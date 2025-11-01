BurzaDEX+
Koupit kryptoměnyTrhySpotFutures500XEarnUdálosti
Více
Blue Chip Blitz
Dnešní aktuální cena Fyni AI by Virtuals je 0.00114191 USD. Sledujte aktualizace cen FYNI v USD, živé grafy, tržní kapitalizaci, 24hodinový objem a další ukazatele v reálném čase. Nyní můžete na MEXC snadno prozkoumat cenový trend FYNI.Dnešní aktuální cena Fyni AI by Virtuals je 0.00114191 USD. Sledujte aktualizace cen FYNI v USD, živé grafy, tržní kapitalizaci, 24hodinový objem a další ukazatele v reálném čase. Nyní můžete na MEXC snadno prozkoumat cenový trend FYNI.

Více informací o FYNI

Informace o ceně FYNI

Co je to FYNI

Oficiální webové stránky FYNI

Tokenomika pro FYNI

Předpověď cen FYNI

Výdělek

Airdrop+

Novinky

Blog

Vzdělávání

Logo Fyni AI by Virtuals

Fyni AI by Virtuals Cena (FYNI)

Zalistování zrušeno

Aktuální cena 1 FYNI na USD

$0.00114191
$0.00114191$0.00114191
+20.70%1D
mexc
Tyto data o tokenech pocházejí od třetích stran. MEXC působí pouze jako agregátor informací. Prozkoumejte další zalistované tokeny na spotovém trhu MEXC!
USD
Graf aktuální ceny Fyni AI by Virtuals (FYNI)
Poslední aktualizace stránky: 2025-11-01 16:57:29 (UTC+8)

Informace o ceně Fyni AI by Virtuals (FYNI) (USD)

24hodinová změna ceny:
$ 0.00091152
$ 0.00091152$ 0.00091152
Nejnižší za 24 h
$ 0.0012208
$ 0.0012208$ 0.0012208
Nejvyšší za 24 h

$ 0.00091152
$ 0.00091152$ 0.00091152

$ 0.0012208
$ 0.0012208$ 0.0012208

$ 0.00465516
$ 0.00465516$ 0.00465516

$ 0.00054168
$ 0.00054168$ 0.00054168

-0.34%

+20.78%

+5.87%

+5.87%

Cena Fyni AI by Virtuals (FYNI) v reálném čase je $0.00114191. Za posledních 24 hodin se FYNI obchodoval v rozmezí od minima $ 0.00091152 do maxima $ 0.0012208, což poukazuje na aktivní volatilitu trhu. Nejvyšší cena FYNI v historii je $ 0.00465516, zatímco nejnižší cena v historii je $ 0.00054168.

Pokud jde o krátkodobou výkonnost, cena FYNI se za poslední hodinu změnila o -0.34%, za 24 hodin o +20.78% a za posledních 7 dní o +5.87%. Získáte tak rychlý přehled o jeho nejnovějších cenových trendech a tržní dynamice na MEXC.

Informace o trhu Fyni AI by Virtuals (FYNI)

$ 1.14M
$ 1.14M$ 1.14M

--
----

$ 1.14M
$ 1.14M$ 1.14M

1.00B
1.00B 1.00B

1,000,000,000.0
1,000,000,000.0 1,000,000,000.0

Aktuální tržní kapitalizace Fyni AI by Virtuals je $ 1.14M, přičemž objem obchodů za 24 hodin činí --. Objem v oběhu FYNI je 1.00B, přičemž celková zásoba je 1000000000.0. Jeho plně zředěné ocenění (FDV) je $ 1.14M.

Historie cen v USD pro Fyni AI by Virtuals (FYNI)

Během dnešního dne byla změna ceny Fyni AI by Virtuals na USD  $ +0.00019643.
Za posledních 30 dní byla změna ceny Fyni AI by Virtuals na USD  $ -0.0003803125.
Za posledních 60 dní byla změna ceny Fyni AI by Virtuals na USD  $ 0.
Za posledních 90 dní byla změna ceny Fyni AI by Virtuals na USD  $ 0.

ObdobíZměnit (USD)Změnit (%)
Dnes$ +0.00019643+20.78%
30 dní$ -0.0003803125-33.30%
60 dní$ 0--
90 dní$ 0--

Co je Fyni AI by Virtuals (FYNI)

Meet Fyni — the first-ever Hyper Personalized Financial AI Agent with a complete view of user portfolios across CeFi and DeFi

Powered by KryptosConnect, Fyni taps into 5000+ integrations spanning exchanges, wallets, and on/off-chain protocols, giving it the richest financial context of any AI agent

MEXC je přední kryptoměnová burza, které důvěřuje více než 10 milionů uživatelů po celém světě. Je známá jako burza s nejširším výběrem tokenů, nejrychlejšími listingy tokenů a nejnižšími poplatky za obchodování na trhu. Připojte se k MEXC a získejte špičkovou likviditu a nejkonkurenčnější poplatky na trhu!

Zdroj Fyni AI by Virtuals (FYNI)

Oficiální webová stránka

Předpověď ceny Fyni AI by Virtuals (USD)

Jakou hodnotu v USD bude mít Fyni AI by Virtuals (FYNI) zítra, za týden nebo za měsíc? Na jakou hodnotu by mohla být vaše aktiva Fyni AI by Virtuals (FYNI) oceněna v roce 2025, 2026, 2027, 2028 - nebo dokonce za 10 či 20 let? Pomocí našeho nástroje pro předpověď ceny můžete procházet krátkodobé i dlouhodobé předpovědi pro Fyni AI by Virtuals.

Zkontrolujte si nyní předpověď ceny Fyni AI by Virtuals!

FYNI na místní měny

Tokenomika pro Fyni AI by Virtuals (FYNI)

Pochopení tokenomiky Fyni AI by Virtuals (FYNI) může poskytnout podrobnější informace ohledně dlouhodobé hodnoty a růstového potenciálu tokenu. Tokenomika odhaluje základní strukturu ekonomiky projektu - od způsobu distribuce tokenů až po řízení jejich objemu. Seznamte se s podrobnou tokenomikou tokenu FYNI hned teď!

Lidé se také ptají: Další otázky ohledně Fyni AI by Virtuals (FYNI)

Jakou hodnotu má dnes Fyni AI by Virtuals (FYNI)?
Aktuální cena FYNI v USD je 0.00114191 USD, aktualizovaná v reálném čase podle nejnovějších údajů z trhu.
Jaká je aktuální cena FYNI v USD?
Aktuální cena FYNI v USD je $ 0.00114191. Podívejte se na nástroj MEXC pro konverzi pro přesnou konverzi tokenů.
Jaká je tržní kapitalizace Fyni AI by Virtuals?
Tržní kapitalizace FYNI je $ 1.14M USD. Tržní kapitalizace = aktuální cena × objem v oběhu. Uvádí celkovou tržní hodnotu tokenu a jeho pořadí.
Jaký je objem FYNI v oběhu?
Objem FYNI v oběhu je 1.00B USD.
Jaká byla historicky nejvyšší cena (ATH) FYNI?
FYNI dosáhl historicky nejvyšší ceny (ATH) 0.00465516 USD.
Jaká byla historicky nejnižší cena (ATL) FYNI?
FYNI dosáhl historicky nejnižší ceny (ATL) 0.00054168 USD.
Jaký je objem obchodování FYNI?
Aktuální 24hodinový objem obchodování FYNI je -- USD.
Dosáhne FYNI letos vyšší ceny?
FYNI může v letošním roce vzrůst v závislosti na podmínkách na trhu a vývoji projektů. Podívejte se na předpověď cenFYNI, kde najdete podrobnější analýzu.
Poslední aktualizace stránky: 2025-11-01 16:57:29 (UTC+8)

Důležité novinky z odvětví týkající se Fyni AI by Virtuals (FYNI)

Čas (UTC+8)TypInformace
10-31 05:09:00Novinky z odvětví
$1,134 miliardy likvidováno na trhu za posledních 24 hodin, převážně dlouhé pozice
10-31 01:38:24Informace od odborníků
Besent: Oceňuje snížení sazby Fedu o 25 bazických bodů, ale není spokojen s formulací
10-30 11:46:23Měnová politika
Kryptotrh hledá podporu na spodní hranici uprostřed nejistých očekávání ohledně snížení sazeb Fedu
10-30 07:20:09Měnová politika
Federální rezervní systém snižuje úrokové sazby o 25 bazických bodů podle očekávání
10-28 21:35:49Novinky z odvětví
Některé meme coiny v ekosystému Solana dnes vykazují významné zisky, CHILLHOUSE vzrostl o více než 130 % za jediný den
10-28 14:23:33Novinky z odvětví
Říjnový výnos Bitcoinu v tomto roce je prozatímně hlášen na 0,39 %, ve srovnání s historickým průměrným výnosem 21,89 %

Prohlášení

Ceny kryptoměn podléhají vysokým tržním rizikům a volatilitě cen. Měli byste investovat do projektů a produktů, které dobře znáte a u kterých chápete související rizika. Před jakoukoli investicí byste měli pečlivě zvážit své investiční zkušenosti, finanční situaci, investiční cíle a toleranci k riziku a poradit se s nezávislým finančním poradcem. Tento materiál by neměl být vykládán jako finanční poradenství. Minulý výkon není spolehlivým ukazatelem budoucích výsledků. Hodnota vaší investice může klesnout stejně jako stoupnout a nemusí se vám vrátit investovaná částka. Za svá investiční rozhodnutí nesete výhradní odpovědnost. MEXC nenese odpovědnost za případné ztráty, které vám mohou vzniknout. Další informace naleznete v našich podmínkách používání a varování před rizikem. Pamatujte, že údaje týkající se výše uvedené kryptoměny (jako je její aktuální cena) jsou založeny na zdrojích třetích stran. Jsou vám předkládány ve stavu „jak leží a běží“, a to výhradně pro informační účely, bez jakékoli záruky nebo garance. Odkazy na stránky třetích stran také nejsou pod kontrolou společnosti MEXC. Společnost MEXC neodpovídá za spolehlivost a přesnost těchto stránek třetích stran ani jejich obsahu.

NEJŽHAVĚJŠÍ

Aktuálně trendy kryptoměny, které získávají významnou pozornost trhu

Logo Bitcoin

Bitcoin

BTC

$110,228.22
$110,228.22$110,228.22

0.00%

Logo Ethereum

Ethereum

ETH

$3,877.16
$3,877.16$3,877.16

+0.42%

Logo PayAI Network

PayAI Network

PAYAI

$0.02305
$0.02305$0.02305

-28.37%

Logo Solana

Solana

SOL

$186.40
$186.40$186.40

-0.93%

Logo USDCoin

USDCoin

USDC

$1.0003
$1.0003$1.0003

0.00%

NEJVĚTŠÍ objem

Kryptoměny s nejvyšším objemem obchodování

Logo Ethereum

Ethereum

ETH

$3,877.16
$3,877.16$3,877.16

+0.42%

Logo Bitcoin

Bitcoin

BTC

$110,228.22
$110,228.22$110,228.22

0.00%

Logo Solana

Solana

SOL

$186.40
$186.40$186.40

-0.93%

Logo XRP

XRP

XRP

$2.5118
$2.5118$2.5118

-0.48%

Logo Binance Coin

Binance Coin

BNB

$1,087.97
$1,087.97$1,087.97

+0.33%

Nově přidané

Nedávno zalistované kryptoměny, které jsou k dispozici pro obchodování

Logo Audiera

Audiera

BEAT

$0.00000
$0.00000$0.00000

0.00%

Logo Credia Layer

Credia Layer

CRED

$0.00000
$0.00000$0.00000

0.00%

Logo NXT Protocol

NXT Protocol

NXT

$0.00000
$0.00000$0.00000

0.00%

Logo Kite AI

Kite AI

KITE

$0.00000
$0.00000$0.00000

0.00%

Logo WhisperFi

WhisperFi

WISP

$1.39350
$1.39350$1.39350

+6,867.50%

Nejvíce stoupající tokeny

Největší dnešní růsty kryptoměn

Logo WhisperFi

WhisperFi

WISP

$1.39350
$1.39350$1.39350

+6,867.50%

Logo FYNOR

FYNOR

FYNOR

$0.0035173
$0.0035173$0.0035173

+79.27%

Logo HODL

HODL

HODL

$0.0042
$0.0042$0.0042

+68.00%

Logo DramaBits

DramaBits

DRAMA

$0.000343
$0.000343$0.000343

+71.50%

Logo Horizen

Horizen

ZEN

$19.798
$19.798$19.798

+53.90%