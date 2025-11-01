BurzaDEX+
Dnešní aktuální cena Gallo the Hen je 0.00001073 USD. Sledujte aktualizace cen GALLO v USD, živé grafy, tržní kapitalizaci, 24hodinový objem a další ukazatele v reálném čase. Nyní můžete na MEXC snadno prozkoumat cenový trend GALLO.

Logo Gallo the Hen

Gallo the Hen Cena (GALLO)

Zalistování zrušeno

Aktuální cena 1 GALLO na USD

--
----
0.00%1D
mexc
USD
Graf aktuální ceny Gallo the Hen (GALLO)
Poslední aktualizace stránky: 2025-11-01 19:48:35 (UTC+8)

Informace o ceně Gallo the Hen (GALLO) (USD)

24hodinová změna ceny:
$ 0
$ 0$ 0
Nejnižší za 24 h
$ 0
$ 0$ 0
Nejvyšší za 24 h

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

$ 0.00157496
$ 0.00157496$ 0.00157496

$ 0.00001053
$ 0.00001053$ 0.00001053

--

--

-7.33%

-7.33%

Cena Gallo the Hen (GALLO) v reálném čase je $0.00001073. Za posledních 24 hodin se GALLO obchodoval v rozmezí od minima $ 0 do maxima $ 0, což poukazuje na aktivní volatilitu trhu. Nejvyšší cena GALLO v historii je $ 0.00157496, zatímco nejnižší cena v historii je $ 0.00001053.

Pokud jde o krátkodobou výkonnost, cena GALLO se za poslední hodinu změnila o --, za 24 hodin o -- a za posledních 7 dní o -7.33%. Získáte tak rychlý přehled o jeho nejnovějších cenových trendech a tržní dynamice na MEXC.

Informace o trhu Gallo the Hen (GALLO)

$ 10.73K
$ 10.73K$ 10.73K

--
----

$ 10.73K
$ 10.73K$ 10.73K

999.76M
999.76M 999.76M

999,755,593.821844
999,755,593.821844 999,755,593.821844

Aktuální tržní kapitalizace Gallo the Hen je $ 10.73K, přičemž objem obchodů za 24 hodin činí --. Objem v oběhu GALLO je 999.76M, přičemž celková zásoba je 999755593.821844. Jeho plně zředěné ocenění (FDV) je $ 10.73K.

Historie cen v USD pro Gallo the Hen (GALLO)

Během dnešního dne byla změna ceny Gallo the Hen na USD  $ 0.
Za posledních 30 dní byla změna ceny Gallo the Hen na USD  $ -0.0000023419.
Za posledních 60 dní byla změna ceny Gallo the Hen na USD  $ -0.0000036496.
Za posledních 90 dní byla změna ceny Gallo the Hen na USD  $ -0.000011321558027985114.

ObdobíZměnit (USD)Změnit (%)
Dnes$ 0--
30 dní$ -0.0000023419-21.82%
60 dní$ -0.0000036496-34.01%
90 dní$ -0.000011321558027985114-51.34%

Co je Gallo the Hen (GALLO)

$GALLO is a Solana-based meme token born from the viral energy of TikTok star @ilgallinaio_special, who entertains millions with his hilarious chicken content. The project bridges real-world virality with on-chain culture, creating a fun and engaging entry point for new users. With plans to integrate sports partnerships, community rewards, and mass exposure through social media, $GALLO is more than a meme — it’s a movement to bring fresh eyes to Solana, powered by cluck-worthy content and cult-level engagement.

MEXC je přední kryptoměnová burza, které důvěřuje více než 10 milionů uživatelů po celém světě. Je známá jako burza s nejširším výběrem tokenů, nejrychlejšími listingy tokenů a nejnižšími poplatky za obchodování na trhu.

Zdroj Gallo the Hen (GALLO)

Oficiální webová stránka

Předpověď ceny Gallo the Hen (USD)

Jakou hodnotu v USD bude mít Gallo the Hen (GALLO) zítra, za týden nebo za měsíc? Na jakou hodnotu by mohla být vaše aktiva Gallo the Hen (GALLO) oceněna v roce 2025, 2026, 2027, 2028 - nebo dokonce za 10 či 20 let? Pomocí našeho nástroje pro předpověď ceny můžete procházet krátkodobé i dlouhodobé předpovědi pro Gallo the Hen.

Zkontrolujte si nyní předpověď ceny Gallo the Hen!

Tokenomika pro Gallo the Hen (GALLO)

Pochopení tokenomiky Gallo the Hen (GALLO) může poskytnout podrobnější informace ohledně dlouhodobé hodnoty a růstového potenciálu tokenu. Tokenomika odhaluje základní strukturu ekonomiky projektu - od způsobu distribuce tokenů až po řízení jejich objemu. Seznamte se s podrobnou tokenomikou tokenu GALLO hned teď!

Lidé se také ptají: Další otázky ohledně Gallo the Hen (GALLO)

Jakou hodnotu má dnes Gallo the Hen (GALLO)?
Aktuální cena GALLO v USD je 0.00001073 USD, aktualizovaná v reálném čase podle nejnovějších údajů z trhu.
Jaká je aktuální cena GALLO v USD?
Aktuální cena GALLO v USD je $ 0.00001073. Podívejte se na nástroj MEXC pro konverzi pro přesnou konverzi tokenů.
Jaká je tržní kapitalizace Gallo the Hen?
Tržní kapitalizace GALLO je $ 10.73K USD. Tržní kapitalizace = aktuální cena × objem v oběhu. Uvádí celkovou tržní hodnotu tokenu a jeho pořadí.
Jaký je objem GALLO v oběhu?
Objem GALLO v oběhu je 999.76M USD.
Jaká byla historicky nejvyšší cena (ATH) GALLO?
GALLO dosáhl historicky nejvyšší ceny (ATH) 0.00157496 USD.
Jaká byla historicky nejnižší cena (ATL) GALLO?
GALLO dosáhl historicky nejnižší ceny (ATL) 0.00001053 USD.
Jaký je objem obchodování GALLO?
Aktuální 24hodinový objem obchodování GALLO je -- USD.
Dosáhne GALLO letos vyšší ceny?
GALLO může v letošním roce vzrůst v závislosti na podmínkách na trhu a vývoji projektů. Podívejte se na předpověď cenGALLO, kde najdete podrobnější analýzu.
Poslední aktualizace stránky: 2025-11-01 19:48:35 (UTC+8)

