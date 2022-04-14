Tokenomika pro GameFi X (GFX)
Informace o GameFi X (GFX)
GamefiX: A social AI powered platform connecting Web2 users to Web3 multi-chain gaming, with its debut game ZoomManor enabling integration with BRC20 assets. ZoomManor is a Farm management and Home building. A large-scale guild battle game built on XLayer and BSC chain
GameFi X (GFX): tokenomika a analýza cen
Prozkoumejte klíčové tokenomická a cenové data pro GameFi X (GFX), včetně tržní kapitalizace, údajů o objemu, FDV a historie cen. Zjistěte na první pohled aktuální hodnotu tokenu a jeho postavení na trhu v přehledném shrnutí.
Tokenomika GameFi X (GFX): Vysvětlení klíčových ukazatelů a případy použití
Pochopení tokenomiky pro GameFi X (GFX) je nezbytné pro analýzu jeho dlouhodobé hodnoty, udržitelnosti a potenciálu.
Klíčové ukazatele a jejich výpočet:
Celkový objem:
Maximální počet tokenů GFX, které byly nebo budou kdy vytvořeny.
Objem v oběhu:
Počet tokenů, které jsou v současné době k dispozici na trhu a v rukou veřejnosti.
Maximální objem:
Pevný limit pro celkový počet tokenu GFX, které mohou existovat.
FDV (plně zředěná kapitalizace):
Vypočítá se jako aktuální cena × maximální objem, čímž se získá projekce celkové tržní kapitalizace, pokud jsou všechny tokeny v oběhu.
Míra inflace:
Odráží rychlost zavádění nových tokenů, což ovlivňuje jejich nedostatek a dlouhodobý pohyb ceny.
Proč jsou tyto ukazatele pro obchodníky důležité?
Velký objem v oběhu = vyšší likvidita.
Omezený maximální objem + nízká inflace = potenciál dlouhodobého zhodnocení.
Transparentní rozdělování tokenů = větší důvěra v projekt a nižší riziko centralizované kontroly.
Vysoká FDV při nízké aktuální tržní kapitalizaci = možné signály nadhodnocení.
Teď, když už tokenomice pro GFX rozumíte, zjistěte aktuální cenu tokenuGFX!
