Dnešní aktuální cena Furo je 0.00000746 USD. Sledujte aktualizace cen FURO v USD, živé grafy, tržní kapitalizaci, 24hodinový objem a další ukazatele v reálném čase. Nyní můžete na MEXC snadno prozkoumat cenový trend FURO.Dnešní aktuální cena Furo je 0.00000746 USD. Sledujte aktualizace cen FURO v USD, živé grafy, tržní kapitalizaci, 24hodinový objem a další ukazatele v reálném čase. Nyní můžete na MEXC snadno prozkoumat cenový trend FURO.

Více informací o FURO

Informace o ceně FURO

Co je to FURO

Oficiální webové stránky FURO

Tokenomika pro FURO

Předpověď cen FURO

Furo Cena (FURO)

Zalistování zrušeno

USD
Graf aktuální ceny Furo (FURO)
Poslední aktualizace stránky: 2025-11-01 19:48:07 (UTC+8)

Informace o ceně Furo (FURO) (USD)

24hodinová změna ceny:
$ 0
$ 0$ 0
Nejnižší za 24 h
$ 0
$ 0$ 0
Nejvyšší za 24 h

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

$ 0.00865713
$ 0.00865713$ 0.00865713

$ 0.00000564
$ 0.00000564$ 0.00000564

--

--

-8.59%

-8.59%

Cena Furo (FURO) v reálném čase je $0.00000746. Za posledních 24 hodin se FURO obchodoval v rozmezí od minima $ 0 do maxima $ 0, což poukazuje na aktivní volatilitu trhu. Nejvyšší cena FURO v historii je $ 0.00865713, zatímco nejnižší cena v historii je $ 0.00000564.

Pokud jde o krátkodobou výkonnost, cena FURO se za poslední hodinu změnila o --, za 24 hodin o -- a za posledních 7 dní o -8.59%. Získáte tak rychlý přehled o jeho nejnovějších cenových trendech a tržní dynamice na MEXC.

Informace o trhu Furo (FURO)

$ 7.44K
$ 7.44K$ 7.44K

--
----

$ 7.44K
$ 7.44K$ 7.44K

997.67M
997.67M 997.67M

997,674,575.7383333
997,674,575.7383333 997,674,575.7383333

Aktuální tržní kapitalizace Furo je $ 7.44K, přičemž objem obchodů za 24 hodin činí --. Objem v oběhu FURO je 997.67M, přičemž celková zásoba je 997674575.7383333. Jeho plně zředěné ocenění (FDV) je $ 7.44K.

Historie cen v USD pro Furo (FURO)

Během dnešního dne byla změna ceny Furo na USD  $ 0.
Za posledních 30 dní byla změna ceny Furo na USD  $ -0.0000014192.
Za posledních 60 dní byla změna ceny Furo na USD  $ -0.0000057205.
Za posledních 90 dní byla změna ceny Furo na USD  $ 0.

ObdobíZměnit (USD)Změnit (%)
Dnes$ 0--
30 dní$ -0.0000014192-19.02%
60 dní$ -0.0000057205-76.68%
90 dní$ 0--

Co je Furo (FURO)

FURO lets you mint your memories as NFTs — turning your personal moments into something truly ownable that will provide you access to the AI assistant online.

Soon, you’ll be able to try physical version of FURO, your own AI companion watching it learn, react, and grow with you in real time. Moreover, a physical companion is just around the corner!

He’s about to become the next character the internet won’t stop talking about. A strong brand with a real toy that learns and grows with you, backed by a token built.

MEXC je přední kryptoměnová burza, které důvěřuje více než 10 milionů uživatelů po celém světě. Je známá jako burza s nejširším výběrem tokenů, nejrychlejšími listingy tokenů a nejnižšími poplatky za obchodování na trhu. Připojte se k MEXC a získejte špičkovou likviditu a nejkonkurenčnější poplatky na trhu!

Předpověď ceny Furo (USD)

Jakou hodnotu v USD bude mít Furo (FURO) zítra, za týden nebo za měsíc? Na jakou hodnotu by mohla být vaše aktiva Furo (FURO) oceněna v roce 2025, 2026, 2027, 2028 - nebo dokonce za 10 či 20 let? Pomocí našeho nástroje pro předpověď ceny můžete procházet krátkodobé i dlouhodobé předpovědi pro Furo.

Zkontrolujte si nyní předpověď ceny Furo!

FURO na místní měny

Tokenomika pro Furo (FURO)

Pochopení tokenomiky Furo (FURO) může poskytnout podrobnější informace ohledně dlouhodobé hodnoty a růstového potenciálu tokenu. Tokenomika odhaluje základní strukturu ekonomiky projektu - od způsobu distribuce tokenů až po řízení jejich objemu. Seznamte se s podrobnou tokenomikou tokenu FURO hned teď!

Lidé se také ptají: Další otázky ohledně Furo (FURO)

Jakou hodnotu má dnes Furo (FURO)?
Aktuální cena FURO v USD je 0.00000746 USD, aktualizovaná v reálném čase podle nejnovějších údajů z trhu.
Jaká je aktuální cena FURO v USD?
Aktuální cena FURO v USD je $ 0.00000746. Podívejte se na nástroj MEXC pro konverzi pro přesnou konverzi tokenů.
Jaká je tržní kapitalizace Furo?
Tržní kapitalizace FURO je $ 7.44K USD. Tržní kapitalizace = aktuální cena × objem v oběhu. Uvádí celkovou tržní hodnotu tokenu a jeho pořadí.
Jaký je objem FURO v oběhu?
Objem FURO v oběhu je 997.67M USD.
Jaká byla historicky nejvyšší cena (ATH) FURO?
FURO dosáhl historicky nejvyšší ceny (ATH) 0.00865713 USD.
Jaká byla historicky nejnižší cena (ATL) FURO?
FURO dosáhl historicky nejnižší ceny (ATL) 0.00000564 USD.
Jaký je objem obchodování FURO?
Aktuální 24hodinový objem obchodování FURO je -- USD.
Dosáhne FURO letos vyšší ceny?
FURO může v letošním roce vzrůst v závislosti na podmínkách na trhu a vývoji projektů. Podívejte se na předpověď cenFURO, kde najdete podrobnější analýzu.
Poslední aktualizace stránky: 2025-11-01 19:48:07 (UTC+8)

Důležité novinky z odvětví týkající se Furo (FURO)

Čas (UTC+8)TypInformace
11-01 15:13:00Novinky z odvětví
Říjnová měsíční svíčka Bitcoinu uzavřela s poklesem 3,69 %, což znamená třetí klesající říjen v historii
11-01 13:14:00Novinky z odvětví
Kryptotrh vykazuje mírné oteplení, všechny tři hlavní americké akciové indexy zaznamenávají nejméně šest po sobě jdoucích měsíčních růstů
10-31 18:37:21Novinky z odvětví
Index kryptoměnového strachu a chamtivosti je aktuálně na hodnotě 29, nálada na trhu zůstává ve "Strachu"
10-31 15:48:21Novinky z odvětví
Data: Maximální obchodní objem CEX na tomto kryptoměnovém býčím trhu je stále hluboko pod úrovní roku 2021
10-31 05:09:00Novinky z odvětví
$1,134 miliardy likvidováno na trhu za posledních 24 hodin, převážně dlouhé pozice
10-31 01:38:24Informace od odborníků
Besent: Oceňuje snížení sazby Fedu o 25 bazických bodů, ale není spokojen s formulací

Prohlášení

Ceny kryptoměn podléhají vysokým tržním rizikům a volatilitě cen. Měli byste investovat do projektů a produktů, které dobře znáte a u kterých chápete související rizika. Před jakoukoli investicí byste měli pečlivě zvážit své investiční zkušenosti, finanční situaci, investiční cíle a toleranci k riziku a poradit se s nezávislým finančním poradcem. Tento materiál by neměl být vykládán jako finanční poradenství. Minulý výkon není spolehlivým ukazatelem budoucích výsledků. Hodnota vaší investice může klesnout stejně jako stoupnout a nemusí se vám vrátit investovaná částka. Za svá investiční rozhodnutí nesete výhradní odpovědnost. MEXC nenese odpovědnost za případné ztráty, které vám mohou vzniknout. Další informace naleznete v našich podmínkách používání a varování před rizikem. Pamatujte, že údaje týkající se výše uvedené kryptoměny (jako je její aktuální cena) jsou založeny na zdrojích třetích stran. Jsou vám předkládány ve stavu „jak leží a běží“, a to výhradně pro informační účely, bez jakékoli záruky nebo garance. Odkazy na stránky třetích stran také nejsou pod kontrolou společnosti MEXC. Společnost MEXC neodpovídá za spolehlivost a přesnost těchto stránek třetích stran ani jejich obsahu.

