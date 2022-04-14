Tokenomika pro GAMER (GMR)

Tokenomika pro GAMER (GMR)

Zjistěte klíčové informace o GAMER (GMR), včetně jeho objemu tokenů, modelu rozdělení a tržních dat v reálném čase.
Informace o GAMER (GMR)

We aim to bring the gaming community, content creators and game developers together with GMR.

Content Creators, Game Developers & Gaming Platforms will be able to create, showcase and sell personal NFT's on our platform.

Our gamer vault will be a place for everyone. You will be able to create your own profile, follow your favourite game categories. follow your favourite content creators and channels, support streamers & creators directly using GMR, enter competitions and tournaments. leaderboards with profiles, GMR lottery, live stream integrations and much much more.

Oficiální webové stránky:
https://gmr.center

GAMER (GMR): tokenomika a analýza cen

Prozkoumejte klíčové tokenomická a cenové data pro GAMER (GMR), včetně tržní kapitalizace, údajů o objemu, FDV a historie cen. Zjistěte na první pohled aktuální hodnotu tokenu a jeho postavení na trhu v přehledném shrnutí.

Tržní kapitalizace:
$ 773.15K
Celkový objem:
$ 329.64M
Objem v oběhu:
$ 329.64M
FDV (plně zředěná kapitalizace):
$ 773.15K
Historické maximum:
$ 0.213187
Historické minimum:
$ 0
Aktuální cena:
$ 0.00233921
Tokenomika GAMER (GMR): Vysvětlení klíčových ukazatelů a případy použití

Pochopení tokenomiky pro GAMER (GMR) je nezbytné pro analýzu jeho dlouhodobé hodnoty, udržitelnosti a potenciálu.

Klíčové ukazatele a jejich výpočet:

Celkový objem:

Maximální počet tokenů GMR, které byly nebo budou kdy vytvořeny.

Objem v oběhu:

Počet tokenů, které jsou v současné době k dispozici na trhu a v rukou veřejnosti.

Maximální objem:

Pevný limit pro celkový počet tokenu GMR, které mohou existovat.

FDV (plně zředěná kapitalizace):

Vypočítá se jako aktuální cena × maximální objem, čímž se získá projekce celkové tržní kapitalizace, pokud jsou všechny tokeny v oběhu.

Míra inflace:

Odráží rychlost zavádění nových tokenů, což ovlivňuje jejich nedostatek a dlouhodobý pohyb ceny.

Proč jsou tyto ukazatele pro obchodníky důležité?

Velký objem v oběhu = vyšší likvidita.

Omezený maximální objem + nízká inflace = potenciál dlouhodobého zhodnocení.

Transparentní rozdělování tokenů = větší důvěra v projekt a nižší riziko centralizované kontroly.

Vysoká FDV při nízké aktuální tržní kapitalizaci = možné signály nadhodnocení.

Teď, když už tokenomice pro GMR rozumíte, zjistěte aktuální cenu tokenuGMR!

Předpověď ceny GMR

Chcete vědět, kam může GMR zamířit? Naše stránka s předpověďmi cen GMR kombinuje tržní sentiment, historické trendy a technické ukazatele a nabízí tak výhled do budoucna.

Kupte si krypto jen s 1 USDT: Nejjednodušší cesta ke kryptoměnám!

Prohlášení

Data o tokenomice na této stránce pochází ze externích zdrojů. Společnost MEXC nezaručuje jejich přesnost. Před investicí prosím proveďte důkladný průzkum.