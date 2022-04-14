Tokenomika pro FUBB (FUBB)

Zjistěte klíčové informace o FUBB (FUBB), včetně jeho objemu tokenů, modelu rozdělení a tržních dat v reálném čase.
Informace o FUBB (FUBB)

fubb sees the world not as it is, but as it could be. in the chaos of nature and the mess of human hands, there is beauty. the wind hums, leaves dance, and fubb listens. life, both wild and tangled, is a playground for the soul. no rules, no walls, just the freedom to leap from one moment to the next. in the chaos, fubb finds peace. in the unknown, fubb finds home. from water to web3, fubb is coming to find a new home.

Oficiální webové stránky:
https://fubbfubb.xyz

FUBB (FUBB): tokenomika a analýza cen

Prozkoumejte klíčové tokenomická a cenové data pro FUBB (FUBB), včetně tržní kapitalizace, údajů o objemu, FDV a historie cen. Zjistěte na první pohled aktuální hodnotu tokenu a jeho postavení na trhu v přehledném shrnutí.

Tržní kapitalizace:
$ 15.50K
$ 15.50K$ 15.50K
Celkový objem:
$ 981.65M
$ 981.65M$ 981.65M
Objem v oběhu:
$ 981.65M
$ 981.65M$ 981.65M
FDV (plně zředěná kapitalizace):
$ 15.50K
$ 15.50K$ 15.50K
Historické maximum:
$ 0.00225887
$ 0.00225887$ 0.00225887
Historické minimum:
$ 0
$ 0$ 0
Aktuální cena:
$ 0
$ 0$ 0

Tokenomika FUBB (FUBB): Vysvětlení klíčových ukazatelů a případy použití

Pochopení tokenomiky pro FUBB (FUBB) je nezbytné pro analýzu jeho dlouhodobé hodnoty, udržitelnosti a potenciálu.

Klíčové ukazatele a jejich výpočet:

Celkový objem:

Maximální počet tokenů FUBB, které byly nebo budou kdy vytvořeny.

Objem v oběhu:

Počet tokenů, které jsou v současné době k dispozici na trhu a v rukou veřejnosti.

Maximální objem:

Pevný limit pro celkový počet tokenu FUBB, které mohou existovat.

FDV (plně zředěná kapitalizace):

Vypočítá se jako aktuální cena × maximální objem, čímž se získá projekce celkové tržní kapitalizace, pokud jsou všechny tokeny v oběhu.

Míra inflace:

Odráží rychlost zavádění nových tokenů, což ovlivňuje jejich nedostatek a dlouhodobý pohyb ceny.

Proč jsou tyto ukazatele pro obchodníky důležité?

Velký objem v oběhu = vyšší likvidita.

Omezený maximální objem + nízká inflace = potenciál dlouhodobého zhodnocení.

Transparentní rozdělování tokenů = větší důvěra v projekt a nižší riziko centralizované kontroly.

Vysoká FDV při nízké aktuální tržní kapitalizaci = možné signály nadhodnocení.

Teď, když už tokenomice pro FUBB rozumíte, zjistěte aktuální cenu tokenuFUBB!

Předpověď ceny FUBB

Chcete vědět, kam může FUBB zamířit? Naše stránka s předpověďmi cen FUBB kombinuje tržní sentiment, historické trendy a technické ukazatele a nabízí tak výhled do budoucna.

Prohlášení

Data o tokenomice na této stránce pochází ze externích zdrojů. Společnost MEXC nezaručuje jejich přesnost. Před investicí prosím proveďte důkladný průzkum.