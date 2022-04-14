Tokenomika pro Frens of Elon (FRENS)

Zjistěte klíčové informace o Frens of Elon (FRENS), včetně jeho objemu tokenů, modelu rozdělení a tržních dat v reálném čase.
USD

Informace o Frens of Elon (FRENS)

Follow the story of seven frens: Trump, Elon, Vivek, RFK, Tulsi, Dana, and Joe, here to make America great again!

Being a memecoin doesn’t mean we won’t have utilities. Our developers will develop some fun and useful tools for its community members as we continue to BUIDL!

Our main goal is to make sure everyone has access to our utilities, so we build it with scalability in mind.

Launched stealth on Pumpfun with no presale, zero taxes, LP burned and contract renounced, with $FRENS anyone can become a part of the meme revolution and join the movement towards a more decentralized and connected world.

Oficiální webové stránky:
https://frensofelon.com/

Frens of Elon (FRENS): tokenomika a analýza cen

Prozkoumejte klíčové tokenomická a cenové data pro Frens of Elon (FRENS), včetně tržní kapitalizace, údajů o objemu, FDV a historie cen. Zjistěte na první pohled aktuální hodnotu tokenu a jeho postavení na trhu v přehledném shrnutí.

Tržní kapitalizace:
$ 7.05K
$ 7.05K$ 7.05K
Celkový objem:
$ 999.98M
$ 999.98M$ 999.98M
Objem v oběhu:
$ 999.98M
$ 999.98M$ 999.98M
FDV (plně zředěná kapitalizace):
$ 7.05K
$ 7.05K$ 7.05K
Historické maximum:
$ 0.01529328
$ 0.01529328$ 0.01529328
Historické minimum:
$ 0
$ 0$ 0
Aktuální cena:
$ 0
$ 0$ 0

Tokenomika Frens of Elon (FRENS): Vysvětlení klíčových ukazatelů a případy použití

Pochopení tokenomiky pro Frens of Elon (FRENS) je nezbytné pro analýzu jeho dlouhodobé hodnoty, udržitelnosti a potenciálu.

Klíčové ukazatele a jejich výpočet:

Celkový objem:

Maximální počet tokenů FRENS, které byly nebo budou kdy vytvořeny.

Objem v oběhu:

Počet tokenů, které jsou v současné době k dispozici na trhu a v rukou veřejnosti.

Maximální objem:

Pevný limit pro celkový počet tokenu FRENS, které mohou existovat.

FDV (plně zředěná kapitalizace):

Vypočítá se jako aktuální cena × maximální objem, čímž se získá projekce celkové tržní kapitalizace, pokud jsou všechny tokeny v oběhu.

Míra inflace:

Odráží rychlost zavádění nových tokenů, což ovlivňuje jejich nedostatek a dlouhodobý pohyb ceny.

Proč jsou tyto ukazatele pro obchodníky důležité?

Velký objem v oběhu = vyšší likvidita.

Omezený maximální objem + nízká inflace = potenciál dlouhodobého zhodnocení.

Transparentní rozdělování tokenů = větší důvěra v projekt a nižší riziko centralizované kontroly.

Vysoká FDV při nízké aktuální tržní kapitalizaci = možné signály nadhodnocení.

Teď, když už tokenomice pro FRENS rozumíte, zjistěte aktuální cenu tokenuFRENS!

Předpověď ceny FRENS

Chcete vědět, kam může FRENS zamířit? Naše stránka s předpověďmi cen FRENS kombinuje tržní sentiment, historické trendy a technické ukazatele a nabízí tak výhled do budoucna.

Prohlášení

Data o tokenomice na této stránce pochází ze externích zdrojů. Společnost MEXC nezaručuje jejich přesnost. Před investicí prosím proveďte důkladný průzkum.