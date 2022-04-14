Tokenomika pro Fractal (FCL)

Tokenomika pro Fractal (FCL)

Zjistěte klíčové informace o Fractal (FCL), včetně jeho objemu tokenů, modelu rozdělení a tržních dat v reálném čase.
Informace o Fractal (FCL)

Founded in 2017 and headquartered in Berlin, Germany, Fractal ID is a decentralized identity provider that enables Web3 projects to scale with decentralized identity solutions that suit their needs. The company's mission is to empower users by crafting open-source, composable identity solutions that seamlessly integrate with Blockchain Ecosystems and dApps, ensuring the ethos of Web3 is embraced by all. Some of Fractal ID’s services include offering its clients Know Your Customer (KYC), Anti-Money Laundering (AML), Know Your Business (KYB), and Counter-Terrorism Financing (CTF) checks

Fractal (FCL): tokenomika a analýza cen

Prozkoumejte klíčové tokenomická a cenové data pro Fractal (FCL), včetně tržní kapitalizace, údajů o objemu, FDV a historie cen. Zjistěte na první pohled aktuální hodnotu tokenu a jeho postavení na trhu v přehledném shrnutí.

Tržní kapitalizace:
$ 128.94K
Celkový objem:
$ 243.14M
Objem v oběhu:
$ 122.57M
FDV (plně zředěná kapitalizace):
$ 255.77K
Historické maximum:
$ 1.47
Historické minimum:
$ 0.00102806
Aktuální cena:
$ 0.00105195
Tokenomika Fractal (FCL): Vysvětlení klíčových ukazatelů a případy použití

Pochopení tokenomiky pro Fractal (FCL) je nezbytné pro analýzu jeho dlouhodobé hodnoty, udržitelnosti a potenciálu.

Klíčové ukazatele a jejich výpočet:

Celkový objem:

Maximální počet tokenů FCL, které byly nebo budou kdy vytvořeny.

Objem v oběhu:

Počet tokenů, které jsou v současné době k dispozici na trhu a v rukou veřejnosti.

Maximální objem:

Pevný limit pro celkový počet tokenu FCL, které mohou existovat.

FDV (plně zředěná kapitalizace):

Vypočítá se jako aktuální cena × maximální objem, čímž se získá projekce celkové tržní kapitalizace, pokud jsou všechny tokeny v oběhu.

Míra inflace:

Odráží rychlost zavádění nových tokenů, což ovlivňuje jejich nedostatek a dlouhodobý pohyb ceny.

Proč jsou tyto ukazatele pro obchodníky důležité?

Velký objem v oběhu = vyšší likvidita.

Omezený maximální objem + nízká inflace = potenciál dlouhodobého zhodnocení.

Transparentní rozdělování tokenů = větší důvěra v projekt a nižší riziko centralizované kontroly.

Vysoká FDV při nízké aktuální tržní kapitalizaci = možné signály nadhodnocení.

Teď, když už tokenomice pro FCL rozumíte, zjistěte aktuální cenu tokenuFCL!

Data o tokenomice na této stránce pochází ze externích zdrojů. Společnost MEXC nezaručuje jejich přesnost. Před investicí prosím proveďte důkladný průzkum.