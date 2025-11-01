BurzaDEX+
Dnešní aktuální cena G8DAY je 0 USD. Sledujte aktualizace cen G8D v USD, živé grafy, tržní kapitalizaci, 24hodinový objem a další ukazatele v reálném čase. Nyní můžete na MEXC snadno prozkoumat cenový trend G8D.

Více informací o G8D

Informace o ceně G8D

Co je to G8D

Oficiální webové stránky G8D

Tokenomika pro G8D

Předpověď cen G8D

Logo G8DAY

G8DAY Cena (G8D)

Zalistování zrušeno

Aktuální cena 1 G8D na USD

--
----
0.00%1D
mexc
Tyto data o tokenech pocházejí od třetích stran. MEXC působí pouze jako agregátor informací. Prozkoumejte další zalistované tokeny na spotovém trhu MEXC!
USD
Graf aktuální ceny G8DAY (G8D)
Poslední aktualizace stránky: 2025-11-01 18:38:10 (UTC+8)

Informace o ceně G8DAY (G8D) (USD)

24hodinová změna ceny:
$ 0
$ 0$ 0
Nejnižší za 24 h
$ 0
$ 0$ 0
Nejvyšší za 24 h

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

$ 0.004584
$ 0.004584$ 0.004584

$ 0
$ 0$ 0

--

--

0.00%

0.00%

Cena G8DAY (G8D) v reálném čase je --. Za posledních 24 hodin se G8D obchodoval v rozmezí od minima $ 0 do maxima $ 0, což poukazuje na aktivní volatilitu trhu. Nejvyšší cena G8D v historii je $ 0.004584, zatímco nejnižší cena v historii je $ 0.

Pokud jde o krátkodobou výkonnost, cena G8D se za poslední hodinu změnila o --, za 24 hodin o -- a za posledních 7 dní o 0.00%. Získáte tak rychlý přehled o jeho nejnovějších cenových trendech a tržní dynamice na MEXC.

Informace o trhu G8DAY (G8D)

$ 101.82K
$ 101.82K$ 101.82K

--
----

$ 101.82K
$ 101.82K$ 101.82K

8.80B
8.80B 8.80B

8,800,000,000.0
8,800,000,000.0 8,800,000,000.0

Aktuální tržní kapitalizace G8DAY je $ 101.82K, přičemž objem obchodů za 24 hodin činí --. Objem v oběhu G8D je 8.80B, přičemž celková zásoba je 8800000000.0. Jeho plně zředěné ocenění (FDV) je $ 101.82K.

Historie cen v USD pro G8DAY (G8D)

Během dnešního dne byla změna ceny G8DAY na USD  $ 0.
Za posledních 30 dní byla změna ceny G8DAY na USD  $ 0.
Za posledních 60 dní byla změna ceny G8DAY na USD  $ 0.
Za posledních 90 dní byla změna ceny G8DAY na USD  $ 0.

ObdobíZměnit (USD)Změnit (%)
Dnes$ 0--
30 dní$ 00.00%
60 dní$ 00.00%
90 dní$ 0--

Co je G8DAY (G8D)

G8Day represents a groundbreaking fusion of ancient wisdom and cutting-edge technology. We've combined the profound insights of Saju (Four Pillars of Destiny) - a traditional Eastern philosophical system for understanding personal destiny - with advanced AI algorithms and secure blockchain technology. Destiny Fragments are unique NFTs created from your personalized fortune readings. These NFTs represent your astrological destiny and can be collected, traded, or sold on the G8D marketplace. Rare fortune combinations may have a higher market value, making them desirable collectibles

MEXC je přední kryptoměnová burza, které důvěřuje více než 10 milionů uživatelů po celém světě. Je známá jako burza s nejširším výběrem tokenů, nejrychlejšími listingy tokenů a nejnižšími poplatky za obchodování na trhu. Připojte se k MEXC a získejte špičkovou likviditu a nejkonkurenčnější poplatky na trhu!

Předpověď ceny G8DAY (USD)

Jakou hodnotu v USD bude mít G8DAY (G8D) zítra, za týden nebo za měsíc? Na jakou hodnotu by mohla být vaše aktiva G8DAY (G8D) oceněna v roce 2025, 2026, 2027, 2028 - nebo dokonce za 10 či 20 let? Pomocí našeho nástroje pro předpověď ceny můžete procházet krátkodobé i dlouhodobé předpovědi pro G8DAY.

Zkontrolujte si nyní předpověď ceny G8DAY!

G8D na místní měny

Tokenomika pro G8DAY (G8D)

Pochopení tokenomiky G8DAY (G8D) může poskytnout podrobnější informace ohledně dlouhodobé hodnoty a růstového potenciálu tokenu. Tokenomika odhaluje základní strukturu ekonomiky projektu - od způsobu distribuce tokenů až po řízení jejich objemu. Seznamte se s podrobnou tokenomikou tokenu G8D hned teď!

Lidé se také ptají: Další otázky ohledně G8DAY (G8D)

Jakou hodnotu má dnes G8DAY (G8D)?
Aktuální cena G8D v USD je 0 USD, aktualizovaná v reálném čase podle nejnovějších údajů z trhu.
Jaká je aktuální cena G8D v USD?
Aktuální cena G8D v USD je $ 0. Podívejte se na nástroj MEXC pro konverzi pro přesnou konverzi tokenů.
Jaká je tržní kapitalizace G8DAY?
Tržní kapitalizace G8D je $ 101.82K USD. Tržní kapitalizace = aktuální cena × objem v oběhu. Uvádí celkovou tržní hodnotu tokenu a jeho pořadí.
Jaký je objem G8D v oběhu?
Objem G8D v oběhu je 8.80B USD.
Jaká byla historicky nejvyšší cena (ATH) G8D?
G8D dosáhl historicky nejvyšší ceny (ATH) 0.004584 USD.
Jaká byla historicky nejnižší cena (ATL) G8D?
G8D dosáhl historicky nejnižší ceny (ATL) 0 USD.
Jaký je objem obchodování G8D?
Aktuální 24hodinový objem obchodování G8D je -- USD.
Dosáhne G8D letos vyšší ceny?
G8D může v letošním roce vzrůst v závislosti na podmínkách na trhu a vývoji projektů. Podívejte se na předpověď cenG8D, kde najdete podrobnější analýzu.
Poslední aktualizace stránky: 2025-11-01 18:38:10 (UTC+8)

Důležité novinky z odvětví týkající se G8DAY (G8D)

Čas (UTC+8)TypInformace
11-01 15:13:00Novinky z odvětví
Říjnová měsíční svíčka Bitcoinu uzavřela s poklesem 3,69 %, což znamená třetí klesající říjen v historii
11-01 13:14:00Novinky z odvětví
Kryptotrh vykazuje mírné oteplení, všechny tři hlavní americké akciové indexy zaznamenávají nejméně šest po sobě jdoucích měsíčních růstů
10-31 18:37:21Novinky z odvětví
Index kryptoměnového strachu a chamtivosti je aktuálně na hodnotě 29, nálada na trhu zůstává ve "Strachu"
10-31 15:48:21Novinky z odvětví
Data: Maximální obchodní objem CEX na tomto kryptoměnovém býčím trhu je stále hluboko pod úrovní roku 2021
10-31 05:09:00Novinky z odvětví
$1,134 miliardy likvidováno na trhu za posledních 24 hodin, převážně dlouhé pozice
10-31 01:38:24Informace od odborníků
Besent: Oceňuje snížení sazby Fedu o 25 bazických bodů, ale není spokojen s formulací

Prohlášení

Ceny kryptoměn podléhají vysokým tržním rizikům a volatilitě cen. Měli byste investovat do projektů a produktů, které dobře znáte a u kterých chápete související rizika. Před jakoukoli investicí byste měli pečlivě zvážit své investiční zkušenosti, finanční situaci, investiční cíle a toleranci k riziku a poradit se s nezávislým finančním poradcem. Tento materiál by neměl být vykládán jako finanční poradenství. Minulý výkon není spolehlivým ukazatelem budoucích výsledků. Hodnota vaší investice může klesnout stejně jako stoupnout a nemusí se vám vrátit investovaná částka. Za svá investiční rozhodnutí nesete výhradní odpovědnost. MEXC nenese odpovědnost za případné ztráty, které vám mohou vzniknout. Další informace naleznete v našich podmínkách používání a varování před rizikem. Pamatujte, že údaje týkající se výše uvedené kryptoměny (jako je její aktuální cena) jsou založeny na zdrojích třetích stran. Jsou vám předkládány ve stavu „jak leží a běží“, a to výhradně pro informační účely, bez jakékoli záruky nebo garance. Odkazy na stránky třetích stran také nejsou pod kontrolou společnosti MEXC. Společnost MEXC neodpovídá za spolehlivost a přesnost těchto stránek třetích stran ani jejich obsahu.

