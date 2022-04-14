Tokenomika pro Gaisha AI (GAISHA)
Gaisha is an AI tool suite for navigating the complexities of the crypto and financial markets. Utilizing artificial intelligence, Gaisha is designed to decode market patterns, uncover hidden opportunities, and deliver actionable insights that empower users to make informed decisions with confidence. Gaisha's mission is to democratize advanced financial analytics, making it accessible to everyone from institutional players to independent traders
Tokenomika Gaisha AI (GAISHA): Vysvětlení klíčových ukazatelů a případy použití
Pochopení tokenomiky pro Gaisha AI (GAISHA) je nezbytné pro analýzu jeho dlouhodobé hodnoty, udržitelnosti a potenciálu.
Klíčové ukazatele a jejich výpočet:
Celkový objem:
Maximální počet tokenů GAISHA, které byly nebo budou kdy vytvořeny.
Objem v oběhu:
Počet tokenů, které jsou v současné době k dispozici na trhu a v rukou veřejnosti.
Maximální objem:
Pevný limit pro celkový počet tokenu GAISHA, které mohou existovat.
FDV (plně zředěná kapitalizace):
Vypočítá se jako aktuální cena × maximální objem, čímž se získá projekce celkové tržní kapitalizace, pokud jsou všechny tokeny v oběhu.
Míra inflace:
Odráží rychlost zavádění nových tokenů, což ovlivňuje jejich nedostatek a dlouhodobý pohyb ceny.
Proč jsou tyto ukazatele pro obchodníky důležité?
Velký objem v oběhu = vyšší likvidita.
Omezený maximální objem + nízká inflace = potenciál dlouhodobého zhodnocení.
Transparentní rozdělování tokenů = větší důvěra v projekt a nižší riziko centralizované kontroly.
Vysoká FDV při nízké aktuální tržní kapitalizaci = možné signály nadhodnocení.
Prohlášení
Data o tokenomice na této stránce pochází ze externích zdrojů. Společnost MEXC nezaručuje jejich přesnost. Před investicí prosím proveďte důkladný průzkum.