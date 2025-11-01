BurzaDEX+
Blue Chip Blitz
Dnešní aktuální cena Geez PNutz je 0.25114 USD. Sledujte aktualizace cen PNUTZ v USD, živé grafy, tržní kapitalizaci, 24hodinový objem a další ukazatele v reálném čase. Nyní můžete na MEXC snadno prozkoumat cenový trend PNUTZ.

Více informací o PNUTZ

Informace o ceně PNUTZ

Co je to PNUTZ

Bílá kniha pro PNUTZ

Oficiální webové stránky PNUTZ

Tokenomika pro PNUTZ

Předpověď cen PNUTZ

Logo Geez PNutz

Geez PNutz Cena (PNUTZ)

Zalistování zrušeno

Aktuální cena 1 PNUTZ na USD

$0.25114
+0.10%1D
mexc
Tyto data o tokenech pocházejí od třetích stran.
USD
Graf aktuální ceny Geez PNutz (PNUTZ)
Poslední aktualizace stránky: 2025-11-01 18:38:41 (UTC+8)

Informace o ceně Geez PNutz (PNUTZ) (USD)

24hodinová změna ceny:
$ 0.243584
Nejnižší za 24 h
$ 0.259011
Nejvyšší za 24 h

$ 0.243584
$ 0.259011
$ 0.674176
$ 0.129475
+0.05%

+0.18%

-20.07%

-20.07%

Cena Geez PNutz (PNUTZ) v reálném čase je $0.25114. Za posledních 24 hodin se PNUTZ obchodoval v rozmezí od minima $ 0.243584 do maxima $ 0.259011, což poukazuje na aktivní volatilitu trhu. Nejvyšší cena PNUTZ v historii je $ 0.674176, zatímco nejnižší cena v historii je $ 0.129475.

Pokud jde o krátkodobou výkonnost, cena PNUTZ se za poslední hodinu změnila o +0.05%, za 24 hodin o +0.18% a za posledních 7 dní o -20.07%. Získáte tak rychlý přehled o jeho nejnovějších cenových trendech a tržní dynamice na MEXC.

Informace o trhu Geez PNutz (PNUTZ)

$ 104.47K
--
$ 104.47K
416.00K
416,000.0
Aktuální tržní kapitalizace Geez PNutz je $ 104.47K, přičemž objem obchodů za 24 hodin činí --. Objem v oběhu PNUTZ je 416.00K, přičemž celková zásoba je 416000.0. Jeho plně zředěné ocenění (FDV) je $ 104.47K.

Historie cen v USD pro Geez PNutz (PNUTZ)

Během dnešního dne byla změna ceny Geez PNutz na USD  $ +0.0004451.
Za posledních 30 dní byla změna ceny Geez PNutz na USD  $ -0.1076008576.
Za posledních 60 dní byla změna ceny Geez PNutz na USD  $ 0.
Za posledních 90 dní byla změna ceny Geez PNutz na USD  $ 0.

ObdobíZměnit (USD)Změnit (%)
Dnes$ +0.0004451+0.18%
30 dní$ -0.1076008576-42.84%
60 dní$ 0--
90 dní$ 0--

Co je Geez PNutz (PNUTZ)

Geez PNutz (PNutz) is the native ETF-style token of the Geez ecosystem, launched on ApeChain. It introduces a trustless mechanism where Geez NFTs become instantly liquid, tradable, and composable within DeFi. Each NFT can be deposited into GeeBank’s vault to mint PNutz, ensuring that supply is strictly collateralized on a 1:1 basis. This creates a transparent bridge between non-fungible assets and fungible liquidity, unlocking new capital efficiency for Geez holders while retaining redemption rights for the underlying NFTs.

MEXC je přední kryptoměnová burza, které důvěřuje více než 10 milionů uživatelů po celém světě. Je známá jako burza s nejširším výběrem tokenů, nejrychlejšími listingy tokenů a nejnižšími poplatky za obchodování na trhu. Připojte se k MEXC a získejte špičkovou likviditu a nejkonkurenčnější poplatky na trhu!

Předpověď ceny Geez PNutz (USD)

Jakou hodnotu v USD bude mít Geez PNutz (PNUTZ) zítra, za týden nebo za měsíc? Na jakou hodnotu by mohla být vaše aktiva Geez PNutz (PNUTZ) oceněna v roce 2025, 2026, 2027, 2028 - nebo dokonce za 10 či 20 let? Pomocí našeho nástroje pro předpověď ceny můžete procházet krátkodobé i dlouhodobé předpovědi pro Geez PNutz.

Zkontrolujte si nyní předpověď ceny Geez PNutz!

PNUTZ na místní měny

Tokenomika pro Geez PNutz (PNUTZ)

Pochopení tokenomiky Geez PNutz (PNUTZ) může poskytnout podrobnější informace ohledně dlouhodobé hodnoty a růstového potenciálu tokenu. Tokenomika odhaluje základní strukturu ekonomiky projektu - od způsobu distribuce tokenů až po řízení jejich objemu. Seznamte se s podrobnou tokenomikou tokenu PNUTZ hned teď!

Lidé se také ptají: Další otázky ohledně Geez PNutz (PNUTZ)

Jakou hodnotu má dnes Geez PNutz (PNUTZ)?
Aktuální cena PNUTZ v USD je 0.25114 USD, aktualizovaná v reálném čase podle nejnovějších údajů z trhu.
Jaká je aktuální cena PNUTZ v USD?
Aktuální cena PNUTZ v USD je $ 0.25114. Podívejte se na nástroj MEXC pro konverzi pro přesnou konverzi tokenů.
Jaká je tržní kapitalizace Geez PNutz?
Tržní kapitalizace PNUTZ je $ 104.47K USD. Tržní kapitalizace = aktuální cena × objem v oběhu. Uvádí celkovou tržní hodnotu tokenu a jeho pořadí.
Jaký je objem PNUTZ v oběhu?
Objem PNUTZ v oběhu je 416.00K USD.
Jaká byla historicky nejvyšší cena (ATH) PNUTZ?
PNUTZ dosáhl historicky nejvyšší ceny (ATH) 0.674176 USD.
Jaká byla historicky nejnižší cena (ATL) PNUTZ?
PNUTZ dosáhl historicky nejnižší ceny (ATL) 0.129475 USD.
Jaký je objem obchodování PNUTZ?
Aktuální 24hodinový objem obchodování PNUTZ je -- USD.
Dosáhne PNUTZ letos vyšší ceny?
PNUTZ může v letošním roce vzrůst v závislosti na podmínkách na trhu a vývoji projektů. Podívejte se na předpověď cenPNUTZ, kde najdete podrobnější analýzu.
Důležité novinky z odvětví týkající se Geez PNutz (PNUTZ)

Čas (UTC+8)TypInformace
11-01 15:13:00Novinky z odvětví
Říjnová měsíční svíčka Bitcoinu uzavřela s poklesem 3,69 %, což znamená třetí klesající říjen v historii
11-01 13:14:00Novinky z odvětví
Kryptotrh vykazuje mírné oteplení, všechny tři hlavní americké akciové indexy zaznamenávají nejméně šest po sobě jdoucích měsíčních růstů
10-31 18:37:21Novinky z odvětví
Index kryptoměnového strachu a chamtivosti je aktuálně na hodnotě 29, nálada na trhu zůstává ve "Strachu"
10-31 15:48:21Novinky z odvětví
Data: Maximální obchodní objem CEX na tomto kryptoměnovém býčím trhu je stále hluboko pod úrovní roku 2021
10-31 05:09:00Novinky z odvětví
$1,134 miliardy likvidováno na trhu za posledních 24 hodin, převážně dlouhé pozice
10-31 01:38:24Informace od odborníků
Besent: Oceňuje snížení sazby Fedu o 25 bazických bodů, ale není spokojen s formulací

Prohlášení

Ceny kryptoměn podléhají vysokým tržním rizikům a volatilitě cen. Měli byste investovat do projektů a produktů, které dobře znáte a u kterých chápete související rizika. Před jakoukoli investicí byste měli pečlivě zvážit své investiční zkušenosti, finanční situaci, investiční cíle a toleranci k riziku a poradit se s nezávislým finančním poradcem. Tento materiál by neměl být vykládán jako finanční poradenství. Minulý výkon není spolehlivým ukazatelem budoucích výsledků. Hodnota vaší investice může klesnout stejně jako stoupnout a nemusí se vám vrátit investovaná částka. Za svá investiční rozhodnutí nesete výhradní odpovědnost. MEXC nenese odpovědnost za případné ztráty, které vám mohou vzniknout. Další informace naleznete v našich podmínkách používání a varování před rizikem. Pamatujte, že údaje týkající se výše uvedené kryptoměny (jako je její aktuální cena) jsou založeny na zdrojích třetích stran. Jsou vám předkládány ve stavu „jak leží a běží“, a to výhradně pro informační účely, bez jakékoli záruky nebo garance. Odkazy na stránky třetích stran také nejsou pod kontrolou společnosti MEXC. Společnost MEXC neodpovídá za spolehlivost a přesnost těchto stránek třetích stran ani jejich obsahu.

