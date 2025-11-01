BurzaDEX+
Dnešní aktuální cena Gala Music je 0.00598764 USD. Sledujte aktualizace cen MUSIC v USD, živé grafy, tržní kapitalizaci, 24hodinový objem a další ukazatele v reálném čase. Nyní můžete na MEXC snadno prozkoumat cenový trend MUSIC.

Logo Gala Music

Gala Music Cena (MUSIC)

Zalistování zrušeno

Aktuální cena 1 MUSIC na USD

$0.00599231
$0.00599231$0.00599231
+3.00%1D
mexc
Tyto data o tokenech pocházejí od třetích stran. MEXC působí pouze jako agregátor informací. Prozkoumejte další zalistované tokeny na spotovém trhu MEXC!
USD
Graf aktuální ceny Gala Music (MUSIC)
Poslední aktualizace stránky: 2025-11-01 16:57:43 (UTC+8)

Informace o ceně Gala Music (MUSIC) (USD)

24hodinová změna ceny:
$ 0.00482863
$ 0.00482863$ 0.00482863
Nejnižší za 24 h
$ 0.00606935
$ 0.00606935$ 0.00606935
Nejvyšší za 24 h

$ 0.00482863
$ 0.00482863$ 0.00482863

$ 0.00606935
$ 0.00606935$ 0.00606935

$ 0.303994
$ 0.303994$ 0.303994

$ 0
$ 0$ 0

+5.02%

+2.98%

-37.11%

-37.11%

Cena Gala Music (MUSIC) v reálném čase je $0.00598764. Za posledních 24 hodin se MUSIC obchodoval v rozmezí od minima $ 0.00482863 do maxima $ 0.00606935, což poukazuje na aktivní volatilitu trhu. Nejvyšší cena MUSIC v historii je $ 0.303994, zatímco nejnižší cena v historii je $ 0.

Pokud jde o krátkodobou výkonnost, cena MUSIC se za poslední hodinu změnila o +5.02%, za 24 hodin o +2.98% a za posledních 7 dní o -37.11%. Získáte tak rychlý přehled o jeho nejnovějších cenových trendech a tržní dynamice na MEXC.

Informace o trhu Gala Music (MUSIC)

$ 947.76K
$ 947.76K$ 947.76K

--
----

$ 947.76K
$ 947.76K$ 947.76K

158.16M
158.16M 158.16M

158,162,025.3754428
158,162,025.3754428 158,162,025.3754428

Aktuální tržní kapitalizace Gala Music je $ 947.76K, přičemž objem obchodů za 24 hodin činí --. Objem v oběhu MUSIC je 158.16M, přičemž celková zásoba je 158162025.3754428. Jeho plně zředěné ocenění (FDV) je $ 947.76K.

Historie cen v USD pro Gala Music (MUSIC)

Během dnešního dne byla změna ceny Gala Music na USD  $ +0.00017317.
Za posledních 30 dní byla změna ceny Gala Music na USD  $ -0.0033442574.
Za posledních 60 dní byla změna ceny Gala Music na USD  $ -0.0033121918.
Za posledních 90 dní byla změna ceny Gala Music na USD  $ -0.009746162458778857.

ObdobíZměnit (USD)Změnit (%)
Dnes$ +0.00017317+2.98%
30 dní$ -0.0033442574-55.85%
60 dní$ -0.0033121918-55.31%
90 dní$ -0.009746162458778857-61.94%

Co je Gala Music (MUSIC)

Gala Music is a decentralized platform built on GalaChain that utilizes blockchain technology to offer artists control over their music, while providing listeners and fans with a more rewarding experience that is directly connected to musicians, merchandise, and other exclusive access.

Předpověď ceny Gala Music (USD)

Jakou hodnotu v USD bude mít Gala Music (MUSIC) zítra, za týden nebo za měsíc? Na jakou hodnotu by mohla být vaše aktiva Gala Music (MUSIC) oceněna v roce 2025, 2026, 2027, 2028 - nebo dokonce za 10 či 20 let? Pomocí našeho nástroje pro předpověď ceny můžete procházet krátkodobé i dlouhodobé předpovědi pro Gala Music.

Zkontrolujte si nyní předpověď ceny Gala Music!

MUSIC na místní měny

Tokenomika pro Gala Music (MUSIC)

Pochopení tokenomiky Gala Music (MUSIC) může poskytnout podrobnější informace ohledně dlouhodobé hodnoty a růstového potenciálu tokenu. Tokenomika odhaluje základní strukturu ekonomiky projektu - od způsobu distribuce tokenů až po řízení jejich objemu. Seznamte se s podrobnou tokenomikou tokenu MUSIC hned teď!

Lidé se také ptají: Další otázky ohledně Gala Music (MUSIC)

Jakou hodnotu má dnes Gala Music (MUSIC)?
Aktuální cena MUSIC v USD je 0.00598764 USD, aktualizovaná v reálném čase podle nejnovějších údajů z trhu.
Jaká je aktuální cena MUSIC v USD?
Aktuální cena MUSIC v USD je $ 0.00598764. Podívejte se na nástroj MEXC pro konverzi pro přesnou konverzi tokenů.
Jaká je tržní kapitalizace Gala Music?
Tržní kapitalizace MUSIC je $ 947.76K USD. Tržní kapitalizace = aktuální cena × objem v oběhu. Uvádí celkovou tržní hodnotu tokenu a jeho pořadí.
Jaký je objem MUSIC v oběhu?
Objem MUSIC v oběhu je 158.16M USD.
Jaká byla historicky nejvyšší cena (ATH) MUSIC?
MUSIC dosáhl historicky nejvyšší ceny (ATH) 0.303994 USD.
Jaká byla historicky nejnižší cena (ATL) MUSIC?
MUSIC dosáhl historicky nejnižší ceny (ATL) 0 USD.
Jaký je objem obchodování MUSIC?
Aktuální 24hodinový objem obchodování MUSIC je -- USD.
Dosáhne MUSIC letos vyšší ceny?
MUSIC může v letošním roce vzrůst v závislosti na podmínkách na trhu a vývoji projektů. Podívejte se na předpověď cenMUSIC, kde najdete podrobnější analýzu.
Poslední aktualizace stránky: 2025-11-01 16:57:43 (UTC+8)

Důležité novinky z odvětví týkající se Gala Music (MUSIC)

Čas (UTC+8)TypInformace
10-31 05:09:00Novinky z odvětví
$1,134 miliardy likvidováno na trhu za posledních 24 hodin, převážně dlouhé pozice
10-31 01:38:24Informace od odborníků
Besent: Oceňuje snížení sazby Fedu o 25 bazických bodů, ale není spokojen s formulací
10-30 11:46:23Měnová politika
Kryptotrh hledá podporu na spodní hranici uprostřed nejistých očekávání ohledně snížení sazeb Fedu
10-30 07:20:09Měnová politika
Federální rezervní systém snižuje úrokové sazby o 25 bazických bodů podle očekávání
10-28 21:35:49Novinky z odvětví
Některé meme coiny v ekosystému Solana dnes vykazují významné zisky, CHILLHOUSE vzrostl o více než 130 % za jediný den
10-28 14:23:33Novinky z odvětví
Říjnový výnos Bitcoinu v tomto roce je prozatímně hlášen na 0,39 %, ve srovnání s historickým průměrným výnosem 21,89 %

Prohlášení

Ceny kryptoměn podléhají vysokým tržním rizikům a volatilitě cen. Měli byste investovat do projektů a produktů, které dobře znáte a u kterých chápete související rizika. Před jakoukoli investicí byste měli pečlivě zvážit své investiční zkušenosti, finanční situaci, investiční cíle a toleranci k riziku a poradit se s nezávislým finančním poradcem. Tento materiál by neměl být vykládán jako finanční poradenství. Minulý výkon není spolehlivým ukazatelem budoucích výsledků. Hodnota vaší investice může klesnout stejně jako stoupnout a nemusí se vám vrátit investovaná částka. Za svá investiční rozhodnutí nesete výhradní odpovědnost. MEXC nenese odpovědnost za případné ztráty, které vám mohou vzniknout. Další informace naleznete v našich podmínkách používání a varování před rizikem. Pamatujte, že údaje týkající se výše uvedené kryptoměny (jako je její aktuální cena) jsou založeny na zdrojích třetích stran. Jsou vám předkládány ve stavu „jak leží a běží“, a to výhradně pro informační účely, bez jakékoli záruky nebo garance. Odkazy na stránky třetích stran také nejsou pod kontrolou společnosti MEXC. Společnost MEXC neodpovídá za spolehlivost a přesnost těchto stránek třetích stran ani jejich obsahu.

