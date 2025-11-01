BurzaDEX+
Dnešní aktuální cena FUUUUUUUUUUUUUU je 0 USD. Sledujte aktualizace cen FUUU v USD, živé grafy, tržní kapitalizaci, 24hodinový objem a další ukazatele v reálném čase. Nyní můžete na MEXC snadno prozkoumat cenový trend FUUU.

Více informací o FUUU

Informace o ceně FUUU

Co je to FUUU

Oficiální webové stránky FUUU

Tokenomika pro FUUU

Předpověď cen FUUU

FUUUUUUUUUUUUUU Cena (FUUU)

Zalistování zrušeno

Aktuální cena 1 FUUU na USD

--
----
-0.90%1D
USD
Graf aktuální ceny FUUUUUUUUUUUUUU (FUUU)
Poslední aktualizace stránky: 2025-11-01 19:48:29 (UTC+8)

Informace o ceně FUUUUUUUUUUUUUU (FUUU) (USD)

24hodinová změna ceny:
$ 0
$ 0$ 0
Nejnižší za 24 h
$ 0
$ 0$ 0
Nejvyšší za 24 h

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

+0.72%

-0.94%

-5.78%

-5.78%

Cena FUUUUUUUUUUUUUU (FUUU) v reálném čase je --. Za posledních 24 hodin se FUUU obchodoval v rozmezí od minima $ 0 do maxima $ 0, což poukazuje na aktivní volatilitu trhu. Nejvyšší cena FUUU v historii je $ 0, zatímco nejnižší cena v historii je $ 0.

Pokud jde o krátkodobou výkonnost, cena FUUU se za poslední hodinu změnila o +0.72%, za 24 hodin o -0.94% a za posledních 7 dní o -5.78%. Získáte tak rychlý přehled o jeho nejnovějších cenových trendech a tržní dynamice na MEXC.

Informace o trhu FUUUUUUUUUUUUUU (FUUU)

$ 12.47K
$ 12.47K$ 12.47K

--
----

$ 12.47K
$ 12.47K$ 12.47K

997.89M
997.89M 997.89M

997,889,270.389981
997,889,270.389981 997,889,270.389981

Aktuální tržní kapitalizace FUUUUUUUUUUUUUU je $ 12.47K, přičemž objem obchodů za 24 hodin činí --. Objem v oběhu FUUU je 997.89M, přičemž celková zásoba je 997889270.389981. Jeho plně zředěné ocenění (FDV) je $ 12.47K.

Historie cen v USD pro FUUUUUUUUUUUUUU (FUUU)

Během dnešního dne byla změna ceny FUUUUUUUUUUUUUU na USD  $ 0.
Za posledních 30 dní byla změna ceny FUUUUUUUUUUUUUU na USD  $ 0.
Za posledních 60 dní byla změna ceny FUUUUUUUUUUUUUU na USD  $ 0.
Za posledních 90 dní byla změna ceny FUUUUUUUUUUUUUU na USD  $ 0.

ObdobíZměnit (USD)Změnit (%)
Dnes$ 0-0.94%
30 dní$ 0-52.28%
60 dní$ 0--
90 dní$ 0--

Co je FUUUUUUUUUUUUUU (FUUU)

$FUUU is a Solana-based memecoin that was launched on http://Pump.fun in March 2024. The project is themed around the Rage Guy character, a figure that originated in the rage comic era of the late 2000s and became widely recognized across internet culture. Following the launch, the original developer discontinued involvement with the token. At that point, the CTO team assumed responsibility for coordinating ongoing community efforts around the project.

The stated purpose of $FUUU is cultural rather than financial. It is designed as a “culture coin” that highlights Rage Guy as a symbolic and relatable figure. The character’s expression of frustration, commonly represented by the text “FFFFUUUU,” reflects emotions that are often tied to both cryptocurrency markets and everyday experiences. By building a token around this meme, the project aims to preserve a recognizable piece of internet history within a blockchain context.

Unlike projects that emphasize detailed roadmaps, technical milestones, or defined utility, $FUUU positions itself as a lighthearted and entertainment-driven token. There are no team allocations, no taxes, and no embedded promises of profit or financial return. The coin is intended solely for cultural engagement, community participation, and meme creation. Holders and community members are encouraged to contribute through content, discussion, and the continued use of Rage Guy imagery, but there are no obligations or formal expectations tied to the token.

The CTO team provides organizational support, and back end support such as hiring an artist and creatin websites, the community drives activity associated with the project. This includes creating and sharing memes, maintaining discussion channels, and ensuring the Rage Guy character remains present in contemporary internet culture. The project does not claim utility beyond its role as a culture coin, and its sustainability depends entirely on voluntary participation and ongoing community interest.

From a transparency standpoint, the on-chain parameters of the token are publicly visible. These include the mint authority status, freeze authority, liquidity details (whether burned or locked), and circulating supply information. Any locked or burn addresses are disclosed for the purpose of supporting accurate supply tracking on external platforms.

Rage Guy ($FUUU) should not be viewed as an investment. The token has no intrinsic value and provides no rights, revenue, or guarantees to holders. As with all cryptoassets, trading is highly risky, and participants are advised to conduct their own research and fully understand the risks involved. The project’s focus remains cultural preservation and community expression rather than financial

Jakou hodnotu má dnes FUUUUUUUUUUUUUU (FUUU)?
Aktuální cena FUUU v USD je 0 USD, aktualizovaná v reálném čase podle nejnovějších údajů z trhu.
Jaká je aktuální cena FUUU v USD?
Aktuální cena FUUU v USD je $ 0. Podívejte se na nástroj MEXC pro konverzi pro přesnou konverzi tokenů.
Jaká je tržní kapitalizace FUUUUUUUUUUUUUU?
Tržní kapitalizace FUUU je $ 12.47K USD. Tržní kapitalizace = aktuální cena × objem v oběhu. Uvádí celkovou tržní hodnotu tokenu a jeho pořadí.
Jaký je objem FUUU v oběhu?
Objem FUUU v oběhu je 997.89M USD.
Jaká byla historicky nejvyšší cena (ATH) FUUU?
FUUU dosáhl historicky nejvyšší ceny (ATH) 0 USD.
Jaká byla historicky nejnižší cena (ATL) FUUU?
FUUU dosáhl historicky nejnižší ceny (ATL) 0 USD.
Jaký je objem obchodování FUUU?
Aktuální 24hodinový objem obchodování FUUU je -- USD.
Dosáhne FUUU letos vyšší ceny?
FUUU může v letošním roce vzrůst v závislosti na podmínkách na trhu a vývoji projektů. Podívejte se na předpověď cenFUUU, kde najdete podrobnější analýzu.
Poslední aktualizace stránky: 2025-11-01 19:48:29 (UTC+8)

Prohlášení

Ceny kryptoměn podléhají vysokým tržním rizikům a volatilitě cen. Měli byste investovat do projektů a produktů, které dobře znáte a u kterých chápete související rizika. Před jakoukoli investicí byste měli pečlivě zvážit své investiční zkušenosti, finanční situaci, investiční cíle a toleranci k riziku a poradit se s nezávislým finančním poradcem. Tento materiál by neměl být vykládán jako finanční poradenství. Minulý výkon není spolehlivým ukazatelem budoucích výsledků. Hodnota vaší investice může klesnout stejně jako stoupnout a nemusí se vám vrátit investovaná částka. Za svá investiční rozhodnutí nesete výhradní odpovědnost. MEXC nenese odpovědnost za případné ztráty, které vám mohou vzniknout. Další informace naleznete v našich podmínkách používání a varování před rizikem. Pamatujte, že údaje týkající se výše uvedené kryptoměny (jako je její aktuální cena) jsou založeny na zdrojích třetích stran. Jsou vám předkládány ve stavu „jak leží a běží“, a to výhradně pro informační účely, bez jakékoli záruky nebo garance. Odkazy na stránky třetích stran také nejsou pod kontrolou společnosti MEXC. Společnost MEXC neodpovídá za spolehlivost a přesnost těchto stránek třetích stran ani jejich obsahu.

