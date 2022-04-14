Tokenomika pro Fractal (FCL)
Informace o Fractal (FCL)
Founded in 2017 and headquartered in Berlin, Germany, Fractal ID is a decentralized identity provider that enables Web3 projects to scale with decentralized identity solutions that suit their needs. The company's mission is to empower users by crafting open-source, composable identity solutions that seamlessly integrate with Blockchain Ecosystems and dApps, ensuring the ethos of Web3 is embraced by all. Some of Fractal ID’s services include offering its clients Know Your Customer (KYC), Anti-Money Laundering (AML), Know Your Business (KYB), and Counter-Terrorism Financing (CTF) checks
Fractal (FCL): tokenomika a analýza cen
Prozkoumejte klíčové tokenomická a cenové data pro Fractal (FCL), včetně tržní kapitalizace, údajů o objemu, FDV a historie cen. Zjistěte na první pohled aktuální hodnotu tokenu a jeho postavení na trhu v přehledném shrnutí.
Tokenomika Fractal (FCL): Vysvětlení klíčových ukazatelů a případy použití
Pochopení tokenomiky pro Fractal (FCL) je nezbytné pro analýzu jeho dlouhodobé hodnoty, udržitelnosti a potenciálu.
Klíčové ukazatele a jejich výpočet:
Celkový objem:
Maximální počet tokenů FCL, které byly nebo budou kdy vytvořeny.
Objem v oběhu:
Počet tokenů, které jsou v současné době k dispozici na trhu a v rukou veřejnosti.
Maximální objem:
Pevný limit pro celkový počet tokenu FCL, které mohou existovat.
FDV (plně zředěná kapitalizace):
Vypočítá se jako aktuální cena × maximální objem, čímž se získá projekce celkové tržní kapitalizace, pokud jsou všechny tokeny v oběhu.
Míra inflace:
Odráží rychlost zavádění nových tokenů, což ovlivňuje jejich nedostatek a dlouhodobý pohyb ceny.
Proč jsou tyto ukazatele pro obchodníky důležité?
Velký objem v oběhu = vyšší likvidita.
Omezený maximální objem + nízká inflace = potenciál dlouhodobého zhodnocení.
Transparentní rozdělování tokenů = větší důvěra v projekt a nižší riziko centralizované kontroly.
Vysoká FDV při nízké aktuální tržní kapitalizaci = možné signály nadhodnocení.
Teď, když už tokenomice pro FCL rozumíte, zjistěte aktuální cenu tokenuFCL!
Předpověď ceny FCL
Chcete vědět, kam může FCL zamířit? Naše stránka s předpověďmi cen FCL kombinuje tržní sentiment, historické trendy a technické ukazatele a nabízí tak výhled do budoucna.
Prohlášení
Data o tokenomice na této stránce pochází ze externích zdrojů. Společnost MEXC nezaručuje jejich přesnost. Před investicí prosím proveďte důkladný průzkum.