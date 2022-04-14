Tokenomika pro GATOR GROUP (GATOR)
Informace o GATOR GROUP (GATOR)
$GATOR is a meme-coin based project committed to building a strong, exciting, and trusting community while working towards broader utility and innovation on the Cardano blockchain.
We have been working on app development prior to the launch, and based on the success of this project, will be able to proceed with finalizing the requirements necessary to launching them on the chain.
Cardano is an overlooked blockchain, where it needs more developers building on it - and the community has blessed us with a chance to do so.
GATOR GROUP (GATOR): tokenomika a analýza cen
Prozkoumejte klíčové tokenomická a cenové data pro GATOR GROUP (GATOR), včetně tržní kapitalizace, údajů o objemu, FDV a historie cen. Zjistěte na první pohled aktuální hodnotu tokenu a jeho postavení na trhu v přehledném shrnutí.
Tokenomika GATOR GROUP (GATOR): Vysvětlení klíčových ukazatelů a případy použití
Pochopení tokenomiky pro GATOR GROUP (GATOR) je nezbytné pro analýzu jeho dlouhodobé hodnoty, udržitelnosti a potenciálu.
Klíčové ukazatele a jejich výpočet:
Celkový objem:
Maximální počet tokenů GATOR, které byly nebo budou kdy vytvořeny.
Objem v oběhu:
Počet tokenů, které jsou v současné době k dispozici na trhu a v rukou veřejnosti.
Maximální objem:
Pevný limit pro celkový počet tokenu GATOR, které mohou existovat.
FDV (plně zředěná kapitalizace):
Vypočítá se jako aktuální cena × maximální objem, čímž se získá projekce celkové tržní kapitalizace, pokud jsou všechny tokeny v oběhu.
Míra inflace:
Odráží rychlost zavádění nových tokenů, což ovlivňuje jejich nedostatek a dlouhodobý pohyb ceny.
Proč jsou tyto ukazatele pro obchodníky důležité?
Velký objem v oběhu = vyšší likvidita.
Omezený maximální objem + nízká inflace = potenciál dlouhodobého zhodnocení.
Transparentní rozdělování tokenů = větší důvěra v projekt a nižší riziko centralizované kontroly.
Vysoká FDV při nízké aktuální tržní kapitalizaci = možné signály nadhodnocení.
Teď, když už tokenomice pro GATOR rozumíte, zjistěte aktuální cenu tokenuGATOR!
Předpověď ceny GATOR
Chcete vědět, kam může GATOR zamířit? Naše stránka s předpověďmi cen GATOR kombinuje tržní sentiment, historické trendy a technické ukazatele a nabízí tak výhled do budoucna.
Proč byste měli zvolit MEXC?
MEXC je jednou z nejlepších kryptoměnových burz na světě, které důvěřují miliony uživatelů po celém světě. Ať už jste začátečník, nebo profesionál, MEXC je vaší nejjednodušší cesta ke kryptoměnám.
Prohlášení
Data o tokenomice na této stránce pochází ze externích zdrojů. Společnost MEXC nezaručuje jejich přesnost. Před investicí prosím proveďte důkladný průzkum.