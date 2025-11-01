BurzaDEX+
Dnešní aktuální cena Gaib AI Dollar Alpha USDC je 0.981074 USD. Sledujte aktualizace cen AIDAUSDC v USD, živé grafy, tržní kapitalizaci, 24hodinový objem a další ukazatele v reálném čase. Nyní můžete na MEXC snadno prozkoumat cenový trend AIDAUSDC.

Aktuální cena 1 AIDAUSDC na USD

$0.982673
$0.982673$0.982673
+0.20%1D
mexc
Tyto data o tokenech pocházejí od třetích stran.
USD
Graf aktuální ceny Gaib AI Dollar Alpha USDC (AIDAUSDC)
Poslední aktualizace stránky: 2025-11-01 16:57:36 (UTC+8)

Informace o ceně Gaib AI Dollar Alpha USDC (AIDAUSDC) (USD)

24hodinová změna ceny:
$ 0.960176
$ 0.960176$ 0.960176
Nejnižší za 24 h
$ 0.998698
$ 0.998698$ 0.998698
Nejvyšší za 24 h

$ 0.960176
$ 0.960176$ 0.960176

$ 0.998698
$ 0.998698$ 0.998698

$ 1.13
$ 1.13$ 1.13

$ 0.926229
$ 0.926229$ 0.926229

+0.03%

+0.12%

-1.56%

-1.56%

Cena Gaib AI Dollar Alpha USDC (AIDAUSDC) v reálném čase je $0.981074. Za posledních 24 hodin se AIDAUSDC obchodoval v rozmezí od minima $ 0.960176 do maxima $ 0.998698, což poukazuje na aktivní volatilitu trhu. Nejvyšší cena AIDAUSDC v historii je $ 1.13, zatímco nejnižší cena v historii je $ 0.926229.

Pokud jde o krátkodobou výkonnost, cena AIDAUSDC se za poslední hodinu změnila o +0.03%, za 24 hodin o +0.12% a za posledních 7 dní o -1.56%. Získáte tak rychlý přehled o jeho nejnovějších cenových trendech a tržní dynamice na MEXC.

Informace o trhu Gaib AI Dollar Alpha USDC (AIDAUSDC)

$ 112.60M
$ 112.60M$ 112.60M

--
----

$ 112.60M
$ 112.60M$ 112.60M

114.77M
114.77M 114.77M

114,772,921.187424
114,772,921.187424 114,772,921.187424

Aktuální tržní kapitalizace Gaib AI Dollar Alpha USDC je $ 112.60M, přičemž objem obchodů za 24 hodin činí --. Objem v oběhu AIDAUSDC je 114.77M, přičemž celková zásoba je 114772921.187424. Jeho plně zředěné ocenění (FDV) je $ 112.60M.

Historie cen v USD pro Gaib AI Dollar Alpha USDC (AIDAUSDC)

Během dnešního dne byla změna ceny Gaib AI Dollar Alpha USDC na USD  $ +0.00118623.
Za posledních 30 dní byla změna ceny Gaib AI Dollar Alpha USDC na USD  $ -0.0180476410.
Za posledních 60 dní byla změna ceny Gaib AI Dollar Alpha USDC na USD  $ 0.
Za posledních 90 dní byla změna ceny Gaib AI Dollar Alpha USDC na USD  $ 0.

ObdobíZměnit (USD)Změnit (%)
Dnes$ +0.00118623+0.12%
30 dní$ -0.0180476410-1.83%
60 dní$ 0--
90 dní$ 0--

Co je Gaib AI Dollar Alpha USDC (AIDAUSDC)

MEXC je přední kryptoměnová burza, které důvěřuje více než 10 milionů uživatelů po celém světě. Je známá jako burza s nejširším výběrem tokenů, nejrychlejšími listingy tokenů a nejnižšími poplatky za obchodování na trhu. Připojte se k MEXC a získejte špičkovou likviditu a nejkonkurenčnější poplatky na trhu!

Zdroj Gaib AI Dollar Alpha USDC (AIDAUSDC)

Oficiální webová stránka

Předpověď ceny Gaib AI Dollar Alpha USDC (USD)

Jakou hodnotu v USD bude mít Gaib AI Dollar Alpha USDC (AIDAUSDC) zítra, za týden nebo za měsíc? Na jakou hodnotu by mohla být vaše aktiva Gaib AI Dollar Alpha USDC (AIDAUSDC) oceněna v roce 2025, 2026, 2027, 2028 - nebo dokonce za 10 či 20 let? Pomocí našeho nástroje pro předpověď ceny můžete procházet krátkodobé i dlouhodobé předpovědi pro Gaib AI Dollar Alpha USDC.

Zkontrolujte si nyní předpověď ceny Gaib AI Dollar Alpha USDC!

AIDAUSDC na místní měny

Tokenomika pro Gaib AI Dollar Alpha USDC (AIDAUSDC)

Pochopení tokenomiky Gaib AI Dollar Alpha USDC (AIDAUSDC) může poskytnout podrobnější informace ohledně dlouhodobé hodnoty a růstového potenciálu tokenu. Tokenomika odhaluje základní strukturu ekonomiky projektu - od způsobu distribuce tokenů až po řízení jejich objemu. Seznamte se s podrobnou tokenomikou tokenu AIDAUSDC hned teď!

Lidé se také ptají: Další otázky ohledně Gaib AI Dollar Alpha USDC (AIDAUSDC)

Jakou hodnotu má dnes Gaib AI Dollar Alpha USDC (AIDAUSDC)?
Aktuální cena AIDAUSDC v USD je 0.981074 USD, aktualizovaná v reálném čase podle nejnovějších údajů z trhu.
Jaká je aktuální cena AIDAUSDC v USD?
Aktuální cena AIDAUSDC v USD je $ 0.981074. Podívejte se na nástroj MEXC pro konverzi pro přesnou konverzi tokenů.
Jaká je tržní kapitalizace Gaib AI Dollar Alpha USDC?
Tržní kapitalizace AIDAUSDC je $ 112.60M USD. Tržní kapitalizace = aktuální cena × objem v oběhu. Uvádí celkovou tržní hodnotu tokenu a jeho pořadí.
Jaký je objem AIDAUSDC v oběhu?
Objem AIDAUSDC v oběhu je 114.77M USD.
Jaká byla historicky nejvyšší cena (ATH) AIDAUSDC?
AIDAUSDC dosáhl historicky nejvyšší ceny (ATH) 1.13 USD.
Jaká byla historicky nejnižší cena (ATL) AIDAUSDC?
AIDAUSDC dosáhl historicky nejnižší ceny (ATL) 0.926229 USD.
Jaký je objem obchodování AIDAUSDC?
Aktuální 24hodinový objem obchodování AIDAUSDC je -- USD.
Dosáhne AIDAUSDC letos vyšší ceny?
AIDAUSDC může v letošním roce vzrůst v závislosti na podmínkách na trhu a vývoji projektů. Podívejte se na předpověď cenAIDAUSDC, kde najdete podrobnější analýzu.
Poslední aktualizace stránky: 2025-11-01 16:57:36 (UTC+8)

Důležité novinky z odvětví týkající se Gaib AI Dollar Alpha USDC (AIDAUSDC)

Čas (UTC+8)TypInformace
10-31 05:09:00Novinky z odvětví
$1,134 miliardy likvidováno na trhu za posledních 24 hodin, převážně dlouhé pozice
10-31 01:38:24Informace od odborníků
Besent: Oceňuje snížení sazby Fedu o 25 bazických bodů, ale není spokojen s formulací
10-30 11:46:23Měnová politika
Kryptotrh hledá podporu na spodní hranici uprostřed nejistých očekávání ohledně snížení sazeb Fedu
10-30 07:20:09Měnová politika
Federální rezervní systém snižuje úrokové sazby o 25 bazických bodů podle očekávání
10-28 21:35:49Novinky z odvětví
Některé meme coiny v ekosystému Solana dnes vykazují významné zisky, CHILLHOUSE vzrostl o více než 130 % za jediný den
10-28 14:23:33Novinky z odvětví
Říjnový výnos Bitcoinu v tomto roce je prozatímně hlášen na 0,39 %, ve srovnání s historickým průměrným výnosem 21,89 %

Prohlášení

Ceny kryptoměn podléhají vysokým tržním rizikům a volatilitě cen. Měli byste investovat do projektů a produktů, které dobře znáte a u kterých chápete související rizika. Před jakoukoli investicí byste měli pečlivě zvážit své investiční zkušenosti, finanční situaci, investiční cíle a toleranci k riziku a poradit se s nezávislým finančním poradcem. Tento materiál by neměl být vykládán jako finanční poradenství. Minulý výkon není spolehlivým ukazatelem budoucích výsledků. Hodnota vaší investice může klesnout stejně jako stoupnout a nemusí se vám vrátit investovaná částka. Za svá investiční rozhodnutí nesete výhradní odpovědnost. MEXC nenese odpovědnost za případné ztráty, které vám mohou vzniknout. Další informace naleznete v našich podmínkách používání a varování před rizikem. Pamatujte, že údaje týkající se výše uvedené kryptoměny (jako je její aktuální cena) jsou založeny na zdrojích třetích stran. Jsou vám předkládány ve stavu „jak leží a běží“, a to výhradně pro informační účely, bez jakékoli záruky nebo garance. Odkazy na stránky třetích stran také nejsou pod kontrolou společnosti MEXC. Společnost MEXC neodpovídá za spolehlivost a přesnost těchto stránek třetích stran ani jejich obsahu.

