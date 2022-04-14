Tokenomika pro Forbidden Fruit Energy (FFE)
Informace o Forbidden Fruit Energy (FFE)
◆ What is the project about?
The game itself will consist of multiple game genres such as all-time classics like board games, map adventure games, fan-favorites such as role-playing games (RPG) or in-demand games such as first-person shooting (FPS) games or battle royale MOBA games. These games and its areas will be determined by both you, the players and us developers, heavily putting emphasis on the “Play-to-Earn” aspect and “Co-production” aspects of the game.
◆ What makes your project unique?
The BountyKinds universe is going to be dictated by this unique achievement system where all contributions to the game would be quantified and scaled to a number. This number will decide the intricate reward values that come with playing the game. The goal of BountyKinds lie in bringing gamers from various cultures together, regardless of whether they are in the real world or the metaverse. To have players aim for their highest achievable values in the hopes of creating a game with world building that affects even our real world in a positive way.
◆ What’s next for your project?
With each phase, we will add new games to the world of Bountykinds. Game players will be able to be more strategic about which games they play and how they raise NFTs to fight in them. The special NFTs that will be dropped as rewards each season will be the voting rights for this in-game DAO, allowing players to make their own voices heard in the development of the game.
◆ What can your token be used for?
The Forbidden Fruit Energy Token is the energy unit in the game. It limits the number of times a player can engage in the games available within the BountyKinds universe. $FFE is also available for purchase. Purchased $FFE tokens can be used to play without having to wait for FFE to recover.
Forbidden Fruit Energy (FFE): tokenomika a analýza cen
Prozkoumejte klíčové tokenomická a cenové data pro Forbidden Fruit Energy (FFE), včetně tržní kapitalizace, údajů o objemu, FDV a historie cen. Zjistěte na první pohled aktuální hodnotu tokenu a jeho postavení na trhu v přehledném shrnutí.
Tokenomika Forbidden Fruit Energy (FFE): Vysvětlení klíčových ukazatelů a případy použití
Pochopení tokenomiky pro Forbidden Fruit Energy (FFE) je nezbytné pro analýzu jeho dlouhodobé hodnoty, udržitelnosti a potenciálu.
Klíčové ukazatele a jejich výpočet:
Celkový objem:
Maximální počet tokenů FFE, které byly nebo budou kdy vytvořeny.
Objem v oběhu:
Počet tokenů, které jsou v současné době k dispozici na trhu a v rukou veřejnosti.
Maximální objem:
Pevný limit pro celkový počet tokenu FFE, které mohou existovat.
FDV (plně zředěná kapitalizace):
Vypočítá se jako aktuální cena × maximální objem, čímž se získá projekce celkové tržní kapitalizace, pokud jsou všechny tokeny v oběhu.
Míra inflace:
Odráží rychlost zavádění nových tokenů, což ovlivňuje jejich nedostatek a dlouhodobý pohyb ceny.
Proč jsou tyto ukazatele pro obchodníky důležité?
Velký objem v oběhu = vyšší likvidita.
Omezený maximální objem + nízká inflace = potenciál dlouhodobého zhodnocení.
Transparentní rozdělování tokenů = větší důvěra v projekt a nižší riziko centralizované kontroly.
Vysoká FDV při nízké aktuální tržní kapitalizaci = možné signály nadhodnocení.
Teď, když už tokenomice pro FFE rozumíte, zjistěte aktuální cenu tokenuFFE!
Předpověď ceny FFE
Chcete vědět, kam může FFE zamířit? Naše stránka s předpověďmi cen FFE kombinuje tržní sentiment, historické trendy a technické ukazatele a nabízí tak výhled do budoucna.
