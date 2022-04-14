Tokenomika pro FU Money (FU)

Zjistěte klíčové informace o FU Money (FU), včetně jeho objemu tokenů, modelu rozdělení a tržních dat v reálném čase.
Informace o FU Money (FU)

FU Money is what connects all FU Studios productions and supports the ecosystem. It has two main functions, utility and value accrual. Inspired by EIP 1559 the utility function requires users to burn $FU, this cements it as the base money for FU Studios.

$FU not only gives access to exclusive features to users but it can also be converted to a share of the revenue generated by all FU Studios productions.

FU Money (FU): tokenomika a analýza cen

Prozkoumejte klíčové tokenomická a cenové data pro FU Money (FU), včetně tržní kapitalizace, údajů o objemu, FDV a historie cen. Zjistěte na první pohled aktuální hodnotu tokenu a jeho postavení na trhu v přehledném shrnutí.

Tržní kapitalizace: $ 0.00
$ 0.00
$ 0.00$ 0.00
Celkový objem:
$ 621.00M
$ 621.00M$ 621.00M
Objem v oběhu: $ 0.00
$ 0.00
$ 0.00$ 0.00
FDV (plně zředěná kapitalizace): $ 1.45M
$ 1.45M
$ 1.45M$ 1.45M
Historické maximum:
$ 0.074622
$ 0.074622$ 0.074622
Historické minimum:
$ 0.00133492
$ 0.00133492$ 0.00133492
Aktuální cena:
$ 0.00232872
$ 0.00232872$ 0.00232872

Tokenomika FU Money (FU): Vysvětlení klíčových ukazatelů a případy použití

Pochopení tokenomiky pro FU Money (FU) je nezbytné pro analýzu jeho dlouhodobé hodnoty, udržitelnosti a potenciálu.

Klíčové ukazatele a jejich výpočet:

Celkový objem:

Maximální počet tokenů FU, které byly nebo budou kdy vytvořeny.

Objem v oběhu:

Počet tokenů, které jsou v současné době k dispozici na trhu a v rukou veřejnosti.

Maximální objem:

Pevný limit pro celkový počet tokenu FU, které mohou existovat.

FDV (plně zředěná kapitalizace):

Vypočítá se jako aktuální cena × maximální objem, čímž se získá projekce celkové tržní kapitalizace, pokud jsou všechny tokeny v oběhu.

Míra inflace:

Odráží rychlost zavádění nových tokenů, což ovlivňuje jejich nedostatek a dlouhodobý pohyb ceny.

Proč jsou tyto ukazatele pro obchodníky důležité?

Velký objem v oběhu = vyšší likvidita.

Omezený maximální objem + nízká inflace = potenciál dlouhodobého zhodnocení.

Transparentní rozdělování tokenů = větší důvěra v projekt a nižší riziko centralizované kontroly.

Vysoká FDV při nízké aktuální tržní kapitalizaci = možné signály nadhodnocení.

Teď, když už tokenomice pro FU rozumíte, zjistěte aktuální cenu tokenuFU!

Prohlášení

