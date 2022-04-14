Tokenomika pro FORE Protocol (FORE)
Informace o FORE Protocol (FORE)
FORE Protocol is the first decentralized peer-to-peer predictions ecosystem powered by people. Create, participate in, and validate any prediction market on any event - and be rewarded through the redistribution of platform fees. Whether popular events in sports, esports, current affairs, or crypto, to incredibly niche events, you can find (or create) any market on FORE.
Players participate in markets against each other, with incredibly low fees, better odds, and trustless payouts. Meanwhile, 50% of platform fees are redistributed back to users for all productive activity: Prediction market creators earn 0.5% of the market. Analysts validate market outcomes to earn 2% market share. This creates a truly decentralized and democratic predictions ecosystem where the house doesn’t win - the users do. FORE Protocol is a set of smart contracts to help users create, participate, and validate prediction markets.
FORE initially set out to offer preferable odds to users by using machine learning and AI to come up with better pricing. But what the team quickly realized that centralization was the core problem, not just pricing. So, FORE pivoted to create a truly decentralized peer-to-peer predictions ecosystem - one that would improve arbitrage opportunities and distribute rewards to users instead of centralized entities.
FORE Token will be live June 30th 13:00 UTC. Shortly after, FORE Predict, a decentralized peer-to-peer predictions protocol, will launch on Arbitrum (MATIC, FTM & more to follow). After TGE and protocol launch, we have a number of key milestones to follow in 2023: FIAT on ramp, gamification of the protocol, real-world partners & sponsors, further chain integrations, new market structures, etc. FORE Predict will debut its mobile app in 2024, followed by FORE's development and more!
5.FORE's deflationary utility token rewards activity. FORE will have utility from day one: used to create, participate in & validate markets, mint NFTs, governance..
FORE Protocol (FORE): tokenomika a analýza cen
Prozkoumejte klíčové tokenomická a cenové data pro FORE Protocol (FORE), včetně tržní kapitalizace, údajů o objemu, FDV a historie cen. Zjistěte na první pohled aktuální hodnotu tokenu a jeho postavení na trhu v přehledném shrnutí.
Tokenomika FORE Protocol (FORE): Vysvětlení klíčových ukazatelů a případy použití
Pochopení tokenomiky pro FORE Protocol (FORE) je nezbytné pro analýzu jeho dlouhodobé hodnoty, udržitelnosti a potenciálu.
Klíčové ukazatele a jejich výpočet:
Celkový objem:
Maximální počet tokenů FORE, které byly nebo budou kdy vytvořeny.
Objem v oběhu:
Počet tokenů, které jsou v současné době k dispozici na trhu a v rukou veřejnosti.
Maximální objem:
Pevný limit pro celkový počet tokenu FORE, které mohou existovat.
FDV (plně zředěná kapitalizace):
Vypočítá se jako aktuální cena × maximální objem, čímž se získá projekce celkové tržní kapitalizace, pokud jsou všechny tokeny v oběhu.
Míra inflace:
Odráží rychlost zavádění nových tokenů, což ovlivňuje jejich nedostatek a dlouhodobý pohyb ceny.
Proč jsou tyto ukazatele pro obchodníky důležité?
Velký objem v oběhu = vyšší likvidita.
Omezený maximální objem + nízká inflace = potenciál dlouhodobého zhodnocení.
Transparentní rozdělování tokenů = větší důvěra v projekt a nižší riziko centralizované kontroly.
Vysoká FDV při nízké aktuální tržní kapitalizaci = možné signály nadhodnocení.
Teď, když už tokenomice pro FORE rozumíte
