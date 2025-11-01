BurzaDEX+
Koupit kryptoměnyTrhySpotFutures500XEarnUdálosti
Více
Blue Chip Blitz
Dnešní aktuální cena Football World Community je 0 USD. Sledujte aktualizace cen FWC v USD, živé grafy, tržní kapitalizaci, 24hodinový objem a další ukazatele v reálném čase. Nyní můžete na MEXC snadno prozkoumat cenový trend FWC.Dnešní aktuální cena Football World Community je 0 USD. Sledujte aktualizace cen FWC v USD, živé grafy, tržní kapitalizaci, 24hodinový objem a další ukazatele v reálném čase. Nyní můžete na MEXC snadno prozkoumat cenový trend FWC.

Více informací o FWC

Informace o ceně FWC

Co je to FWC

Bílá kniha pro FWC

Oficiální webové stránky FWC

Tokenomika pro FWC

Předpověď cen FWC

Výdělek

Airdrop+

Novinky

Blog

Vzdělávání

Logo Football World Community

Football World Community Cena (FWC)

Zalistování zrušeno

Aktuální cena 1 FWC na USD

--
----
-3.60%1D
mexc
Tyto data o tokenech pocházejí od třetích stran. MEXC působí pouze jako agregátor informací. Prozkoumejte další zalistované tokeny na spotovém trhu MEXC!
USD
Graf aktuální ceny Football World Community (FWC)
Poslední aktualizace stránky: 2025-11-01 17:55:55 (UTC+8)

Informace o ceně Football World Community (FWC) (USD)

24hodinová změna ceny:
$ 0
$ 0$ 0
Nejnižší za 24 h
$ 0
$ 0$ 0
Nejvyšší za 24 h

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

-0.48%

-3.67%

-7.23%

-7.23%

Cena Football World Community (FWC) v reálném čase je --. Za posledních 24 hodin se FWC obchodoval v rozmezí od minima $ 0 do maxima $ 0, což poukazuje na aktivní volatilitu trhu. Nejvyšší cena FWC v historii je $ 0, zatímco nejnižší cena v historii je $ 0.

Pokud jde o krátkodobou výkonnost, cena FWC se za poslední hodinu změnila o -0.48%, za 24 hodin o -3.67% a za posledních 7 dní o -7.23%. Získáte tak rychlý přehled o jeho nejnovějších cenových trendech a tržní dynamice na MEXC.

Informace o trhu Football World Community (FWC)

$ 285.83K
$ 285.83K$ 285.83K

--
----

$ 1.39M
$ 1.39M$ 1.39M

41,159.68T
41,159.68T 41,159.68T

2.0e+17
2.0e+17 2.0e+17

Aktuální tržní kapitalizace Football World Community je $ 285.83K, přičemž objem obchodů za 24 hodin činí --. Objem v oběhu FWC je 41,159.68T, přičemž celková zásoba je 2.0e+17. Jeho plně zředěné ocenění (FDV) je $ 1.39M.

Historie cen v USD pro Football World Community (FWC)

Během dnešního dne byla změna ceny Football World Community na USD  $ 0.
Za posledních 30 dní byla změna ceny Football World Community na USD  $ 0.
Za posledních 60 dní byla změna ceny Football World Community na USD  $ 0.
Za posledních 90 dní byla změna ceny Football World Community na USD  $ 0.

ObdobíZměnit (USD)Změnit (%)
Dnes$ 0-3.67%
30 dní$ 0-14.00%
60 dní$ 0-6.13%
90 dní$ 0--

Co je Football World Community (FWC)

FWC Token is a project that was created with the aim of bringing football and cryptocurrencies together so that users can enter the world of crypto football. FWC is a digital currency platform that allows users to create digital currencies while maintaining security and safety. We are currently integrating China Blockchain and NFT technologies for a better collective customer experience. Our platform is based on the Binance smart chain, which ensures the authenticity, traceability and immutability of digital assets. It also has a dynamic user interface and a customizable API to assist transactions.

FWC was created by people from a variety of backgrounds - from graphic designers and marketers to web developers and analysts - who share a passion for football and digital currency. The token can be used to purchase World Cup tickets, book hotels, use various related services, place bets and participate in lotteries. Furthermore, FWC will take its place in Metaverse and NFT football games.

FWC is a BEP-20 token designed for buying tickets to the World Cup, booking hotels, using various related services, placing bets, and participating in lotteries.

MEXC je přední kryptoměnová burza, které důvěřuje více než 10 milionů uživatelů po celém světě. Je známá jako burza s nejširším výběrem tokenů, nejrychlejšími listingy tokenů a nejnižšími poplatky za obchodování na trhu. Připojte se k MEXC a získejte špičkovou likviditu a nejkonkurenčnější poplatky na trhu!

Zdroj Football World Community (FWC)

Bílá kniha
Oficiální webová stránka

Předpověď ceny Football World Community (USD)

Jakou hodnotu v USD bude mít Football World Community (FWC) zítra, za týden nebo za měsíc? Na jakou hodnotu by mohla být vaše aktiva Football World Community (FWC) oceněna v roce 2025, 2026, 2027, 2028 - nebo dokonce za 10 či 20 let? Pomocí našeho nástroje pro předpověď ceny můžete procházet krátkodobé i dlouhodobé předpovědi pro Football World Community.

Zkontrolujte si nyní předpověď ceny Football World Community!

FWC na místní měny

Tokenomika pro Football World Community (FWC)

Pochopení tokenomiky Football World Community (FWC) může poskytnout podrobnější informace ohledně dlouhodobé hodnoty a růstového potenciálu tokenu. Tokenomika odhaluje základní strukturu ekonomiky projektu - od způsobu distribuce tokenů až po řízení jejich objemu. Seznamte se s podrobnou tokenomikou tokenu FWC hned teď!

Lidé se také ptají: Další otázky ohledně Football World Community (FWC)

Jakou hodnotu má dnes Football World Community (FWC)?
Aktuální cena FWC v USD je 0 USD, aktualizovaná v reálném čase podle nejnovějších údajů z trhu.
Jaká je aktuální cena FWC v USD?
Aktuální cena FWC v USD je $ 0. Podívejte se na nástroj MEXC pro konverzi pro přesnou konverzi tokenů.
Jaká je tržní kapitalizace Football World Community?
Tržní kapitalizace FWC je $ 285.83K USD. Tržní kapitalizace = aktuální cena × objem v oběhu. Uvádí celkovou tržní hodnotu tokenu a jeho pořadí.
Jaký je objem FWC v oběhu?
Objem FWC v oběhu je 41,159.68T USD.
Jaká byla historicky nejvyšší cena (ATH) FWC?
FWC dosáhl historicky nejvyšší ceny (ATH) 0 USD.
Jaká byla historicky nejnižší cena (ATL) FWC?
FWC dosáhl historicky nejnižší ceny (ATL) 0 USD.
Jaký je objem obchodování FWC?
Aktuální 24hodinový objem obchodování FWC je -- USD.
Dosáhne FWC letos vyšší ceny?
FWC může v letošním roce vzrůst v závislosti na podmínkách na trhu a vývoji projektů. Podívejte se na předpověď cenFWC, kde najdete podrobnější analýzu.
Poslední aktualizace stránky: 2025-11-01 17:55:55 (UTC+8)

Důležité novinky z odvětví týkající se Football World Community (FWC)

Čas (UTC+8)TypInformace
10-31 18:37:21Novinky z odvětví
Index kryptoměnového strachu a chamtivosti je aktuálně na hodnotě 29, nálada na trhu zůstává ve "Strachu"
10-31 15:48:21Novinky z odvětví
Data: Maximální obchodní objem CEX na tomto kryptoměnovém býčím trhu je stále hluboko pod úrovní roku 2021
10-31 05:09:00Novinky z odvětví
$1,134 miliardy likvidováno na trhu za posledních 24 hodin, převážně dlouhé pozice
10-31 01:38:24Informace od odborníků
Besent: Oceňuje snížení sazby Fedu o 25 bazických bodů, ale není spokojen s formulací
10-30 11:46:23Měnová politika
Kryptotrh hledá podporu na spodní hranici uprostřed nejistých očekávání ohledně snížení sazeb Fedu
10-30 07:20:09Měnová politika
Federální rezervní systém snižuje úrokové sazby o 25 bazických bodů podle očekávání

Prohlášení

Ceny kryptoměn podléhají vysokým tržním rizikům a volatilitě cen. Měli byste investovat do projektů a produktů, které dobře znáte a u kterých chápete související rizika. Před jakoukoli investicí byste měli pečlivě zvážit své investiční zkušenosti, finanční situaci, investiční cíle a toleranci k riziku a poradit se s nezávislým finančním poradcem. Tento materiál by neměl být vykládán jako finanční poradenství. Minulý výkon není spolehlivým ukazatelem budoucích výsledků. Hodnota vaší investice může klesnout stejně jako stoupnout a nemusí se vám vrátit investovaná částka. Za svá investiční rozhodnutí nesete výhradní odpovědnost. MEXC nenese odpovědnost za případné ztráty, které vám mohou vzniknout. Další informace naleznete v našich podmínkách používání a varování před rizikem. Pamatujte, že údaje týkající se výše uvedené kryptoměny (jako je její aktuální cena) jsou založeny na zdrojích třetích stran. Jsou vám předkládány ve stavu „jak leží a běží“, a to výhradně pro informační účely, bez jakékoli záruky nebo garance. Odkazy na stránky třetích stran také nejsou pod kontrolou společnosti MEXC. Společnost MEXC neodpovídá za spolehlivost a přesnost těchto stránek třetích stran ani jejich obsahu.

NEJŽHAVĚJŠÍ

Aktuálně trendy kryptoměny, které získávají významnou pozornost trhu

Logo Bitcoin

Bitcoin

BTC

$109,967.73
$109,967.73$109,967.73

-0.23%

Logo Ethereum

Ethereum

ETH

$3,876.54
$3,876.54$3,876.54

+0.40%

Logo PayAI Network

PayAI Network

PAYAI

$0.02467
$0.02467$0.02467

-23.33%

Logo Solana

Solana

SOL

$186.08
$186.08$186.08

-1.10%

Logo USDCoin

USDCoin

USDC

$1.0003
$1.0003$1.0003

0.00%

NEJVĚTŠÍ objem

Kryptoměny s nejvyšším objemem obchodování

Logo Ethereum

Ethereum

ETH

$3,876.54
$3,876.54$3,876.54

+0.40%

Logo Bitcoin

Bitcoin

BTC

$109,967.73
$109,967.73$109,967.73

-0.23%

Logo Solana

Solana

SOL

$186.08
$186.08$186.08

-1.10%

Logo XRP

XRP

XRP

$2.5041
$2.5041$2.5041

-0.78%

Logo Binance Coin

Binance Coin

BNB

$1,088.31
$1,088.31$1,088.31

+0.36%

Nově přidané

Nedávno zalistované kryptoměny, které jsou k dispozici pro obchodování

Logo Credia Layer

Credia Layer

CRED

$0.00000
$0.00000$0.00000

0.00%

Logo NXT Protocol

NXT Protocol

NXT

$0.00000
$0.00000$0.00000

0.00%

Logo Kite AI

Kite AI

KITE

$0.00000
$0.00000$0.00000

0.00%

Logo Audiera

Audiera

BEAT

$0.08700
$0.08700$0.08700

+74.00%

Logo WhisperFi

WhisperFi

WISP

$0.10880
$0.10880$0.10880

+444.00%

Nejvíce stoupající tokeny

Největší dnešní růsty kryptoměn

Logo WhisperFi

WhisperFi

WISP

$0.10880
$0.10880$0.10880

+444.00%

Logo AEGIS

AEGIS

AEGIS

$0.00253
$0.00253$0.00253

+110.83%

Logo FYNOR

FYNOR

FYNOR

$0.0044308
$0.0044308$0.0044308

+125.83%

Logo ORBIO

ORBIO

ORBIO

$0.0000829
$0.0000829$0.0000829

+65.80%

Logo DramaBits

DramaBits

DRAMA

$0.000315
$0.000315$0.000315

+57.50%