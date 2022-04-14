Tokenomika pro Freakoff (FREAK)

Zjistěte klíčové informace o Freakoff (FREAK), včetně jeho objemu tokenů, modelu rozdělení a tržních dat v reálném čase.
Informace o Freakoff (FREAK)

FREAKOFF - We dont freakout, we freakoff! Our token is a key part of our ecosystem. As it is early days our token is mainly for participating as a community holder and project investor. We have plans to intergrate use cases into the token when we build out our NFT project. This project is a meme inspired by freakoff parties. It is a project that plans to develop, launch and build one of the biggest NFT collection of all time.

Oficiální webové stránky:
https://freakoff.lol/

Freakoff (FREAK): tokenomika a analýza cen

Prozkoumejte klíčové tokenomická a cenové data pro Freakoff (FREAK), včetně tržní kapitalizace, údajů o objemu, FDV a historie cen. Zjistěte na první pohled aktuální hodnotu tokenu a jeho postavení na trhu v přehledném shrnutí.

Tržní kapitalizace:
$ 17.09K
Celkový objem:
$ 1.00B
Objem v oběhu:
$ 1.00B
FDV (plně zředěná kapitalizace):
$ 17.09K
Historické maximum:
$ 0.00200655
Historické minimum:
$ 0
Aktuální cena:
$ 0
Tokenomika Freakoff (FREAK): Vysvětlení klíčových ukazatelů a případy použití

Pochopení tokenomiky pro Freakoff (FREAK) je nezbytné pro analýzu jeho dlouhodobé hodnoty, udržitelnosti a potenciálu.

Klíčové ukazatele a jejich výpočet:

Celkový objem:

Maximální počet tokenů FREAK, které byly nebo budou kdy vytvořeny.

Objem v oběhu:

Počet tokenů, které jsou v současné době k dispozici na trhu a v rukou veřejnosti.

Maximální objem:

Pevný limit pro celkový počet tokenu FREAK, které mohou existovat.

FDV (plně zředěná kapitalizace):

Vypočítá se jako aktuální cena × maximální objem, čímž se získá projekce celkové tržní kapitalizace, pokud jsou všechny tokeny v oběhu.

Míra inflace:

Odráží rychlost zavádění nových tokenů, což ovlivňuje jejich nedostatek a dlouhodobý pohyb ceny.

Proč jsou tyto ukazatele pro obchodníky důležité?

Velký objem v oběhu = vyšší likvidita.

Omezený maximální objem + nízká inflace = potenciál dlouhodobého zhodnocení.

Transparentní rozdělování tokenů = větší důvěra v projekt a nižší riziko centralizované kontroly.

Vysoká FDV při nízké aktuální tržní kapitalizaci = možné signály nadhodnocení.

Teď, když už tokenomice pro FREAK rozumíte, zjistěte aktuální cenu tokenuFREAK!

Předpověď ceny FREAK

Chcete vědět, kam může FREAK zamířit? Naše stránka s předpověďmi cen FREAK kombinuje tržní sentiment, historické trendy a technické ukazatele a nabízí tak výhled do budoucna.

