We are a strong team of 8 individuals that have experience in marketing and running a meme token.
Litecoin main handle tweeted "https://twitter.com/litecoin/status/1858299078934671539" and said "Thinking About Frank"
So we deployed on pump(dot)fun and launched. And straight away community initiated to gather, we then started with our marketing strategy and proceeded to get promoted by multiple TG Kols and X Kols.
Frank is a meme and has no utility we want to keep it like that, and spread the good vibes and keep it funny and engaging.
Frank (FRANK): tokenomika a analýza cen
Prozkoumejte klíčové tokenomická a cenové data pro Frank (FRANK), včetně tržní kapitalizace, údajů o objemu, FDV a historie cen. Zjistěte na první pohled aktuální hodnotu tokenu a jeho postavení na trhu v přehledném shrnutí.
Tokenomika Frank (FRANK): Vysvětlení klíčových ukazatelů a případy použití
Pochopení tokenomiky pro Frank (FRANK) je nezbytné pro analýzu jeho dlouhodobé hodnoty, udržitelnosti a potenciálu.
Klíčové ukazatele a jejich výpočet:
Celkový objem:
Maximální počet tokenů FRANK, které byly nebo budou kdy vytvořeny.
Objem v oběhu:
Počet tokenů, které jsou v současné době k dispozici na trhu a v rukou veřejnosti.
Maximální objem:
Pevný limit pro celkový počet tokenu FRANK, které mohou existovat.
FDV (plně zředěná kapitalizace):
Vypočítá se jako aktuální cena × maximální objem, čímž se získá projekce celkové tržní kapitalizace, pokud jsou všechny tokeny v oběhu.
Míra inflace:
Odráží rychlost zavádění nových tokenů, což ovlivňuje jejich nedostatek a dlouhodobý pohyb ceny.
Proč jsou tyto ukazatele pro obchodníky důležité?
Velký objem v oběhu = vyšší likvidita.
Omezený maximální objem + nízká inflace = potenciál dlouhodobého zhodnocení.
Transparentní rozdělování tokenů = větší důvěra v projekt a nižší riziko centralizované kontroly.
Vysoká FDV při nízké aktuální tržní kapitalizaci = možné signály nadhodnocení.
Teď, když už tokenomice pro FRANK rozumíte, zjistěte aktuální cenu tokenuFRANK!
Prohlášení
Data o tokenomice na této stránce pochází ze externích zdrojů. Společnost MEXC nezaručuje jejich přesnost. Před investicí prosím proveďte důkladný průzkum.