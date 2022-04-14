Tokenomika pro Gala Film (FILM)

Zjistěte klíčové informace o Gala Film (FILM), včetně jeho objemu tokenů, modelu rozdělení a tržních dat v reálném čase.
Informace o Gala Film (FILM)

Gala Film is a Web3 entertainment platform where movie lovers and filmmakers are rewarded for diving into the content they love. By leveraging on-chain ownership and decentralized content delivery, Gala Film aligns incentives for both creators and fans, offering rewards for their engagement— all while making it a fun, gamified experience.

Gala Film is built by the visionary team behind Gala Games, under the leadership of Eric Schiermeyer, the Founder and CEO of Gala. With a remarkable legacy that includes co-founding Zynga and serving as CTO of MySpace, Eric brings decades of experience in tech and entertainment innovation.

Oficiální webové stránky:
https://film.gala.com/
Bílá kniha:
https://static.gala.games/gala-film/Gala-Film-Whitepaper-2024-Version-1.0.pdf

Gala Film (FILM): tokenomika a analýza cen

Prozkoumejte klíčové tokenomická a cenové data pro Gala Film (FILM), včetně tržní kapitalizace, údajů o objemu, FDV a historie cen. Zjistěte na první pohled aktuální hodnotu tokenu a jeho postavení na trhu v přehledném shrnutí.

Tržní kapitalizace:
$ 2.45M
Celkový objem:
$ 129.28M
Objem v oběhu:
$ 129.28M
FDV (plně zředěná kapitalizace):
$ 2.45M
Historické maximum:
$ 0.234889
Historické minimum:
$ 0.00537361
Aktuální cena:
$ 0.01898754
Tokenomika Gala Film (FILM): Vysvětlení klíčových ukazatelů a případy použití

Pochopení tokenomiky pro Gala Film (FILM) je nezbytné pro analýzu jeho dlouhodobé hodnoty, udržitelnosti a potenciálu.

Klíčové ukazatele a jejich výpočet:

Celkový objem:

Maximální počet tokenů FILM, které byly nebo budou kdy vytvořeny.

Objem v oběhu:

Počet tokenů, které jsou v současné době k dispozici na trhu a v rukou veřejnosti.

Maximální objem:

Pevný limit pro celkový počet tokenu FILM, které mohou existovat.

FDV (plně zředěná kapitalizace):

Vypočítá se jako aktuální cena × maximální objem, čímž se získá projekce celkové tržní kapitalizace, pokud jsou všechny tokeny v oběhu.

Míra inflace:

Odráží rychlost zavádění nových tokenů, což ovlivňuje jejich nedostatek a dlouhodobý pohyb ceny.

Proč jsou tyto ukazatele pro obchodníky důležité?

Velký objem v oběhu = vyšší likvidita.

Omezený maximální objem + nízká inflace = potenciál dlouhodobého zhodnocení.

Transparentní rozdělování tokenů = větší důvěra v projekt a nižší riziko centralizované kontroly.

Vysoká FDV při nízké aktuální tržní kapitalizaci = možné signály nadhodnocení.

Teď, když už tokenomice pro FILM rozumíte, zjistěte aktuální cenu tokenuFILM!

Předpověď ceny FILM

Chcete vědět, kam může FILM zamířit? Naše stránka s předpověďmi cen FILM kombinuje tržní sentiment, historické trendy a technické ukazatele a nabízí tak výhled do budoucna.

Prohlášení

Data o tokenomice na této stránce pochází ze externích zdrojů. Společnost MEXC nezaručuje jejich přesnost. Před investicí prosím proveďte důkladný průzkum.