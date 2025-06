Co je Fyde Treasury (TRSY)

Fyde Treasury Protocol enables the crypto ecosystem to diversify portfolios & treasuries, unlock token liquidity, and generate yield - all while retaining governance rights. The protocol introduces the Liquid Vault that creates multi-asset liquidity vaults directly accessible by the user's native governance token. Depositors into the vault receive $TRSY, the vault wrapper token, which tracks the vault performance and gives the depositor diversified market exposure, diversified yield, and additional liquidity pathways.

MEXC je přední kryptoměnová burza, které důvěřuje více než 10 milionů uživatelů po celém světě. Je známá jako burza s nejširším výběrem tokenů, nejrychlejšími listingy tokenů a nejnižšími poplatky za obchodování na trhu. Připojte se k MEXC a získejte špičkovou likviditu a nejkonkurenčnější poplatky na trhu!