Football World Community Cena (FWC)
-0.48%
-3.67%
-7.23%
-7.23%
Cena Football World Community (FWC) v reálném čase je --. Za posledních 24 hodin se FWC obchodoval v rozmezí od minima $ 0 do maxima $ 0, což poukazuje na aktivní volatilitu trhu. Nejvyšší cena FWC v historii je $ 0, zatímco nejnižší cena v historii je $ 0.
Pokud jde o krátkodobou výkonnost, cena FWC se za poslední hodinu změnila o -0.48%, za 24 hodin o -3.67% a za posledních 7 dní o -7.23%. Získáte tak rychlý přehled o jeho nejnovějších cenových trendech a tržní dynamice na MEXC.
Aktuální tržní kapitalizace Football World Community je $ 285.83K, přičemž objem obchodů za 24 hodin činí --. Objem v oběhu FWC je 41,159.68T, přičemž celková zásoba je 2.0e+17. Jeho plně zředěné ocenění (FDV) je $ 1.39M.
Během dnešního dne byla změna ceny Football World Community na USD $ 0.
Za posledních 30 dní byla změna ceny Football World Community na USD $ 0.
Za posledních 60 dní byla změna ceny Football World Community na USD $ 0.
Za posledních 90 dní byla změna ceny Football World Community na USD $ 0.
|Období
|Změnit (USD)
|Změnit (%)
|Dnes
|$ 0
|-3.67%
|30 dní
|$ 0
|-14.00%
|60 dní
|$ 0
|-6.13%
|90 dní
|$ 0
|--
FWC Token is a project that was created with the aim of bringing football and cryptocurrencies together so that users can enter the world of crypto football. FWC is a digital currency platform that allows users to create digital currencies while maintaining security and safety. We are currently integrating China Blockchain and NFT technologies for a better collective customer experience. Our platform is based on the Binance smart chain, which ensures the authenticity, traceability and immutability of digital assets. It also has a dynamic user interface and a customizable API to assist transactions.
FWC was created by people from a variety of backgrounds - from graphic designers and marketers to web developers and analysts - who share a passion for football and digital currency. The token can be used to purchase World Cup tickets, book hotels, use various related services, place bets and participate in lotteries. Furthermore, FWC will take its place in Metaverse and NFT football games.
FWC is a BEP-20 token designed for buying tickets to the World Cup, booking hotels, using various related services, placing bets, and participating in lotteries.
