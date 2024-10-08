Tokenomika pro Frogg and Ratt (FRATT)

Tokenomika pro Frogg and Ratt (FRATT)

Zjistěte klíčové informace o Frogg and Ratt (FRATT), včetně jeho objemu tokenů, modelu rozdělení a tržních dat v reálném čase.
USD

Informace o Frogg and Ratt (FRATT)

Frogg and Ratt tells the story of two degens trying to make it on Sui Network.

Frogg and Ratt is a dynamic community-driven memecoin launched on the Sui Network on 8th October 2024. Founded by a decentralized team of founders, devs and builders within the Sui ecosystem. Frogg and Ratt aims to create one of the strongest communities on Sui through a combination of humor, memes, and good vibes. With an emphasis on fun and inclusivity, Frogg and Ratt offers a unique opportunity for memecoin enthusiasts to connect, grow, and engage in the exciting Sui ecosystem with a lighthearted twist.

Oficiální webové stránky:
https://www.fratt.xyz/

Frogg and Ratt (FRATT): tokenomika a analýza cen

Prozkoumejte klíčové tokenomická a cenové data pro Frogg and Ratt (FRATT), včetně tržní kapitalizace, údajů o objemu, FDV a historie cen. Zjistěte na první pohled aktuální hodnotu tokenu a jeho postavení na trhu v přehledném shrnutí.

Tržní kapitalizace:
$ 13.52K
$ 13.52K$ 13.52K
Celkový objem:
$ 169.70M
$ 169.70M$ 169.70M
Objem v oběhu:
$ 144.24M
$ 144.24M$ 144.24M
FDV (plně zředěná kapitalizace):
$ 15.91K
$ 15.91K$ 15.91K
Historické maximum:
$ 0.02413011
$ 0.02413011$ 0.02413011
Historické minimum:
$ 0
$ 0$ 0
Aktuální cena:
$ 0
$ 0$ 0

Tokenomika Frogg and Ratt (FRATT): Vysvětlení klíčových ukazatelů a případy použití

Pochopení tokenomiky pro Frogg and Ratt (FRATT) je nezbytné pro analýzu jeho dlouhodobé hodnoty, udržitelnosti a potenciálu.

Klíčové ukazatele a jejich výpočet:

Celkový objem:

Maximální počet tokenů FRATT, které byly nebo budou kdy vytvořeny.

Objem v oběhu:

Počet tokenů, které jsou v současné době k dispozici na trhu a v rukou veřejnosti.

Maximální objem:

Pevný limit pro celkový počet tokenu FRATT, které mohou existovat.

FDV (plně zředěná kapitalizace):

Vypočítá se jako aktuální cena × maximální objem, čímž se získá projekce celkové tržní kapitalizace, pokud jsou všechny tokeny v oběhu.

Míra inflace:

Odráží rychlost zavádění nových tokenů, což ovlivňuje jejich nedostatek a dlouhodobý pohyb ceny.

Proč jsou tyto ukazatele pro obchodníky důležité?

Velký objem v oběhu = vyšší likvidita.

Omezený maximální objem + nízká inflace = potenciál dlouhodobého zhodnocení.

Transparentní rozdělování tokenů = větší důvěra v projekt a nižší riziko centralizované kontroly.

Vysoká FDV při nízké aktuální tržní kapitalizaci = možné signály nadhodnocení.

Teď, když už tokenomice pro FRATT rozumíte, zjistěte aktuální cenu tokenuFRATT!

Předpověď ceny FRATT

Chcete vědět, kam může FRATT zamířit? Naše stránka s předpověďmi cen FRATT kombinuje tržní sentiment, historické trendy a technické ukazatele a nabízí tak výhled do budoucna.

mc_how_why_title
Prohlášení

Data o tokenomice na této stránce pochází ze externích zdrojů. Společnost MEXC nezaručuje jejich přesnost. Před investicí prosím proveďte důkladný průzkum.