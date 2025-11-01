BurzaDEX+
Dnešní aktuální cena FreeInnovGovHopeThrstX je 0 USD. Sledujte aktualizace cen FIGHTX v USD, živé grafy, tržní kapitalizaci, 24hodinový objem a další ukazatele v reálném čase. Nyní můžete na MEXC snadno prozkoumat cenový trend FIGHTX.

Více informací o FIGHTX

Informace o ceně FIGHTX

Co je to FIGHTX

Oficiální webové stránky FIGHTX

Tokenomika pro FIGHTX

Předpověď cen FIGHTX

Logo FreeInnovGovHopeThrstX

FreeInnovGovHopeThrstX Cena (FIGHTX)

Zalistování zrušeno

Aktuální cena 1 FIGHTX na USD

--
----
0.00%1D
mexc
Tyto data o tokenech pocházejí od třetích stran. MEXC působí pouze jako agregátor informací. Prozkoumejte další zalistované tokeny na spotovém trhu MEXC!
USD
Graf aktuální ceny FreeInnovGovHopeThrstX (FIGHTX)
Poslední aktualizace stránky: 2025-11-01 19:47:44 (UTC+8)

Informace o ceně FreeInnovGovHopeThrstX (FIGHTX) (USD)

24hodinová změna ceny:
$ 0
$ 0$ 0
Nejnižší za 24 h
$ 0
$ 0$ 0
Nejvyšší za 24 h

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

--

--

+4.82%

+4.82%

Cena FreeInnovGovHopeThrstX (FIGHTX) v reálném čase je --. Za posledních 24 hodin se FIGHTX obchodoval v rozmezí od minima $ 0 do maxima $ 0, což poukazuje na aktivní volatilitu trhu. Nejvyšší cena FIGHTX v historii je $ 0, zatímco nejnižší cena v historii je $ 0.

Pokud jde o krátkodobou výkonnost, cena FIGHTX se za poslední hodinu změnila o --, za 24 hodin o -- a za posledních 7 dní o +4.82%. Získáte tak rychlý přehled o jeho nejnovějších cenových trendech a tržní dynamice na MEXC.

Informace o trhu FreeInnovGovHopeThrstX (FIGHTX)

$ 5.93K
$ 5.93K$ 5.93K

--
----

$ 5.93K
$ 5.93K$ 5.93K

999.91M
999.91M 999.91M

999,914,913.72
999,914,913.72 999,914,913.72

Aktuální tržní kapitalizace FreeInnovGovHopeThrstX je $ 5.93K, přičemž objem obchodů za 24 hodin činí --. Objem v oběhu FIGHTX je 999.91M, přičemž celková zásoba je 999914913.72. Jeho plně zředěné ocenění (FDV) je $ 5.93K.

Historie cen v USD pro FreeInnovGovHopeThrstX (FIGHTX)

Během dnešního dne byla změna ceny FreeInnovGovHopeThrstX na USD  $ 0.
Za posledních 30 dní byla změna ceny FreeInnovGovHopeThrstX na USD  $ 0.
Za posledních 60 dní byla změna ceny FreeInnovGovHopeThrstX na USD  $ 0.
Za posledních 90 dní byla změna ceny FreeInnovGovHopeThrstX na USD  $ 0.

ObdobíZměnit (USD)Změnit (%)
Dnes$ 0--
30 dní$ 0-9.33%
60 dní$ 0-14.73%
90 dní$ 0--

Co je FreeInnovGovHopeThrstX (FIGHTX)

MEXC je přední kryptoměnová burza, které důvěřuje více než 10 milionů uživatelů po celém světě. Je známá jako burza s nejširším výběrem tokenů, nejrychlejšími listingy tokenů a nejnižšími poplatky za obchodování na trhu. Připojte se k MEXC a získejte špičkovou likviditu a nejkonkurenčnější poplatky na trhu!

Zdroj FreeInnovGovHopeThrstX (FIGHTX)

Oficiální webová stránka

Předpověď ceny FreeInnovGovHopeThrstX (USD)

Jakou hodnotu v USD bude mít FreeInnovGovHopeThrstX (FIGHTX) zítra, za týden nebo za měsíc? Na jakou hodnotu by mohla být vaše aktiva FreeInnovGovHopeThrstX (FIGHTX) oceněna v roce 2025, 2026, 2027, 2028 - nebo dokonce za 10 či 20 let? Pomocí našeho nástroje pro předpověď ceny můžete procházet krátkodobé i dlouhodobé předpovědi pro FreeInnovGovHopeThrstX.

Zkontrolujte si nyní předpověď ceny FreeInnovGovHopeThrstX!

FIGHTX na místní měny

Tokenomika pro FreeInnovGovHopeThrstX (FIGHTX)

Pochopení tokenomiky FreeInnovGovHopeThrstX (FIGHTX) může poskytnout podrobnější informace ohledně dlouhodobé hodnoty a růstového potenciálu tokenu. Tokenomika odhaluje základní strukturu ekonomiky projektu - od způsobu distribuce tokenů až po řízení jejich objemu. Seznamte se s podrobnou tokenomikou tokenu FIGHTX hned teď!

Lidé se také ptají: Další otázky ohledně FreeInnovGovHopeThrstX (FIGHTX)

Jakou hodnotu má dnes FreeInnovGovHopeThrstX (FIGHTX)?
Aktuální cena FIGHTX v USD je 0 USD, aktualizovaná v reálném čase podle nejnovějších údajů z trhu.
Jaká je aktuální cena FIGHTX v USD?
Aktuální cena FIGHTX v USD je $ 0. Podívejte se na nástroj MEXC pro konverzi pro přesnou konverzi tokenů.
Jaká je tržní kapitalizace FreeInnovGovHopeThrstX?
Tržní kapitalizace FIGHTX je $ 5.93K USD. Tržní kapitalizace = aktuální cena × objem v oběhu. Uvádí celkovou tržní hodnotu tokenu a jeho pořadí.
Jaký je objem FIGHTX v oběhu?
Objem FIGHTX v oběhu je 999.91M USD.
Jaká byla historicky nejvyšší cena (ATH) FIGHTX?
FIGHTX dosáhl historicky nejvyšší ceny (ATH) 0 USD.
Jaká byla historicky nejnižší cena (ATL) FIGHTX?
FIGHTX dosáhl historicky nejnižší ceny (ATL) 0 USD.
Jaký je objem obchodování FIGHTX?
Aktuální 24hodinový objem obchodování FIGHTX je -- USD.
Dosáhne FIGHTX letos vyšší ceny?
FIGHTX může v letošním roce vzrůst v závislosti na podmínkách na trhu a vývoji projektů. Podívejte se na předpověď cenFIGHTX, kde najdete podrobnější analýzu.
Poslední aktualizace stránky: 2025-11-01 19:47:44 (UTC+8)

Důležité novinky z odvětví týkající se FreeInnovGovHopeThrstX (FIGHTX)

Čas (UTC+8)TypInformace
11-01 15:13:00Novinky z odvětví
Říjnová měsíční svíčka Bitcoinu uzavřela s poklesem 3,69 %, což znamená třetí klesající říjen v historii
11-01 13:14:00Novinky z odvětví
Kryptotrh vykazuje mírné oteplení, všechny tři hlavní americké akciové indexy zaznamenávají nejméně šest po sobě jdoucích měsíčních růstů
10-31 18:37:21Novinky z odvětví
Index kryptoměnového strachu a chamtivosti je aktuálně na hodnotě 29, nálada na trhu zůstává ve "Strachu"
10-31 15:48:21Novinky z odvětví
Data: Maximální obchodní objem CEX na tomto kryptoměnovém býčím trhu je stále hluboko pod úrovní roku 2021
10-31 05:09:00Novinky z odvětví
$1,134 miliardy likvidováno na trhu za posledních 24 hodin, převážně dlouhé pozice
10-31 01:38:24Informace od odborníků
Besent: Oceňuje snížení sazby Fedu o 25 bazických bodů, ale není spokojen s formulací

Prohlášení

Ceny kryptoměn podléhají vysokým tržním rizikům a volatilitě cen. Měli byste investovat do projektů a produktů, které dobře znáte a u kterých chápete související rizika. Před jakoukoli investicí byste měli pečlivě zvážit své investiční zkušenosti, finanční situaci, investiční cíle a toleranci k riziku a poradit se s nezávislým finančním poradcem. Tento materiál by neměl být vykládán jako finanční poradenství. Minulý výkon není spolehlivým ukazatelem budoucích výsledků. Hodnota vaší investice může klesnout stejně jako stoupnout a nemusí se vám vrátit investovaná částka. Za svá investiční rozhodnutí nesete výhradní odpovědnost. MEXC nenese odpovědnost za případné ztráty, které vám mohou vzniknout. Další informace naleznete v našich podmínkách používání a varování před rizikem. Pamatujte, že údaje týkající se výše uvedené kryptoměny (jako je její aktuální cena) jsou založeny na zdrojích třetích stran. Jsou vám předkládány ve stavu „jak leží a běží“, a to výhradně pro informační účely, bez jakékoli záruky nebo garance. Odkazy na stránky třetích stran také nejsou pod kontrolou společnosti MEXC. Společnost MEXC neodpovídá za spolehlivost a přesnost těchto stránek třetích stran ani jejich obsahu.

