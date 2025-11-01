BurzaDEX+
Dnešní aktuální cena Free Republic of Verdis je 0.000009 USD. Sledujte aktualizace cen VERDIS v USD, živé grafy, tržní kapitalizaci, 24hodinový objem a další ukazatele v reálném čase. Nyní můžete na MEXC snadno prozkoumat cenový trend VERDIS.Dnešní aktuální cena Free Republic of Verdis je 0.000009 USD. Sledujte aktualizace cen VERDIS v USD, živé grafy, tržní kapitalizaci, 24hodinový objem a další ukazatele v reálném čase. Nyní můžete na MEXC snadno prozkoumat cenový trend VERDIS.

Více informací o VERDIS

Informace o ceně VERDIS

Co je to VERDIS

Oficiální webové stránky VERDIS

Tokenomika pro VERDIS

Předpověď cen VERDIS

Logo Free Republic of Verdis

Free Republic of Verdis Cena (VERDIS)

Zalistování zrušeno

Aktuální cena 1 VERDIS na USD

+1.10%1D
mexc
Tyto data o tokenech pocházejí od třetích stran. MEXC působí pouze jako agregátor informací. Prozkoumejte další zalistované tokeny na spotovém trhu MEXC!
USD
Graf aktuální ceny Free Republic of Verdis (VERDIS)
Poslední aktualizace stránky: 2025-11-01 19:47:28 (UTC+8)

Informace o ceně Free Republic of Verdis (VERDIS) (USD)

24hodinová změna ceny:
Nejnižší za 24 h
Nejvyšší za 24 h

+0.18%

+1.14%

-1.47%

-1.47%

Cena Free Republic of Verdis (VERDIS) v reálném čase je $0.000009. Za posledních 24 hodin se VERDIS obchodoval v rozmezí od minima $ 0.00000881 do maxima $ 0.00000904, což poukazuje na aktivní volatilitu trhu. Nejvyšší cena VERDIS v historii je $ 0.00025723, zatímco nejnižší cena v historii je $ 0.00000722.

Pokud jde o krátkodobou výkonnost, cena VERDIS se za poslední hodinu změnila o +0.18%, za 24 hodin o +1.14% a za posledních 7 dní o -1.47%. Získáte tak rychlý přehled o jeho nejnovějších cenových trendech a tržní dynamice na MEXC.

Informace o trhu Free Republic of Verdis (VERDIS)

Aktuální tržní kapitalizace Free Republic of Verdis je $ 8.98K, přičemž objem obchodů za 24 hodin činí --. Objem v oběhu VERDIS je 998.55M, přičemž celková zásoba je 998549580.8870987. Jeho plně zředěné ocenění (FDV) je $ 8.98K.

Historie cen v USD pro Free Republic of Verdis (VERDIS)

Během dnešního dne byla změna ceny Free Republic of Verdis na USD  $ 0.
Za posledních 30 dní byla změna ceny Free Republic of Verdis na USD  $ -0.0000010080.
Za posledních 60 dní byla změna ceny Free Republic of Verdis na USD  $ -0.0000059637.
Za posledních 90 dní byla změna ceny Free Republic of Verdis na USD  $ 0.

ObdobíZměnit (USD)Změnit (%)
Dnes$ 0+1.14%
30 dní$ -0.0000010080-11.20%
60 dní$ -0.0000059637-66.26%
90 dní$ 0--

Co je Free Republic of Verdis (VERDIS)

99% of the fees will be given to @verdisgov , lets build this nation together.

MEXC je přední kryptoměnová burza, které důvěřuje více než 10 milionů uživatelů po celém světě. Je známá jako burza s nejširším výběrem tokenů, nejrychlejšími listingy tokenů a nejnižšími poplatky za obchodování na trhu. Připojte se k MEXC a získejte špičkovou likviditu a nejkonkurenčnější poplatky na trhu!

Zdroj Free Republic of Verdis (VERDIS)

Oficiální webová stránka

Předpověď ceny Free Republic of Verdis (USD)

Jakou hodnotu v USD bude mít Free Republic of Verdis (VERDIS) zítra, za týden nebo za měsíc? Na jakou hodnotu by mohla být vaše aktiva Free Republic of Verdis (VERDIS) oceněna v roce 2025, 2026, 2027, 2028 - nebo dokonce za 10 či 20 let? Pomocí našeho nástroje pro předpověď ceny můžete procházet krátkodobé i dlouhodobé předpovědi pro Free Republic of Verdis.

Zkontrolujte si nyní předpověď ceny Free Republic of Verdis!

VERDIS na místní měny

Tokenomika pro Free Republic of Verdis (VERDIS)

Pochopení tokenomiky Free Republic of Verdis (VERDIS) může poskytnout podrobnější informace ohledně dlouhodobé hodnoty a růstového potenciálu tokenu. Tokenomika odhaluje základní strukturu ekonomiky projektu - od způsobu distribuce tokenů až po řízení jejich objemu. Seznamte se s podrobnou tokenomikou tokenu VERDIS hned teď!

Lidé se také ptají: Další otázky ohledně Free Republic of Verdis (VERDIS)

Jakou hodnotu má dnes Free Republic of Verdis (VERDIS)?
Aktuální cena VERDIS v USD je 0.0000090 USD, aktualizovaná v reálném čase podle nejnovějších údajů z trhu.
Jaká je aktuální cena VERDIS v USD?
Aktuální cena VERDIS v USD je $ 0.0000090. Podívejte se na nástroj MEXC pro konverzi pro přesnou konverzi tokenů.
Jaká je tržní kapitalizace Free Republic of Verdis?
Tržní kapitalizace VERDIS je $ 8.98K USD. Tržní kapitalizace = aktuální cena × objem v oběhu. Uvádí celkovou tržní hodnotu tokenu a jeho pořadí.
Jaký je objem VERDIS v oběhu?
Objem VERDIS v oběhu je 998.55M USD.
Jaká byla historicky nejvyšší cena (ATH) VERDIS?
VERDIS dosáhl historicky nejvyšší ceny (ATH) 0.00025723 USD.
Jaká byla historicky nejnižší cena (ATL) VERDIS?
VERDIS dosáhl historicky nejnižší ceny (ATL) 0.00000722 USD.
Jaký je objem obchodování VERDIS?
Aktuální 24hodinový objem obchodování VERDIS je -- USD.
Dosáhne VERDIS letos vyšší ceny?
VERDIS může v letošním roce vzrůst v závislosti na podmínkách na trhu a vývoji projektů. Podívejte se na předpověď cenVERDIS, kde najdete podrobnější analýzu.
Důležité novinky z odvětví týkající se Free Republic of Verdis (VERDIS)

Čas (UTC+8)TypInformace
11-01 15:13:00Novinky z odvětví
Říjnová měsíční svíčka Bitcoinu uzavřela s poklesem 3,69 %, což znamená třetí klesající říjen v historii
11-01 13:14:00Novinky z odvětví
Kryptotrh vykazuje mírné oteplení, všechny tři hlavní americké akciové indexy zaznamenávají nejméně šest po sobě jdoucích měsíčních růstů
10-31 18:37:21Novinky z odvětví
Index kryptoměnového strachu a chamtivosti je aktuálně na hodnotě 29, nálada na trhu zůstává ve "Strachu"
10-31 15:48:21Novinky z odvětví
Data: Maximální obchodní objem CEX na tomto kryptoměnovém býčím trhu je stále hluboko pod úrovní roku 2021
10-31 05:09:00Novinky z odvětví
$1,134 miliardy likvidováno na trhu za posledních 24 hodin, převážně dlouhé pozice
10-31 01:38:24Informace od odborníků
Besent: Oceňuje snížení sazby Fedu o 25 bazických bodů, ale není spokojen s formulací

Prohlášení

Ceny kryptoměn podléhají vysokým tržním rizikům a volatilitě cen. Měli byste investovat do projektů a produktů, které dobře znáte a u kterých chápete související rizika. Před jakoukoli investicí byste měli pečlivě zvážit své investiční zkušenosti, finanční situaci, investiční cíle a toleranci k riziku a poradit se s nezávislým finančním poradcem. Tento materiál by neměl být vykládán jako finanční poradenství. Minulý výkon není spolehlivým ukazatelem budoucích výsledků. Hodnota vaší investice může klesnout stejně jako stoupnout a nemusí se vám vrátit investovaná částka. Za svá investiční rozhodnutí nesete výhradní odpovědnost. MEXC nenese odpovědnost za případné ztráty, které vám mohou vzniknout. Další informace naleznete v našich podmínkách používání a varování před rizikem. Pamatujte, že údaje týkající se výše uvedené kryptoměny (jako je její aktuální cena) jsou založeny na zdrojích třetích stran. Jsou vám předkládány ve stavu „jak leží a běží“, a to výhradně pro informační účely, bez jakékoli záruky nebo garance. Odkazy na stránky třetích stran také nejsou pod kontrolou společnosti MEXC. Společnost MEXC neodpovídá za spolehlivost a přesnost těchto stránek třetích stran ani jejich obsahu.

