HODL

HODL

HODL

$0.0040
$0.0040$0.0040

+60.00%