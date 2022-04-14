Tokenomika pro FREE Shayne Coplan (EAGLE)
Informace o FREE Shayne Coplan (EAGLE)
The FBI raided the home of the chief executive of the predictive betting site Polymarket and seized his phone late on Wednesday.
Shayne Coplan, the 26-year-old CEO of the company, woke early on Wednesday morning in Manhattan to federal agents in his home, the New York Post first reported. Coplan himself was not arrested, the company said.
On X, formerly Twitter, Coplan wrote on Wednesday evening: “New phone, who dis?”
Polymarket claimed the raid was retaliation for its users betting overwhelmingly that Donald Trump would win the election. The site displayed a large chance of Trump winning before the election, giving Kamala Harris a minimal one, out of line with most mainstream polls.
“It’s discouraging that the current administration would seek a last-ditch effort to go after companies they deem to be associated with political opponents,” Coplan wrote. “We are deeply committed to being non-partisan, and today is no different, but the incumbents should do some self-reflecting and recognize that taking a more pro-business, pro-startup approach may be what would have changed their fate this election.”
Therefore, EAGLE (FREE Shayne Coplan) is a meme coin born to support Shayne Coplan, and using the eagle totem symbolizes freedom.
FREE Shayne Coplan (EAGLE): tokenomika a analýza cen
Prozkoumejte klíčové tokenomická a cenové data pro FREE Shayne Coplan (EAGLE), včetně tržní kapitalizace, údajů o objemu, FDV a historie cen. Zjistěte na první pohled aktuální hodnotu tokenu a jeho postavení na trhu v přehledném shrnutí.
Tokenomika FREE Shayne Coplan (EAGLE): Vysvětlení klíčových ukazatelů a případy použití
Pochopení tokenomiky pro FREE Shayne Coplan (EAGLE) je nezbytné pro analýzu jeho dlouhodobé hodnoty, udržitelnosti a potenciálu.
Klíčové ukazatele a jejich výpočet:
Celkový objem:
Maximální počet tokenů EAGLE, které byly nebo budou kdy vytvořeny.
Objem v oběhu:
Počet tokenů, které jsou v současné době k dispozici na trhu a v rukou veřejnosti.
Maximální objem:
Pevný limit pro celkový počet tokenu EAGLE, které mohou existovat.
FDV (plně zředěná kapitalizace):
Vypočítá se jako aktuální cena × maximální objem, čímž se získá projekce celkové tržní kapitalizace, pokud jsou všechny tokeny v oběhu.
Míra inflace:
Odráží rychlost zavádění nových tokenů, což ovlivňuje jejich nedostatek a dlouhodobý pohyb ceny.
Proč jsou tyto ukazatele pro obchodníky důležité?
Velký objem v oběhu = vyšší likvidita.
Omezený maximální objem + nízká inflace = potenciál dlouhodobého zhodnocení.
Transparentní rozdělování tokenů = větší důvěra v projekt a nižší riziko centralizované kontroly.
Vysoká FDV při nízké aktuální tržní kapitalizaci = možné signály nadhodnocení.
Teď, když už tokenomice pro EAGLE rozumíte, zjistěte aktuální cenu tokenuEAGLE!
