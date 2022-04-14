Tokenomika pro Frog Wif Peen (PEEN)
Informace o Frog Wif Peen (PEEN)
First Pepe NFT’s (Scoogi) on Solana recently created a memecoin called “Frog Wif Peen” associated with the project. The original creator of the Pepe meme and NFT on Ethereum is the same creator of the Solana NFT.
Frog Wif Peen (PEEN): tokenomika a analýza cen
Prozkoumejte klíčové tokenomická a cenové data pro Frog Wif Peen (PEEN), včetně tržní kapitalizace, údajů o objemu, FDV a historie cen. Zjistěte na první pohled aktuální hodnotu tokenu a jeho postavení na trhu v přehledném shrnutí.
Tokenomika Frog Wif Peen (PEEN): Vysvětlení klíčových ukazatelů a případy použití
Pochopení tokenomiky pro Frog Wif Peen (PEEN) je nezbytné pro analýzu jeho dlouhodobé hodnoty, udržitelnosti a potenciálu.
Klíčové ukazatele a jejich výpočet:
Celkový objem:
Maximální počet tokenů PEEN, které byly nebo budou kdy vytvořeny.
Objem v oběhu:
Počet tokenů, které jsou v současné době k dispozici na trhu a v rukou veřejnosti.
Maximální objem:
Pevný limit pro celkový počet tokenu PEEN, které mohou existovat.
FDV (plně zředěná kapitalizace):
Vypočítá se jako aktuální cena × maximální objem, čímž se získá projekce celkové tržní kapitalizace, pokud jsou všechny tokeny v oběhu.
Míra inflace:
Odráží rychlost zavádění nových tokenů, což ovlivňuje jejich nedostatek a dlouhodobý pohyb ceny.
Proč jsou tyto ukazatele pro obchodníky důležité?
Velký objem v oběhu = vyšší likvidita.
Omezený maximální objem + nízká inflace = potenciál dlouhodobého zhodnocení.
Transparentní rozdělování tokenů = větší důvěra v projekt a nižší riziko centralizované kontroly.
Vysoká FDV při nízké aktuální tržní kapitalizaci = možné signály nadhodnocení.
