Tokenomika pro FomosFi (FOMOS)

Zjistěte klíčové informace o FomosFi (FOMOS), včetně jeho objemu tokenů, modelu rozdělení a tržních dat v reálném čase.
Informace o FomosFi (FOMOS)

Burn $Fomos token and receive $FomosBuild to receive BNB as a reward. • $FomosBuild is determined by the amount of $Fomos burnt. • $FomosBuild gives you the amount of BNB equivalent that you have burnt. • Receive 2x returns on your amount Burnt (eg. If you burnt 1BNB equivalent of tokens, you would get 2BNB as your reward) • Returns will be capped at 2x and must be claimed manually from the website. • How fast the rewards are given is determined by the transaction volume. 1% of transaction volume will go to the rewards pool.

Oficiální webové stránky:
https://fomosfi.vip/
Bílá kniha:
https://fomosfi.vip/

FomosFi (FOMOS): tokenomika a analýza cen

Prozkoumejte klíčové tokenomická a cenové data pro FomosFi (FOMOS), včetně tržní kapitalizace, údajů o objemu, FDV a historie cen. Zjistěte na první pohled aktuální hodnotu tokenu a jeho postavení na trhu v přehledném shrnutí.

Tržní kapitalizace: $ 0.00
$ 0.00
$ 0.00$ 0.00
Celkový objem:
$ 21.00M
$ 21.00M$ 21.00M
Objem v oběhu: $ 0.00
$ 0.00
$ 0.00$ 0.00
FDV (plně zředěná kapitalizace): $ 121.17K
$ 121.17K
$ 121.17K$ 121.17K
Historické maximum:
$ 0.02053806
$ 0.02053806$ 0.02053806
Historické minimum:
$ 0.00155775
$ 0.00155775$ 0.00155775
Aktuální cena:
$ 0.00577002
$ 0.00577002$ 0.00577002

Tokenomika FomosFi (FOMOS): Vysvětlení klíčových ukazatelů a případy použití

Pochopení tokenomiky pro FomosFi (FOMOS) je nezbytné pro analýzu jeho dlouhodobé hodnoty, udržitelnosti a potenciálu.

Klíčové ukazatele a jejich výpočet:

Celkový objem:

Maximální počet tokenů FOMOS, které byly nebo budou kdy vytvořeny.

Objem v oběhu:

Počet tokenů, které jsou v současné době k dispozici na trhu a v rukou veřejnosti.

Maximální objem:

Pevný limit pro celkový počet tokenu FOMOS, které mohou existovat.

FDV (plně zředěná kapitalizace):

Vypočítá se jako aktuální cena × maximální objem, čímž se získá projekce celkové tržní kapitalizace, pokud jsou všechny tokeny v oběhu.

Míra inflace:

Odráží rychlost zavádění nových tokenů, což ovlivňuje jejich nedostatek a dlouhodobý pohyb ceny.

Proč jsou tyto ukazatele pro obchodníky důležité?

Velký objem v oběhu = vyšší likvidita.

Omezený maximální objem + nízká inflace = potenciál dlouhodobého zhodnocení.

Transparentní rozdělování tokenů = větší důvěra v projekt a nižší riziko centralizované kontroly.

Vysoká FDV při nízké aktuální tržní kapitalizaci = možné signály nadhodnocení.

Teď, když už tokenomice pro FOMOS rozumíte, zjistěte aktuální cenu tokenuFOMOS!

Kupte si krypto jen s 1 USDT: Nejjednodušší cesta ke kryptoměnám!

Prohlášení

Data o tokenomice na této stránce pochází ze externích zdrojů. Společnost MEXC nezaručuje jejich přesnost. Před investicí prosím proveďte důkladný průzkum.