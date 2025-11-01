BurzaDEX+
Koupit kryptoměnyTrhySpotFutures500XEarnUdálosti
Více
Blue Chip Blitz
Dnešní aktuální cena Future Arises In The Heart je 0 USD. Sledujte aktualizace cen FAITH v USD, živé grafy, tržní kapitalizaci, 24hodinový objem a další ukazatele v reálném čase. Nyní můžete na MEXC snadno prozkoumat cenový trend FAITH.Dnešní aktuální cena Future Arises In The Heart je 0 USD. Sledujte aktualizace cen FAITH v USD, živé grafy, tržní kapitalizaci, 24hodinový objem a další ukazatele v reálném čase. Nyní můžete na MEXC snadno prozkoumat cenový trend FAITH.

Více informací o FAITH

Informace o ceně FAITH

Co je to FAITH

Oficiální webové stránky FAITH

Tokenomika pro FAITH

Předpověď cen FAITH

Výdělek

Airdrop+

Novinky

Blog

Vzdělávání

Logo Future Arises In The Heart

Future Arises In The Heart Cena (FAITH)

Zalistování zrušeno

Aktuální cena 1 FAITH na USD

--
----
+0.40%1D
mexc
Tyto data o tokenech pocházejí od třetích stran. MEXC působí pouze jako agregátor informací. Prozkoumejte další zalistované tokeny na spotovém trhu MEXC!
USD
Graf aktuální ceny Future Arises In The Heart (FAITH)
Poslední aktualizace stránky: 2025-11-01 19:48:21 (UTC+8)

Informace o ceně Future Arises In The Heart (FAITH) (USD)

24hodinová změna ceny:
$ 0
$ 0$ 0
Nejnižší za 24 h
$ 0
$ 0$ 0
Nejvyšší za 24 h

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

--

+0.43%

-3.25%

-3.25%

Cena Future Arises In The Heart (FAITH) v reálném čase je --. Za posledních 24 hodin se FAITH obchodoval v rozmezí od minima $ 0 do maxima $ 0, což poukazuje na aktivní volatilitu trhu. Nejvyšší cena FAITH v historii je $ 0, zatímco nejnižší cena v historii je $ 0.

Pokud jde o krátkodobou výkonnost, cena FAITH se za poslední hodinu změnila o --, za 24 hodin o +0.43% a za posledních 7 dní o -3.25%. Získáte tak rychlý přehled o jeho nejnovějších cenových trendech a tržní dynamice na MEXC.

Informace o trhu Future Arises In The Heart (FAITH)

$ 7.37K
$ 7.37K$ 7.37K

--
----

$ 7.37K
$ 7.37K$ 7.37K

998.32M
998.32M 998.32M

998,315,126.635304
998,315,126.635304 998,315,126.635304

Aktuální tržní kapitalizace Future Arises In The Heart je $ 7.37K, přičemž objem obchodů za 24 hodin činí --. Objem v oběhu FAITH je 998.32M, přičemž celková zásoba je 998315126.635304. Jeho plně zředěné ocenění (FDV) je $ 7.37K.

Historie cen v USD pro Future Arises In The Heart (FAITH)

Během dnešního dne byla změna ceny Future Arises In The Heart na USD  $ 0.
Za posledních 30 dní byla změna ceny Future Arises In The Heart na USD  $ 0.
Za posledních 60 dní byla změna ceny Future Arises In The Heart na USD  $ 0.
Za posledních 90 dní byla změna ceny Future Arises In The Heart na USD  $ 0.

ObdobíZměnit (USD)Změnit (%)
Dnes$ 0+0.43%
30 dní$ 0-17.73%
60 dní$ 0-44.81%
90 dní$ 0--

Co je Future Arises In The Heart (FAITH)

The Faith Project is a creative series blending imagery, symbolism, and motivational phrases. It centers on a rooted “F” symbol paired with epic, mythic, and scenic visuals—sunrises, mountains, smelters, warriors, storms. Each design explores faith as strength, resilience, and renewal, transforming hardship and chaos into hope, courage, and endurance. Faith is trusting the unseen, holding hope when clarity fades, courageously stepping forward, finding strength in surrender, and believing promises beyond present struggles with unwavering confidence in divine purpose.

MEXC je přední kryptoměnová burza, které důvěřuje více než 10 milionů uživatelů po celém světě. Je známá jako burza s nejširším výběrem tokenů, nejrychlejšími listingy tokenů a nejnižšími poplatky za obchodování na trhu. Připojte se k MEXC a získejte špičkovou likviditu a nejkonkurenčnější poplatky na trhu!

Zdroj Future Arises In The Heart (FAITH)

Oficiální webová stránka

Předpověď ceny Future Arises In The Heart (USD)

Jakou hodnotu v USD bude mít Future Arises In The Heart (FAITH) zítra, za týden nebo za měsíc? Na jakou hodnotu by mohla být vaše aktiva Future Arises In The Heart (FAITH) oceněna v roce 2025, 2026, 2027, 2028 - nebo dokonce za 10 či 20 let? Pomocí našeho nástroje pro předpověď ceny můžete procházet krátkodobé i dlouhodobé předpovědi pro Future Arises In The Heart.

Zkontrolujte si nyní předpověď ceny Future Arises In The Heart!

FAITH na místní měny

Tokenomika pro Future Arises In The Heart (FAITH)

Pochopení tokenomiky Future Arises In The Heart (FAITH) může poskytnout podrobnější informace ohledně dlouhodobé hodnoty a růstového potenciálu tokenu. Tokenomika odhaluje základní strukturu ekonomiky projektu - od způsobu distribuce tokenů až po řízení jejich objemu. Seznamte se s podrobnou tokenomikou tokenu FAITH hned teď!

Lidé se také ptají: Další otázky ohledně Future Arises In The Heart (FAITH)

Jakou hodnotu má dnes Future Arises In The Heart (FAITH)?
Aktuální cena FAITH v USD je 0 USD, aktualizovaná v reálném čase podle nejnovějších údajů z trhu.
Jaká je aktuální cena FAITH v USD?
Aktuální cena FAITH v USD je $ 0. Podívejte se na nástroj MEXC pro konverzi pro přesnou konverzi tokenů.
Jaká je tržní kapitalizace Future Arises In The Heart?
Tržní kapitalizace FAITH je $ 7.37K USD. Tržní kapitalizace = aktuální cena × objem v oběhu. Uvádí celkovou tržní hodnotu tokenu a jeho pořadí.
Jaký je objem FAITH v oběhu?
Objem FAITH v oběhu je 998.32M USD.
Jaká byla historicky nejvyšší cena (ATH) FAITH?
FAITH dosáhl historicky nejvyšší ceny (ATH) 0 USD.
Jaká byla historicky nejnižší cena (ATL) FAITH?
FAITH dosáhl historicky nejnižší ceny (ATL) 0 USD.
Jaký je objem obchodování FAITH?
Aktuální 24hodinový objem obchodování FAITH je -- USD.
Dosáhne FAITH letos vyšší ceny?
FAITH může v letošním roce vzrůst v závislosti na podmínkách na trhu a vývoji projektů. Podívejte se na předpověď cenFAITH, kde najdete podrobnější analýzu.
Poslední aktualizace stránky: 2025-11-01 19:48:21 (UTC+8)

Důležité novinky z odvětví týkající se Future Arises In The Heart (FAITH)

Čas (UTC+8)TypInformace
11-01 15:13:00Novinky z odvětví
Říjnová měsíční svíčka Bitcoinu uzavřela s poklesem 3,69 %, což znamená třetí klesající říjen v historii
11-01 13:14:00Novinky z odvětví
Kryptotrh vykazuje mírné oteplení, všechny tři hlavní americké akciové indexy zaznamenávají nejméně šest po sobě jdoucích měsíčních růstů
10-31 18:37:21Novinky z odvětví
Index kryptoměnového strachu a chamtivosti je aktuálně na hodnotě 29, nálada na trhu zůstává ve "Strachu"
10-31 15:48:21Novinky z odvětví
Data: Maximální obchodní objem CEX na tomto kryptoměnovém býčím trhu je stále hluboko pod úrovní roku 2021
10-31 05:09:00Novinky z odvětví
$1,134 miliardy likvidováno na trhu za posledních 24 hodin, převážně dlouhé pozice
10-31 01:38:24Informace od odborníků
Besent: Oceňuje snížení sazby Fedu o 25 bazických bodů, ale není spokojen s formulací

Prohlášení

Ceny kryptoměn podléhají vysokým tržním rizikům a volatilitě cen. Měli byste investovat do projektů a produktů, které dobře znáte a u kterých chápete související rizika. Před jakoukoli investicí byste měli pečlivě zvážit své investiční zkušenosti, finanční situaci, investiční cíle a toleranci k riziku a poradit se s nezávislým finančním poradcem. Tento materiál by neměl být vykládán jako finanční poradenství. Minulý výkon není spolehlivým ukazatelem budoucích výsledků. Hodnota vaší investice může klesnout stejně jako stoupnout a nemusí se vám vrátit investovaná částka. Za svá investiční rozhodnutí nesete výhradní odpovědnost. MEXC nenese odpovědnost za případné ztráty, které vám mohou vzniknout. Další informace naleznete v našich podmínkách používání a varování před rizikem. Pamatujte, že údaje týkající se výše uvedené kryptoměny (jako je její aktuální cena) jsou založeny na zdrojích třetích stran. Jsou vám předkládány ve stavu „jak leží a běží“, a to výhradně pro informační účely, bez jakékoli záruky nebo garance. Odkazy na stránky třetích stran také nejsou pod kontrolou společnosti MEXC. Společnost MEXC neodpovídá za spolehlivost a přesnost těchto stránek třetích stran ani jejich obsahu.

NEJŽHAVĚJŠÍ

Aktuálně trendy kryptoměny, které získávají významnou pozornost trhu

Logo Bitcoin

Bitcoin

BTC

$110,081.46
$110,081.46$110,081.46

-0.12%

Logo Ethereum

Ethereum

ETH

$3,876.64
$3,876.64$3,876.64

+0.40%

Logo PayAI Network

PayAI Network

PAYAI

$0.02416
$0.02416$0.02416

-24.92%

Logo Solana

Solana

SOL

$186.00
$186.00$186.00

-1.14%

Logo USDCoin

USDCoin

USDC

$1.0004
$1.0004$1.0004

0.00%

NEJVĚTŠÍ objem

Kryptoměny s nejvyšším objemem obchodování

Logo Ethereum

Ethereum

ETH

$3,876.64
$3,876.64$3,876.64

+0.40%

Logo Bitcoin

Bitcoin

BTC

$110,081.46
$110,081.46$110,081.46

-0.12%

Logo Solana

Solana

SOL

$186.00
$186.00$186.00

-1.14%

Logo XRP

XRP

XRP

$2.5036
$2.5036$2.5036

-0.80%

Logo USDCoin

USDCoin

USDC

$1.0004
$1.0004$1.0004

0.00%

Nově přidané

Nedávno zalistované kryptoměny, které jsou k dispozici pro obchodování

Logo Credia Layer

Credia Layer

CRED

$0.00000
$0.00000$0.00000

0.00%

Logo NXT Protocol

NXT Protocol

NXT

$0.00000
$0.00000$0.00000

0.00%

Logo Kite AI

Kite AI

KITE

$0.00000
$0.00000$0.00000

0.00%

Logo Audiera

Audiera

BEAT

$0.09890
$0.09890$0.09890

+97.80%

Logo WhisperFi

WhisperFi

WISP

$0.02498
$0.02498$0.02498

+24.90%

Nejvíce stoupající tokeny

Největší dnešní růsty kryptoměn

Logo Nubila Network

Nubila Network

NB

$0.08195
$0.08195$0.08195

+719.50%

Logo AEGIS

AEGIS

AEGIS

$0.00750
$0.00750$0.00750

+525.00%

Logo FYNOR

FYNOR

FYNOR

$0.0050896
$0.0050896$0.0050896

+159.40%

Logo ORBIO

ORBIO

ORBIO

$0.0000829
$0.0000829$0.0000829

+65.80%

Logo HODL

HODL

HODL

$0.0039
$0.0039$0.0039

+56.00%